L’ambition sans limite de Sam Altman pour l’IA se heurte à un obstacle majeur

Un nouveau billet de blog signé Sam Altman trace la voie à suivre pour l’intelligence artificielle

Altman souhaite construire une usine capable de produire un gigawatt d’infrastructure IA chaque semaine

Il évoque également l’idée que l’accès à l’IA pourrait devenir un droit humain fondamental

Dans un billet intitulé Abundance Intelligence, Sam Altman, PDG d’OpenAI, expose les avantages qu’offrirait une puissance de calcul accrue pour l’IA, et appelle à des investissements massifs dans les infrastructures associées. « Si l’IA poursuit sa trajectoire actuelle, alors des choses extraordinaires deviendront possibles », écrit-il.

Bien que le texte ne contienne pas de prévisions précises sur ces "choses extraordinaires", Altman imagine ce que des capacités de calcul massives pourraient permettre à l’avenir. « Peut-être qu’avec 10 gigawatts de puissance, l’IA pourra découvrir un remède contre le cancer. Ou fournir un accompagnement scolaire personnalisé à chaque élève de la planète. »

Il lance également un avertissement clair : « Si la puissance de calcul devient une limite, il faudra faire un choix entre les priorités. Personne ne souhaite en arriver là. Alors construisons. »

Construisons

Les billets de blog de Sam Altman ne servent pas à spéculer sans suite. Ils servent généralement à annoncer la direction stratégique d’OpenAI. Et celle-ci semble désormais claire : augmenter la "compute".

Ce terme, utilisé par Altman, désigne la puissance brute nécessaire pour faire fonctionner et entraîner des modèles comme ChatGPT.

Dans la réalité, cela signifie des centres de données – des entrepôts géants remplis de serveurs, d’équipements réseau et de systèmes de refroidissement, qui nécessitent énormément d’électricité pour fonctionner.

Pas plus tard qu’hier sur X.com, Altman a publié une vidéo montrant les avancées sur les nouveaux centres de données OpenAI et Oracle à Abilene, au Texas. Ce chantier fait partie du Stargate Project, un investissement de 500 milliards de dollars, avec cinq autres centres prévus prochainement aux États-Unis. La vidéo donne un aperçu de leur échelle impressionnante.

Progress at our datacenter in Abilene. Fun to visit yesterday! pic.twitter.com/W22ssjWstWSeptember 24, 2025

Comme rapporté mardi, Nvidia prévoit d’investir 100 milliards de dollars dans OpenAI, avec une capacité de déploiement équivalente à 10 réacteurs nucléaires.

Dans son billet, Altman précise l’objectif d’OpenAI concernant ces centres : « Notre vision est simple : créer une usine capable de produire un gigawatt d’infrastructure IA par semaine. »

Une ambition saisissante, qu’il reconnaît difficile à atteindre : « L’exécution sera extrêmement complexe ; plusieurs années seront nécessaires pour franchir ce cap, et il faudra innover à chaque niveau de la chaîne, des puces aux bâtiments en passant par l’énergie et la robotique. Mais ce projet est déjà en cours, et il semble réalisable. »

Dans un contexte politique américain tourné vers la relocalisation technologique, Altman précise : « Il nous tient à cœur de construire une grande partie de cela aux États-Unis. Aujourd’hui, d’autres pays avancent bien plus vite sur les usines de semi-conducteurs et la production d’énergie. Il est temps d’inverser cette tendance. »

À mesure que l’IA devient plus intelligente

La vision de Sam Altman suppose une montée en puissance spectaculaire des infrastructures, avec des centres de données toujours plus nombreux. Cette consommation d’énergie massive suscite des critiques croissantes. Non seulement à cause de l’impact environnemental de ces infrastructures, mais aussi parce que l’augmentation de la puissance de calcul n’a, pour l’instant, pas permis d’atteindre l’intelligence artificielle générale (AGI), sans garantie que cela change à court terme.

Bien que l’AGI ne soit pas évoquée dans ce dernier billet, elle reste un thème central des précédentes publications d’Altman. Il évoque néanmoins l’avenir proche d’une IA plus performante : « L’accès à l’intelligence artificielle deviendra un moteur fondamental de l’économie, et peut-être même un droit humain fondamental. Presque tout le monde souhaitera avoir plus d’IA travaillant en sa faveur. »

L’AGI reste incertaine, mais les projets d’OpenAI devraient rester aussi innovants qu’à l’accoutumée. Altman conclut : « Dans les prochains mois, certains de nos projets et partenaires seront dévoilés pour concrétiser cette vision », avant de terminer sur une promesse énigmatique : « Nous avons quelques idées intéressantes. »