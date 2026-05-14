Google dévoile Gemini Intelligence sur Android, avec 7 fonctions conçues pour laisser l’IA gérer votre téléphone à votre place

Gemini Intelligence ajoute l’automatisation par IA directement dans Android et Chrome

Les nouveautés incluent un remplissage automatique plus intelligent, un nettoyage vocal et des widgets IA personnalisés

Google veut qu’Android prenne en charge davantage de tâches numériques pénibles à votre place

Google vient de dévoiler Gemini Intelligence pour Android lors de l’Android Show. Il s’agit d’un nouveau système d’IA conçu pour automatiser une plus grande partie des usages ennuyeux et répétitifs du téléphone. L’idée est simple : il suffit de lui demander d’effectuer une tâche, puis de le regarder travailler.

Le discours de Google autour de Gemini Intelligence vise à réduire les frictions dans l’utilisation du téléphone. C’est probablement l’usage le plus logique de l’IA sur mobile. Gemini Intelligence combine l’IA Gemini avec Android lui-même afin de gérer des tâches en plusieurs étapes entre différentes applications, résumer des sites web, remplir des formulaires, créer des paniers d’achat à partir de photos, ou même générer des widgets personnalisés en langage naturel.

Beaucoup de ces fonctions nécessitent encore une instruction ou une commande pour démarrer. Mais l’objectif apparaît clairement : rendre Android plus proactif et moins dépendant des manipulations manuelles. C’est aussi l’un des signes les plus nets de la volonté de Google d’intégrer l’IA directement dans l’expérience quotidienne du smartphone.

Du remplissage automatique plus intelligent aux outils de navigation dopés à l’IA, voici les sept grandes nouveautés de Gemini Intelligence qui ressortent de l’annonce du jour.

1. Gemini peut désormais gérer des tâches en plusieurs étapes entre vos applications

La fonction phare de Gemini Intelligence est la nouvelle capacité d’Android à automatiser des tâches en plusieurs étapes sur plusieurs applications, sans avoir à passer manuellement de l’une à l’autre. Selon Google, Gemini pourra par exemple retrouver un programme de cours dans Gmail, identifier les livres nécessaires et les ajouter à un panier d’achat. Il pourra aussi réserver un vélo au premier rang pour votre prochain cours de spinning.

Google insiste sur le fait que l’utilisateur garde le contrôle tout au long du processus. Gemini s’arrête une fois la tâche terminée et attend une confirmation finale avant de passer à l’action.

2. Gemini peut transformer ce qui s’affiche à l’écran en actions

Google veut aussi que Gemini comprenne le contexte de ce qui s’affiche à l’écran et le transforme en action utile. Au lieu de passer constamment d’une application à l’autre et de copier des informations à la main, Gemini Intelligence peut utiliser des captures d’écran, des photos ou du contenu affiché comme point de départ.

L’un des exemples donnés par Google consiste à maintenir le bouton d’alimentation enfoncé pendant l’affichage d’une liste de courses dans l’application Notes, puis à demander à Gemini de créer automatiquement un panier de livraison. Un autre exemple montre une photo de brochure de voyage utilisée pour demander à Gemini de trouver en ligne une excursion similaire pour un groupe de six personnes.

3. Gemini dans Chrome

(Image credit: Google)

Google intègre aussi Gemini plus profondément dans l’expérience de navigation Chrome sur Android. À partir de la fin de l’année, Gemini dans Chrome pourra aider à résumer des pages web, comparer des informations entre plusieurs sites et accompagner les recherches en ligne directement dans le navigateur.

Mais la partie la plus intéressante est une fonction que Google appelle « Chrome auto browse ». Avec elle, Gemini pourra gérer à votre place des tâches en ligne courantes, comme la prise de rendez-vous ou la réservation de places de parking, comme le montre l’exemple ci-dessus.

4. Un remplissage automatique plus intelligent

(Image credit: Google)

Votre téléphone peut déjà remplir automatiquement des formulaires en ligne. Mais grâce à Gemini Intelligence, il peut désormais le faire de manière encore plus intelligente. Lorsque Gemini Intelligence est activé, Android pourra extraire des informations pertinentes depuis les applications connectées et les utiliser pour remplir automatiquement des formulaires plus complexes.

5. Rambler pour la dictée vocale

(Image credit: Google)

Cette fonction devrait plaire aux personnes qui ont tendance à s’étendre un peu lorsqu’elles dictent un message. Rambler est conçu pour rendre la conversion voix-texte sur Android plus naturelle et plus soignée. L’outil doit comprendre la manière dont les gens parlent réellement, avec les pauses, les répétitions, les corrections et les mots de remplissage comme « euh » ou « genre ».

En clair, l’IA supprimera tout le superflu pour ne garder que l’essentiel du message, tout en conservant votre style. Il sera aussi possible d’ajouter des informations ou des emojis aux messages après leur transcription.

Google indique également que Rambler prend en charge les conversations multilingues. Il devient ainsi possible de passer d’une langue à l’autre dans un même message sans perturber le système.

6. Create My Widget

(Image credit: Google)

L’une des nouveautés les plus intéressantes s’appelle « Create My Widget ». Elle permet de générer des widgets Android personnalisés, de petites applications, simplement en décrivant ce que l’on veut en langage naturel. Cela ressemble à du vibe coding : il suffit de demander à Gemini Intelligence ce que le widget doit faire, et il le génère.

Dans l’exemple ci-dessus, Gemini doit générer un simple compte à rebours. Mais les possibilités semblent très larges selon ce qu’on lui demande. Plus besoin d’attendre que des développeurs créent les widgets souhaités : il devient possible de les produire sans aucune compétence en code.

7. Des changements d’interface Material 3 Expressive guidés par l’IA

Enfin, Gemini Intelligence s’accompagne de mises à jour du langage visuel global d’Android, dans la continuité du système d’interface Material 3 Expressive de Google. Selon l’entreprise, l’objectif est de rendre le système d’exploitation plus calme, plus concentré et moins distrayant pendant que Gemini gère davantage de tâches en arrière-plan.

Reste à voir si ces fonctions seront vraiment utiles ou si elles donneront parfois l’impression d’être un peu trop complexes pour ce qu’elles promettent. Tout dépendra sans doute de la fiabilité de Gemini dans la vie quotidienne. Les assistants IA promettent depuis des années de simplifier nos vies numériques. Mais, dans les faits, ils se heurtent souvent à des commandes vocales maladroites, à une prise en charge limitée des applications et à des systèmes qui bloquent dès que les choses deviennent un peu compliquées.

Si Google parvient à rendre l’expérience fluide sans la rendre intrusive, Gemini Intelligence pourrait devenir l’un des changements les plus importants dans le fonctionnement des téléphones Android depuis des années.