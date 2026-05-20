Face à ChatGPT et Gemini, Apple veut imposer une Siri à part, mais la WWDC n’a pas le droit à l’erreur

Apple présentera une mise à jour de Siri dopée à l’IA lors de sa conférence WWDC en juin

Selon un nouveau rapport, l’entreprise misera sur la confidentialité pour différencier son IA

Mais ces nouveautés pourraient être présentées comme des « bêtas », malgré deux ans de retard

Alors qu’Apple peine à rattraper son retard dans la course à l’IA, l’entreprise a peut-être enfin trouvé un moyen de distinguer Siri de concurrents comme ChatGPT et Gemini : miser sur une approche plus privée, plutôt que plus puissante.

À l’approche de sa Worldwide Developers Conference (WWDC), prévue le 8 juin, le monde de la tech se demande comment le géant de Cupertino compte réduire l’écart avec ses rivaux dans l’intelligence artificielle (IA). Selon un nouveau rapport, l’une des pistes consisterait à s’appuyer sur un élément qui a toujours permis à Apple de se démarquer. Mais ce plan comporte aussi une réserve importante.

Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman estime qu’Apple mettra en avant la confidentialité comme principal facteur de différenciation face à des entreprises comme OpenAI et Google, qui proposent elles aussi des produits intégrant l’IA. Cette stratégie pourrait permettre à Apple de défendre son approche favorable à la vie privée, déjà adoptée depuis longtemps, comme une voie « fondamentalement différente » vers l’IA.

D’après Gurman, Apple pourrait notamment intégrer des messages éphémères dans la nouvelle version de son assistant virtuel Siri. La mise à jour iOS 27, qui doit être présentée à la WWDC, placera Siri dans une application autonome pour la première fois. Cette application pourrait supprimer automatiquement les requêtes envoyées à Siri. Les options proposées permettraient de conserver les messages pendant 30 jours, un an ou indéfiniment. En choisissant l’une des deux premières options, Siri effacerait les conversations sans intervention de l’utilisateur. De quoi limiter les risques de fuite de données et empêcher que des informations privées servent à entraîner un modèle d’IA.

Apple devrait aussi « imposer des limites plus strictes au fonctionnement de la mémoire [de Siri] », explique Gurman, « notamment avec des restrictions sur les informations pouvant être conservées et sur leur durée de conservation ». Selon Gurman, Apple considère que ce type de réglage doit être « intégré directement au système », plutôt que proposé comme une option supplémentaire, comme chez certains systèmes d’IA concurrents de Meta ou OpenAI.

Le nouveau Siri pourrait arriver avec des fonctions « inachevées »

(Image credit: Apple)

La suppression automatique des messages ne serait pas la seule nouveauté liée à l’IA attendue à la WWDC. Une refonte plus large de Siri serait en préparation, avec l’arrivée de fonctions annoncées dès 2024, mais qui n’ont toujours pas été déployées sur les iPhone des utilisateurs. Pourtant, même ce retard de deux ans pourrait ne pas suffire, prévient Gurman.

Dans Power On, Gurman explique qu’Apple pourrait présenter le nouveau Siri comme une version bêta lors de la WWDC. Le journaliste ajoute qu’« il existe de fortes chances que cette approche soit utilisée dans les versions bêta développeurs, et même lorsque iOS 27 sera lancé cet automne ». En cause, selon ses sources : les versions de test d’iOS 27 contiendraient déjà ces mentions bêta pour Siri. À moins d’un mois de la WWDC, ces indications pourraient donc rester en place lorsque le système d’exploitation sera dévoilé en juin.

Présenter le Siri amélioré comme une version bêta signalerait aux utilisateurs que les nouvelles fonctions restent « inachevées », estime Gurman. Difficile de contester ce constat. Alors que les concurrents d’Apple prennent de plus en plus d’avance dans le domaine de l’IA, la WWDC de cette année sera cruciale pour montrer que l’entreprise peut encore tenir son rang. Si le nouveau Siri dopé à l’IA reste trop longtemps en bêta, cet objectif deviendra de plus en plus difficile à atteindre.