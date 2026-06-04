Cette petite instruction rend les réponses de ChatGPT nettement moins idéalisées et beaucoup plus utiles

Pendant longtemps, un petit problème persistant s’est posé avec ChatGPT. Les réponses étaient souvent bonnes. Parfois, elles étaient impressionnantes. Il arrivait même qu’elles soient si bien tournées et si sensées qu’elles semblaient sorties d’un article de magazine écrit par quelqu’un qui boit de l’eau infusée et pense à prendre rendez-vous chez le dentiste six mois à l’avance.

La vraie vie, malheureusement, ne fonctionne pas dans des conditions idéales.

La vraie vie contient des courses oubliées, des projets inachevés, des emplois du temps trop ambitieux, des journées sans énergie, une concentration interrompue et des moments où même les tâches simples deviennent étrangement compliquées.

ChatGPT optimisait ses réponses pour une version imaginaire de nous-mêmes

L’IA peut se montrer remarquablement intelligente tout en partant discrètement du principe que nous vivons comme quelqu’un qui dispose d’un temps illimité, d’une concentration parfaite et d’une cuisine organisée contenant exactement quatorze ingrédients frais.

Le constat s’est imposé en demandant à ChatGPT de l’aide pour planifier des repas. La première réponse proposait des plats équilibrés avec des ingrédients frais, des préparations efficaces et un niveau d’organisation du réfrigérateur très au-dessus du réel.

Alors, un ajustement a été tenté. À la fin de la demande, une phrase a été ajoutée : « Optimise ça pour la vraie vie, pas pour des conditions parfaites. »

La réponse suivante paraissait moins lisse. Elle était aussi beaucoup plus utile. Les ingrédients frais étaient toujours là, mais les légumes surgelés apparaissaient aussi.

Il y avait des options plus simples. Des solutions de secours. Des repas qui admettent que les gens manquent parfois d’énergie au milieu de la semaine et commencent à prendre leurs décisions moins en fonction d’objectifs nutritionnels que de ce qui peut être préparé avant de devenir irrationnellement affamé.

Une phrase de plus a rendu les conseils beaucoup plus réalistes

Un week-end, ChatGPT a été sollicité pour aider à organiser une liste grandissante de petites tâches dans la maison. Rien de catastrophique. Juste l’entretien normal du quotidien. Une poignée de placard mal fixée. Des rangements à trier. De petits travaux qui passent discrètement de « il faudra s’en occuper plus tard » à décor permanent en arrière-plan.

Après l’ajout de cette consigne supplémentaire, la réponse révisée s’est révélée bien plus réaliste que la première liste intimidante.

Au lieu de partir du principe qu’un week-end offre un bloc ininterrompu d’énergie productive, elle regroupait les tâches courtes. Elle misait sur l’élan. Elle reconnaissait que les gens sous-estiment souvent l’effort nécessaire et surestiment leur enthousiasme. Les recommandations semblaient soudain réalisables.

Une stratégie de productivité parfaite, construite autour d’une concentration ininterrompue, résiste mal quand la vraie vie ajoute des réunions, des courses, des chiens qui aboient contre les livreurs, du linge oublié et de mystérieux problèmes domestiques qui exigent soudain une attention immédiate.

Cette seule phrase a poussé ChatGPT vers la résilience plutôt que vers la perfection.

Le vrai déclic a été d’apprendre à l’IA à tenir compte des frottements

ChatGPT a commencé à tenir compte des frottements, et cela compte parfois bien plus que l’intelligence.

Ce qui est drôle, c’est que les gens font déjà cela naturellement avec d’autres humains. Demandez conseil à un ami, et le contexte entre immédiatement dans la conversation. Les limites et les contraintes sont prises en compte.

Mais l’IA a parfois besoin qu’on l’autorise à penser de cette manière.

C’est peut-être l’un des aspects les plus étranges des chatbots modernes. Ils peuvent résumer des articles de recherche complexes, expliquer la physique quantique et générer en quelques secondes des plannings de repas impeccables sur cinq jours. Pourtant, ils peinent encore parfois face à l’une des réalités les plus élémentaires de la vie humaine : les gens se fatiguent, se déconcentrent, se sentent dépassés et deviennent paresseux.

Plus ces formulations ont été testées, plus ChatGPT est devenu utile. Non parce que les réponses étaient plus intelligentes, mais parce qu’elles devenaient plus réalistes. Moins optimisées pour une version imaginaire de soi-même, et davantage pour la personne réellement assise devant son clavier.