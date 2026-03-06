« Cela semblait opportuniste et bâclé » : Sam Altman regrette d'avoir précipité l'accord de défense alors que les désinstallations de ChatGPT ont bondi de 295%

Sam Altman a publié sur X une note interne concernant l’accord conclu avec l’armée américaine

Il y explique que l’annonce a été « précipitée » et en a modifié certains termes

Selon des données récentes, les désinstallations de ChatGPT ont augmenté de 295%

La polémique autour de la décision d’OpenAI de signer un accord de défense avec le Département de la Guerre (DoW) des États-Unis continue de faire du bruit. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a reconnu que l’accord avait été « précipité », tandis que le taux de désinstallation de ChatGPT aurait grimpé d’environ 295 %.

Altman s’est exprimé sur les réseaux sociaux afin de clarifier certains aspects de l’accord et d’en modifier certains passages. Par exemple, le texte précise désormais que les systèmes d’IA alimentés par ChatGPT au sein du DoW « ne devront pas être intentionnellement utilisés pour la surveillance intérieure des personnes et des ressortissants américains ».

Outre l’utilisation d’armes entièrement autonomes (point qu’Altman n’aborde pas ici), la surveillance de masse constituait l’un des principaux points de blocage pour les critiques de l’accord conclu par OpenAI, ainsi que pour Anthropic, développeur de Claude, qui s’est retiré d’un accord avec le DoW la semaine dernière après ne pas avoir obtenu les garanties de sûreté et de sécurité souhaitées de la part de l’armée américaine.

Dans le même message publié sur les réseaux sociaux, Altman reconnaît que « nous n’aurions pas dû nous précipiter pour publier cela vendredi » et que l’annonce a donné une impression « opportuniste et négligée ». Le PDG a également appelé le gouvernement américain à revenir sur sa directive visant à exclure Anthropic et Claude des agences officielles, qualifiant cette décision de « très mauvaise ».

Il a ajouté que « nous voulons travailler à travers les processus démocratiques » et que « si je recevais un ordre que je considérais comme inconstitutionnel, je préférerais bien sûr aller en prison plutôt que de l’exécuter ».

L’exode de ChatGPT se poursuit

Here is re-post of an internal post:We have been working with the DoW to make some additions in our agreement to make our principles very clear.1. We are going to amend our deal to add this language, in addition to everything else:"• Consistent with applicable laws,…March 3, 2026

Il reste à voir si les dernières tentatives d’Altman pour apaiser les inquiétudes en matière de sécurité porteront leurs fruits. Selon des données de Sensor Tower (relayées par TechCrunch), les désinstallations de ChatGPT aux États-Unis ont augmenté de 295 % au cours des derniers jours, soit près de trois fois plus d’utilisateurs supprimant l’application de leur téléphone par rapport à une journée moyenne.

Une partie importante de ces utilisateurs semblerait se tourner vers Claude. Sensor Tower indique que les installations aux États-Unis ont progressé de 37 % vendredi dernier et de 51 % samedi, et Claude s’est également hissé en tête du classement de l’App Store d’Apple. Au cours des derniers jours, le chatbot a aussi rendu la mémoire des conversations accessible à l’ensemble des utilisateurs.

Un rapide coup d’œil sur Reddit suggère que l’éthique de l’IA constitue un sujet important pour de nombreux utilisateurs. Plusieurs discussions font également état de plaintes concernant une baisse récente de la qualité des réponses de ChatGPT. Le modèle GPT-4o a récemment été retiré, décision qui a valu à OpenAI de nombreuses critiques.

Il semble que les consommateurs, le gouvernement américain, OpenAI et Anthropic auront encore beaucoup à dire dans les jours à venir, alors que le débat sur la sûreté et l’éthique des modèles d’IA se poursuit.