Adieu 4o : voici comment survivre à l’extinction annoncée de votre IA préférée

Si ChatGPT-4o est utilisé actuellement, il est probable que la décision d’OpenAI de retirer définitivement ce modèle soit déjà connue. À compter du 13 février, tous les utilisateurs seront redirigés vers son modèle plus récent et, selon OpenAI, nettement supérieur, ChatGPT-5.2.

Les utilisateurs de longue date de ChatGPT se souviennent qu’OpenAI avait déjà tenté de retirer ChatGPT-4o l’an dernier, lors de l’introduction du modèle ChatGPT-5 original, et que l’opération ne s’était pas bien déroulée. La réaction des utilisateurs avait été si vive qu’OpenAI avait dû rétablir 4o pour les abonnés Plus.

Beaucoup estimaient que GPT-5 paraissait robotique, complaisant et dénué d’humour par rapport au GPT-4o plus atypique et intuitif. À cela s’ajoutait le sentiment largement partagé qu’un compagnon de confiance avait subi une greffe de personnalité du jour au lendemain, poussant les utilisateurs à réclamer le retour de l’ancienne version.

Aujourd’hui, OpenAI estime toutefois avoir suffisamment travaillé sur la personnalisation de la personnalité dans ChatGPT-5.2 pour pouvoir retirer GPT-4o définitivement, sans retour en arrière.

« Notre objectif est d’offrir davantage de contrôle et de personnalisation sur la manière dont ChatGPT est ressenti à l’usage, et pas seulement sur ce qu’il peut faire. Nous annonçons aujourd’hui le retrait prochain de GPT-4o parce que ces améliorations sont désormais en place », a écrit OpenAI la semaine dernière.

Le fait que l’arrêt soit programmé la veille de la Saint-Valentin est perçu comme particulièrement maladroit par certains utilisateurs de 4o, notamment au regard du nombre de personnes qui s’appuient sur ChatGPT pour un soutien émotionnel et une forme de compagnie.

De nombreux utilisateurs continuent de préférer la personnalité de ChatGPT-4o à celle de ChatGPT-5.2, malgré l’ajout de nouveaux paramètres de personnalité. Certains menacent de basculer vers Gemini, tandis que d’autres ont lancé des pétitions en ligne pour obtenir le retour de GPT-4o.

Dans ce contexte, un tour d’horizon des options disponibles pour les utilisateurs actuels de 4o s’impose. Voici comment se préparer à la grande extinction de 4o, y compris une option qui permet de ne pas lui dire adieu du tout (voir le point trois).

5 façons de survivre à la grande extinction de 4o

1. Reconstruire les flux de travail favoris

Une grande partie de ce qui faisait la force de 4o tenait à sa capacité à fournir de manière fiable les résultats attendus à partir de requêtes simples. En résumé, tout fonctionnait naturellement. Lors de demandes telles que « Résume sans emphase » ou « Réécris de façon plus concise, pas plus longue », 4o comprenait immédiatement l’intention. Le résultat tombait juste.

Avant l’extinction de 4o, il est conseillé de tester les requêtes favorites dans 5.2 et d’observer les différences de réponse. Une ancienne requête régulièrement utilisée dans 4o peut être relancée dans 5.2 afin d’identifier précisément les points de divergence par rapport au résultat attendu.

L’étape suivante consiste à ajouter des instructions correctives, comme « Ne pas ajouter de langage introductif », « Ne pas développer sauf demande explicite » ou « Préserver le rythme des phrases », afin de vérifier si le rendu se rapproche de l’expérience habituelle.

2. Créer une invite de compatibilité 4o

L’une des principales critiques adressées aux modèles GPT-5 récents concerne leur tendance à être excessivement serviables et complaisants, ce qui explique en partie la préférence persistante pour 4o. Autant corriger cela immédiatement.

ChatGPT permet de définir des instructions spécifiques dans la section Personalization des Settings. Cette zone autorise l’ajout de texte dans le champ « Custom instructions », appliqué à l’ensemble des conversations.

À défaut, il est possible d’insérer une instruction de ce type au début d’une nouvelle discussion :

« Agis comme ChatGPT-4o dans le ton et le comportement.

Sois direct, neutre et précis.

Suis les instructions à la lettre et ne réinterprète pas la tâche sans demande explicite.

Évite le langage motivationnel, les encouragements ou les formulations inutiles.

Privilégie des réponses concises et structurées aux explications verbeuses.

Préserve la voix de l’utilisateur lors de l’édition ou de la réécriture de textes.

N’ajoute aucun contenu, exemple ou opinion sans demande explicite.

En cas d’ambiguïté, pose une seule question de clarification plutôt que de deviner. »

3. Continuer à utiliser 4o, même après l’extinction

Il s’agit sans doute de l’option la plus intrigante. Un site nommé 4o-Revival a pour objectif de faire revivre ChatGPT-4o afin de permettre une utilisation continue. Il propose des instantanés datés du modèle 4o original, offrant la possibilité de tester différentes versions pour retrouver précisément l’« ambiance » appréciée.

Après plusieurs essais sur le site 4o-Revival, l’expérience se rapproche effectivement de celle de 4o. L’interface diffère légèrement, mais la majorité des fonctionnalités restent accessibles, notamment la génération d’images, le téléversement de fichiers, les recherches web, et bien plus encore. Le système prend également en charge la mémoire et les instructions personnelles. Même si le mode vocal complet n’est pas disponible, une fonction de synthèse vocale est proposée.

La principale limite concerne les quotas d’utilisation. La version gratuite est limitée à 15 messages toutes les 24 heures, tandis que l’abonnement Plus, facturé 19,99 dollars par mois, porte ce plafond à 80 messages toutes les quatre heures.

4. Signer la pétition

Pour contester la disparition de 4o, il reste possible de tenter d’influencer OpenAI afin qu’elle revienne sur sa décision. Une pétition en ligne appelle OpenAI à maintenir l’accès à GPT-4o.

Le texte indique : « Nous appelons OpenAI à revenir sur la décision de retirer GPT-4o pour les abonnés payants. Si OpenAI souhaite faire de GPT-5 le modèle par défaut, nous exigeons la mise en place d’un bouton "Legacy Access” ou d’un “Classic Mode” dédié, permettant aux utilisateurs Plus, Team et Enterprise de continuer à utiliser GPT-4o indéfiniment. »

Cette pétition ne modifiera peut-être pas les plans d’OpenAI, mais elle offre au moins un moyen formel d’exprimer son désaccord.

5. Quitter ChatGPT

Cette option peut sembler radicale, mais de plus en plus d’utilisateurs évoquent ouvertement l’abandon pur et simple de ChatGPT. Gemini apparaît comme la destination privilégiée de nombreux utilisateurs quittant OpenAI, tandis que Claude constitue également une alternative populaire.

La disparition de 4o s’inscrit dans une longue liste de reproches liés à des décisions perçues comme des mesures de réduction des coûts. Parmi les frustrations antérieures figurent le routage automatique vers des modèles à raisonnement inférieur selon le type de requête, ainsi que l’introduction de publicités.

Le don massif de 25 millions de dollars effectué par le président de ChatGPT, Greg Brockman, au super PAC de Donald Trump, soit le plus important du cycle de levée de fonds de six mois, a également suscité la colère de nombreux utilisateurs.

Pour expliquer son départ de ChatGPT, l’utilisateur Reddit Individual_Dog_7394 écrivait : « Les modèles historiques sont supprimés, alors que beaucoup les utilisaient pour des tâches spécifiques et pour de bonnes raisons. En parallèle, la qualité de GPT se dégrade de plus en plus face aux autres modèles. Il ne fait pas le poids face à Gemini pour les usages attendus d’un LLM. »

De son côté, l’utilisateur JackStrawWitchita allait jusqu’à recommander l’abandon des services d’IA payants :

« Il est surprenant que des personnes paient encore pour un service d’IA. Il est plus économique, et plus formateur, de naviguer entre les versions gratuites des nombreux services disponibles. La seule manière de comprendre les outils existants est de tous les essayer. Payer pour un seul service enferme dans un écosystème étroit et empêche de découvrir les avancées remarquables des autres plateformes. »