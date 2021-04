Näin katsot El Clásicon Suomessa: Real Madrid ja Barcelona taistelevat La Ligan mestaruudesta

Eurooppalaisen sarjafutiksen merkittävimmän taisteluparin muodostavat Barcelona ja Real Madrid. Kaksikon kohtaamisista käytetään yleisesti nimeä El Clásico – ja aivan syystä. Tällä kertaa La Ligan kärkipaikalla on yhä Atletico Madrid, mutta ottelun voittaja ottaa tukevan askeleen kohti mestaruutta.

Lauantaina 10. huhtikuuta pelattava ottelu potkaistaan käyntiin kello 22.00. Näin näet ottelun Suomessa.

Lähetys katsottavissa: C More

Espanjan jalkapallosarja La Ligan mestaruus näytti joulutauolla olevan jo taputeltu, kun Atletico Madrid karkasi syyskauden mittaan tukevaan karkuun. Kun mestaruuspytty on lähestynyt, samalla myös takana vaanivien Barcelonan ja Real Madridin koneet ovat käynnistyneet. Ne haistavat veren.

Sarjakakkosena oleva Barcelona saapuu vieraskentälle viiden ottelun voittoputkessa. Menestys kotimaisella jalkapallokentällä onkin tullut hyvään saumaan, sillä haaveet Mestarien liigan voitosta karisivat PSG:n kyydissä nopeasti.

Myös Real Madrid on nostanut tasoaan. Zinedine Zidanen käskyttämät valkoiset eivät ole hävinneet La Ligassa otteluakaan viimeiseen viiteen kierrokseen. Samalla joukkue on pärjännyt kilpakumppaniaan paremmin eurokentillä. Zisun suojatit nappasivat menneellä viikolla komean 3-1-voiton Liverpoolista Mestarien liigan neljännesfinaaleissa.

Real Madrid tavoittelee kauden toista El Clásico -voittoa. Ensimmäinen kohtaaminen päättyi 3-1-voittoon, ja lauantai-illan voitto mahdollistaisi harvinaista herkkua. Barca on hävinnyt kauden molemmat taistot edellisen kerran kaudella 2007/08, joten tästä on vierähtänyt jo yli vuosikymmen.

El Clásico on katsottavissa suorana lähetyksenä C Moren sivuilta. Lähetys alkaa 21.55 ja ottelu potkaistaan käyntiin 22.00.

Ottelun selostaa Tuomas Virkkunen.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluu F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla näet kotimaisen jääkiekkosarjan loppuhuipennuksen.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.