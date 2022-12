Hollanti-Argentiina: katso puolivälierä suorana lähetyksenä

Hollanti on yksi jalkapallon MM-kisojen neljästä joukkueesta, joka ei ole vielä hävinnyt otteluakaan Qatarissa. Nyt haaste on kuitenkin kova, kun vastaan asettuu Argentiina. Maat ovat kohdanneet toisensa World Cup -historiassa viidesti, joista kumpikin on voittanut kahdesti. Kumpi ottaa niskalenkin, se selviää perjantaina parhaaseen katseluaikaan.

Hollanti - Argentiina Ajankohta: 9. joulukuuta 2022 Areena: Lusail Iconic Stadium, Lusail Ilmainen lähetys: YLE Areena (Avaa uuteen ikkunaan) Katso ilmaiseksi ulkomailta: Kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi (Avaa uuteen ikkunaan)

Oranssipaitaiset eurooppalaiset ovat olleet todella vakuuttavia ensimmäisessä neljässä ottelussaan. A-lohko oli vain makupala matkalla jatkopeleihin, eikä Yhdysvallat saanut aiheutettua kummoistakaan haastetta lauantain kohtaamisessa. 3-1-voitto oli maalle vakuuttava suoritus. Lisäksi syövän selättänyt Louis van Gaal sekä seurajoukkueiden hyljeksimän Andries Noppertin suoritukset ovat saaneet monien sydämet puolelleen.

Argentiina saapui turnaukseen 36 tappiottoman pelin putkessa, mutta tästä huolimatta maata ei näyttänyt aivan kirkkaimpien suosikkien veroiselta. Lionel Scalonin luotsaama joukkue tarvitsi suorastaan onnea Australian kaatamiseen.

Tanska oli ennen kisoja monien silmissä yllätysvalmis, mutta Hollanti on lopulta napannut tämän tittelin itselleen. Mikäli Argentiina kaatuu perjantaina illan huippuottelussa, nousee maa eittämättä jo MM-kisojen ykkössuosikkien joukkoon.

Hollanti-Argentiina alkaa perjantaina kello 21.00 ja ottelu on katsottavissa YLE:n kanavalta sekä suoratoistopalvelusta.

Katso Hollanti - Argentiina suorana lähetyksenä

Qatarin MM-kisojen televisio-oikeudet on Suomessa jaettu Yleisradion ja MTV:n kesken. Toisen puolivälieräottelun Hollanti-Argentiina näyttää MTV.

Ottelu on katsottavissa MTV3-kanavalta alkaen 20.50, joskin MM-studio käynnistyy jo 20.00. Lisäksi matsi on katsottavissa MTV Katsomo (Avaa uuteen ikkunaan) -palvelusta.

Ottelun selostaa Tuomas Virkkunen.

Katso Hollanti-Argentiina suorana lähetyksenä verkosta suorana lähetyksenä.

Hollanti-Argentiina: loukkaantumiset

Hollannin Memphis Depayn pelikunto on Hollannin suurin huolenaihe, mutta nyt #10 näyttäisi olevan jälleen täydessä vireessä. Iskipä tähti viikonloppuna turnauksen avausmaalinsakin.

Angel Di Maria joutui jättämään Australia-ottelun välistä pienen reisivamman takia, mutta nyt Argentiinan pelinrakentajan oletetaan olevan pelivalmiudessa.

Otteluohjelma

Pe 9.12

Kroatia-Brasilia klo 17.00 (Yle)

Hollanti-Argentiina klo 21.00 (MTV3)

La 10.12

Marokko-Portugali klo 17.00 (Yle)

Englanti-Ranska klo 21.00 (Yle)

Ti 13.12.

Välierä klo 21.00 (MTV3)

Ke 14.12.

Välierä klo 21.00 (Yle)

La 17.12.

Pronssiottelu klo 17.00 (MTV3)

Su 18.12.

MM-loppuottelu klo 17.00 (Yle)