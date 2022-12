Argentiina-Kroatia: katso välierä suorana lähetyksenä

Argentiinan ja Kroatian välisessä välierässä nähdään kaksi suurta unelmaa sekä tarinaa. Siinä missä Lionel Messin tähdittämä Argentiina on alusta asti ollut vahva ehdokas finaaliin sekä mestaruuteen asti, Kroatian matka on ollut merkittävästi tapahtumarikkaampi. Maa on pelannut edellisestä kuudesta kuolemanottelustaan peräti viidesti jatkoajalla. Kroatian selkäranka ei tunnu taittuvan millään, joten Argentiinan on syytä napata voitto jo varsinaisella peliajalla.

Argentiina - Kroatia Ajankohta: 13. joulukuuta 2022 Areena: Lusail Iconic Stadium, Lusail Ilmainen lähetys: YLE Areena (Avaa uuteen ikkunaan) Katso ilmaiseksi ulkomailta: Kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi (Avaa uuteen ikkunaan)

Kroatia päihitti Argentiinan edellisten MM-kisojen välierässä peräti 3-0, joten ilmassa on myös revanssin makua. Maalivahti Dominik Livakovic sekä keskikentän Josko Gvariol ovat esiintyneet Qatarin World Cup 2022 -turnauksessa edukseen, joten maan kultainen sukupolvi on päässyt hieman vähemmällä paineella. Sisu ja periksiantamattomuus ovat sukupolvenvaihdoksesta huolimatta tukevasti läsnä.

Kroatia ei ole voittanut faneja puolelleen erityisen tyylikkäillä otteilla, mutta hidastempoinen pelityyli on tuottanut tulosta. Joukkue on ollut takaa-ajajana jo kolmesti näissä kisoissa, mutta se ei ole vastustajille riittänyt. Argentiinan hyökkäävä pelityyli antaa taatusti tilaisuuksia vastaiskuille, joten samaa saatetaan nähdä myös tiistain ottelussa.

Argentiina voitti jatko-ottelunsa rangaistuspotkukilpailussa, mutta voitosta jäi monelle hapan maku. Maa ei ainakaan kärsinyt tuomarilinjasta. Kyseenalainen pilkku sekä tiukassa olleet punaiset kortit mahdollistivat Hollannin kaatumisen. Monet ovatkin jo epäilleet, että kyseessä on joko kohtalo tai hieman avustettu tapa saada Lionel Messin uralle kirkkain kruunu.

Argentiina-Kroatia alkaa tiistaina kello 21.00 ja ottelu on katsottavissa YLE:n kanavalta sekä suoratoistopalvelusta.

Qatarin MM-kisojen televisio-oikeudet on Suomessa jaettu Yleisradion ja MTV:n kesken. Toisen puolivälieräottelun Argentiina-Kroatia näyttää YLE.

Ottelu on katsottavissa YLE2-kanavalta alkaen 20.50, joskin MM-studio käynnistyy jo 20.05. Lisäksi matsi on katsottavissa YLE Areena (Avaa uuteen ikkunaan) -palvelusta.

Ottelun selostaa Matti Härkönen.

Näin näet jalkapallon MM-kisat ulkomailta

YLE Areena toimii vain Suomessa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia ulkomailla oleville siitäkin huolimatta, että Qatarin MM-kisat näkyvät lähes jokaisessa maassa paikalliselta kanavalta.

Mikäli olet ulkomailla ja haluat tästä huolimatta seurata ottelut suomenkielisellä selostuksella, onnistuu katsominen VPN-palvelun avulla. Tällöin voit kierrättää yhteytesi Suomen kautta, minkä ansiosta maarajoitukset eivät estä katsomista.

Argentiina-Kroatia: loukkaantumiset

Angel Di Maria on joutunut jättämään loukkaantumisten takia väliin valtaosan otteluista Australiaa ja Hollantia vastaan. Jälkimmäisessä matsissa tähtipelaaja pääsi kuitenkin jo vaihtopenkiltä kentälle, joten pelikunto vaikuttaisi olevan lähes kohdillaan.

Kroatian vasen laitapuolustaja Borna Sosa pystyi pelaamaan täydet 90 minuuttia Brasiliaa vastaan, vaikka hän joutui jättämään Japani-ottelun välistä sairastumisen vuoksi.

Otteluohjelma

Ti 13.12.

Argentiina-Kroatia klo 21.00 (Yle)

Ke 14.12.

Ranska-Marokko klo 21.00 (MTV3)

La 17.12.

Pronssiottelu klo 17.00 (MTV3)

Su 18.12.

MM-loppuottelu klo 17.00 (Yle)