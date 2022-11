Englanti-USA: katso MM-kisojen ottelu suorana lähetyksenä

Englannin voitto Yhdysvalloista takaisi kolmen leijonan pääsemisen alkulohkosta jatkoon jalkapallo MM-kisoissa. Samalla se vapauttaisi joukkueen valtavan paineen alta, sillä edelliset kaksi World Cupia ovat päätyneet pahaan epäonnistumiseen.

Vaikka britit tykkäävät muistella historiaansa, tällä kertaa siihen ei ole aihetta. Englanti ei ole voittanut kumpaakaan USA-kohtaamistaan jalkapallon MM-kisoissa. Vuoden 1950 tappio sai vuonna 2010 seurakseen tasapelin. Miten käy Qatarissa, se selviää lohko B:n ottelussa perjantaina 25.11.2022.

Englanti-USA Ajankohta: 25. marraskuuta 2022 Areena: Al-Bayt Stadium, Al Khor Ilmainen lähetys: YLE Areena (Avaa uuteen ikkunaan) Katso ilmaiseksi ulkomailta: Kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi (Avaa uuteen ikkunaan)

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate ei ollut kuudesta osumasta huolimatta tyytyväinen Iran-kohtaamiseen, sillä suojatit päästivät kaksi halpaa maalia. Joukkueen ykköstähdiksi nousivat yllättäen kaksi osumaa iskenyt Bukayo Saka, kypsästi esiintynyt Jude Bellingham sekä keskikentällä loistanut Declan Rice. Nuorissa näyttäisi olevan lupaava tulevaisuus.

USA:n ottelu oli kaksijakoinen. Avauspuoliskon loistava esiintyminen sai seurakseen todella vaikean jälkimmäisen 45-minuuttisen. Jenkkien kohdalla katseet kohdistuvat erityisesti puolustukseen, sillä brittien pitkät pelaajat ovat taitavia pääpelaajia.

Englanti-USA pelataan perjantaina ja ottelu on katsottavissa suorana lähetyksenä verkosta sekä televisiosta. Kerromme tässä oppaassa katselupaikat, lohkon tilanteen sekä loukkaantumiset.

Katso Englanti-USA suorana lähetyksenä

Qatarin MM-kisojen televisio-oikeudet on Suomessa jaettu Yleisradion ja MTV:n kesken. B-lohkon ottelun Englanti-USA näyttää YLE.

Ottelu on katsottavissa YLE2-kanavalta alkaen 20.50, joskin MM-studio käynnistyy jo 20.30. Lisäksi matsi on katsottavissa YLE Areena (Avaa uuteen ikkunaan) -palvelusta.

Ottelun selostaa Toni Saukkola.

Katso Englanti-USA netistä suorana lähetyksenä täältä. (Avaa uuteen ikkunaan)

Näin näet jalkapallon MM-kisat ulkomailta

YLE Areena toimii vain Suomessa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia ulkomailla oleville siitäkin huolimatta, että Qatarin MM-kisat näkyvät lähes jokaisessa maassa paikalliselta kanavalta.

Mikäli olet ulkomailla ja haluat tästä huolimatta seurata ottelut suomenkielisellä selostuksella, onnistuu katsominen VPN-palvelun avulla. Tällöin voit kierrättää yhteytesi Suomen kautta, minkä ansiosta maarajoitukset eivät estä katsomista.

Olemme arvostelleet yli 200 VPN-palvelua löytääksemme tämän hetken parhaat vaihtoehdot. Mielestämme ykkösenä on tällä hetkellä ExpressVPN ja kakkosena NordVPN. Järjestyksen perusteluineen voit lukea parhaiden VPN-palveluiden listaltamme.

Voit tutustua VPN-palveluihin tarkemmin sivujemme erillisissä artikkeleissa, jotka on listattu alle.

(Avaa uuteen ikkunaan) ExpressVPN - tämän hetken paras VPN-palvelu (Avaa uuteen ikkunaan)

Olemme arvostelleet satoja VPN-palveluita, joiden joukosta ExpressVPN on noussut mielestämme markkinoiden parhaaksi kokonaisuudeksi. Se on nopea, helppokäyttöinen ja erittäin tietoturvallinen. Lisäksi kiittelimme arvostelussa sen kattavaa laitetukea. Lisäksi se pärjää todella hyvin eri maarajoitusten kanssa. Saat vuositilauksen mainion alennuksen päälle kolme ilmaista lisäkuukautta (Avaa uuteen ikkunaan). Ja jos et koe palvelun sopivan sinulle, saat rahasi takaisin ensimmäisen 30 päivän ajan. Kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi 30 päivän ajan (Avaa uuteen ikkunaan)

Englanti-USA: Loukkaantumiset

Englannin kapteeni ja hyökkääjätähti Harry Kanen pelikunto on perjantaisen ottelun alla kysymysmerkki, sillä Tottenhamin maalinsylkijä on käynyt tutkimuksissa mahdollisen nilkkavamman vuoksi. Kane pääsi kuitenkin treenaamaan torstaina muun joukkueen kanssa, joten ennusmerkit ovat hyvät. Lisäksi Harry Maguiren maanantain rupeaman kesken jättänyt pahoinvointi on tiettävästi jo mennyttä. Myös Leicesterissä pelaava James Maddison on ilmoitusten mukaan pelikuntoinen.

USA:n kohdalla ainoa huoli koskee Weston McKennietä sekä Yunus Musahia. Molemmat joutuivat jättämään Wales-ottelun kesken. Pelikunnosta ei ole toistaiseksi tietoa.

World Cup 2022 - Lohko B:n sarjataulukko

Swipe to scroll horizontally Lohko B:n sarjataulukko Row 0 - Cell 0 Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Pisteet Englanti 1 1 0 0 3 USA 1 0 1 0 1 Wales 1 0 1 0 1 Iran 1 0 0 1 0

World Cup 2022: Lohko B:n otteluohjelma

Ma 21.11.

Englanti–Iran klo 15.00 (Yle) | 6-2

USA–Wales klo 21.00 (MTV3) | 1-1

Pe 25.11.

Wales–Iran klo 12.00 (Yle)

Englanti–USA klo 21.00 (Yle)

Ti 29.11.

Englanti–Wales klo 21.00 (MTV3)

Iran–USA klo 21.00 (Sub)