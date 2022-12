Kamerun-Brasilia: katso MM-kisojen ottelu suorana lähetyksenä

Kamerun kohtaa Brasilian alkulohkon päätösottelussa, eivätkä panokset voisi olla korkeammat. Kamerunin on pakko voittaa ottelunsa jatkopeleihin yltääkseen. Lähtötilanne on siis tukala Rigobert Songin suojateille, minkä lisäksi ykkösmaalivahti Andre Onanan poistuminen kisajoukkueesta on aiheuttanut suuria kysymysmerkkejä.

Onko joukkue nivoutunut menetyksen jälkeen paremmin yhteen? Sen näet perjantai-iltana MTV-kanavan ja Katsomon (Avaa uuteen ikkunaan) näyttämässä ottelussa Kamerun-Brasilia.

Kamerun - Brasilia Ajankohta: 2. joulukuuta 2022 Areena: Lusail Iconic Stadium, Lusail Ilmainen lähetys: MTV Katsomo (Avaa uuteen ikkunaan) Katso ilmaiseksi ulkomailta: Kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi (Avaa uuteen ikkunaan)

Brasilia on jo varmistanut paikkansa 16 parhaan joukossa, joten päävalmentaja Tite saattaa hyvinkin antaa parhaille pelaajilleen lepoaikaa. Kamerunin urakka ei silti helpotu, sillä penkillä olevat Gabriel Jesus, Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli ja Antony ovat yhtälailla maailman kirkkainta kärkeä.

Lisäksi Brasilia haluaa varmasti taata lohkovoiton, mikä helpottaa jatkopelejä. Joukkue voi nimittäin pudota kakkoseksi häviämällä Kamerunille, jos Sveitsi voittaa samaan aikaan pelattavassa kohtaamisessa Serbian.

Kamerunin 3-3-tasuri Serbiaa vastaan oli kisojen loisteliaimpia ja viihdyttävimpiä otteluita, mutta voiton menettäminen voi muodostua katkeraksi palaksi. Pierre Kunde, Eric Maxim Choupo-Moting ja Bryan Mbeumo tunaroivat huippupaikkansa, joten Serbian olisi pitänyt kaatua alkulohkon toisessa ottelussa.

Kamerun-Brasilia pelataan perjantai-iltana kello 21.00. Kerromme tässä artikkelissa linkkeineen sen, mistä voit katsoa ottelun suorana lähetyksenä ja ilmaiseksi.

Katso Kamerun-Brasilia suorana lähetyksenä

Qatarin MM-kisojen televisio-oikeudet on Suomessa jaettu Yleisradion ja MTV:n kesken. G-lohkon ottelun Kamerun-Brasilia näyttää MTV.

Ottelu on katsottavissa MTV3-kanavalta alkaen 20.50, joskin MM-studio käynnistyy jo 20.30. Lisäksi matsi on katsottavissa MTV Katsomo (Avaa uuteen ikkunaan) -palvelusta.

Ottelun selostaa Tuomas Virkkunen.

Näin näet jalkapallon MM-kisat ulkomailta

MTV Katsomo toimii vain Suomessa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia ulkomailla oleville siitäkin huolimatta, että Qatarin MM-kisat näkyvät lähes jokaisessa maassa paikalliselta kanavalta.

Mikäli olet ulkomailla ja haluat tästä huolimatta seurata ottelut suomenkielisellä selostuksella, onnistuu katsominen VPN-palvelun avulla. Tällöin voit kierrättää yhteytesi Suomen kautta, minkä ansiosta maarajoitukset eivät estä katsomista.

Olemme arvostelleet yli 200 VPN-palvelua löytääksemme tämän hetken parhaat vaihtoehdot. Mielestämme ykkösenä on tällä hetkellä ExpressVPN ja kakkosena NordVPN. Järjestyksen perusteluineen voit lukea parhaiden VPN-palveluiden listaltamme.

Voit tutustua VPN-palveluihin tarkemmin sivujemme erillisissä artikkeleissa, jotka on listattu alle.

(Avaa uuteen ikkunaan) ExpressVPN - tämän hetken paras VPN-palvelu (Avaa uuteen ikkunaan)

Olemme arvostelleet satoja VPN-palveluita, joiden joukosta ExpressVPN on noussut mielestämme markkinoiden parhaaksi kokonaisuudeksi. Se on nopea, helppokäyttöinen ja erittäin tietoturvallinen. Lisäksi kiittelimme arvostelussa sen kattavaa laitetukea. Lisäksi se pärjää todella hyvin eri maarajoitusten kanssa. Saat vuositilauksen mainion alennuksen päälle kolme ilmaista lisäkuukautta (Avaa uuteen ikkunaan). Ja jos et koe palvelun sopivan sinulle, saat rahasi takaisin ensimmäisen 30 päivän ajan. Kokeile ExpressVPN-palvelua ilmaiseksi 30 päivän ajan (Avaa uuteen ikkunaan)

Kamerun-Brasilia: loukkaantumiset

Kamerunin ykköstähti Andre Onana on passitettu ulos kisajoukkueesta väitetyn sanaharkan päävalmentaja Rigobert Songin kanssa. Devis Epassy pelasi Serbiaa vastaan ja on jälleen mukana.

Alex Sandro sekä Danilo jättävät ottelun välistä vammojen takia. Lisäksi Neymarin kisarupeama on vaarassa nilkkavamman vuoksi.

Lohko G:n sarjataulukko

Swipe to scroll horizontally Joukkue Ottelut Voitot Tappiot Tasapelit Maaliero Pisteet Brasilia 2 2 0 0 3 6 Sveitsi 2 1 1 0 0 3 Kamerun 2 0 1 1 -1 1 Serbia 2 0 1 1 -2 1

Otteluohjelm

To 24.11.

Sveitsi–Kamerun klo 12.00 (Yle) | 1-0

Brasilia–Serbia klo 21.00 (Yle) | 2-0

Ma 28.11.

Kamerun–Serbia klo 12.00 (Yle) | 3-3

Brasilia–Sveitsi klo 18.00 (Yle) | 1-0

Pe 2.12.

Kamerun–Brasilia klo 21.00 (MTV3)

Serbia–Sveitsi klo 21.00 (Sub)