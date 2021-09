Kolme uutta Xiaomi-puhelinta tarjoaa halvempia vaihtoehtoja iPhone 13:lle

Vain päivä iPhone 13 -julkistusten jälkeen kiinalainen teknologiajätti on päättänyt esitellä maailmalle uusia älypuhelimiaan. Uudet puhelimet kuuluvat Xiaomi 11T -sarjaan, mutta niiden lisäksi paljastettiin myös muita laitteita.

Xiaomi 11T ja 11T Pro ovat uusia jäseniä Mi 11 -perheeseen, joskin Mi-etuliitteestä on luovuttu. Tuoreet laitteet istuvat hierarkiassa Mi 11 -lippulaivamallin ja Mi 11 Lite 5G:n välissä. Yhtiö on paljastanut myös uuden budjettiluokan puhelimen nimellä Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition), mutta kyseinen malli ei ole muuttunut paljoakaan alkuperäisestä.

Edellä mainittujen puhelinten lisäksi paljastettiin myös Xiaomi Pad 5, joka on uusi Android-haastaja Applen iPad (2021) -tabletille. Yhtiö esitteli myös uutta älyprojektoria sekä Xiaomi Mi Band 6 -aktiivisuusranneketta, joka tukee NFC-teknologiaa ja Amazon Alexa -virtuaaliavustajaa.

Xiaomi 11T -sarja oli tapahtuman pääesiintyjä ja kyseisiä Android-puhelimia odotetaan juhlapyhiksi tai Black Friday -markkinoille, joskaan virallista julkaisupäivää ei ole vielä paljastettu.

(Image credit: Future)

Kaikki tarpeellinen Xiaomi 11T -puhelimesta

Uudet 11T-puhelimet saapuvat 6,67 tuuman FHD+ -näytöillä ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Mi 11:ssä oli kaarevat reunat näytössä, mutta 11T:n näytöt ovat tasaiset. Puhelinten rungot ja liitännät ovat hyvin standarditasoa, eli niissä on napit äänenvoimakkuudelle, USB-C-portti ja ohut kamerakuhmu. Pro-mallin sormenjälkitunnistin on ollut TechRadar UK:n testissä erittäin herkkä.

Molemmissa puhelimissa on 108 megapikselin pääsensori, kahdeksan megapikselin laajakulmakamera ja viiden megapikselin telelinssi. Viimeisimmin mainittu on sama kuin Mi 11:ssä, mutta TechRadarin testien mukaan etenkin se on erittäin kilpailukykyinen. Molemmissa 11T-puhelimissa on 16 megapikselin etukamera.

Xiaomi 11T:ssä on MediaTek Dimensity 1200 Ultra -piirisarja, joka on melko suorituskykyinen siru. 11T Pro -mallissa on sen sijaan Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, joka tuottaa merkittävää suorituskykyä puhelimelle.

Molemmat uudet 11T-luurit saapuvat 5 000 mAh:n akulla, minkä lisäksi Pro-malli tukee myös 120 watin pikalatausta. Esittelyn mukaan pikalatauksella pitäisi pystyä lataamaan akku täyteen alle 17 minuutissa.

Perusmallin hinta alkaa 499 punnasta (n. 585 euroa) ja Pro-malli lähtee uuteen kotiin alkaen 599 punnasta (n. 700 euroa). Molemmissa malleissa on 8 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa, mutta luvassa on todennäköisesti myös vaihtoehtoja kokoluokkien osalta. Tarkemmat hinnat tai saatavuudet Suomessa ovat vielä pimennossa.