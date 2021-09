Tre nye Xiaomi-telefoner lansert i dag, med superrask lading og lave priser

Bare én dag etter iPhone 13-lanseringen viser Xiaomi frem sin nye kolleksjon smarttelefoner, Xiaomi 11T-serien – men det var ikke bare mobiltelefoner som ble presentert under arrangementet.



Xiaomi 11T og 11T Pro er to nye medlemmer i Xiaomi Mi 11-serien – merk at de nye telefonene ikke lenger heter «Mi», siden selskapet har valgt å droppe navnet. Telefonene som ble lansert i dag vil legge seg under Mi 11, men over Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Vi ble også kjent med en ny budsjettvariant i form av Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition), som legger seg svært tett opptil den opprinnelige modellen i design og funksjonalitet.

I tillegg til de nye telefonene ble vi presentert for Xiaomi Pad 5, et Android-nettbrett som tar sikte på å tukte nye iPad (2021) (førstnevnte kan du for øvrig lese mer om her); Xiaomi Mi Band 6, som støtter både NFC og Amazon Alexa samt en ny smartprojektor.



Xiaomi 11T-serien var dog stjernen i dagens presentasjon, og man skal ikke se bort i fra at midsjiktsmodellene, med Android-OS, kommer til å ende opp under et og annet juletre, eller i en og annen handlekurv når Black Friday setter i gang i november.

(Image credit: Future)

Dette er Xiaomi 11T

Innledningsvis kan vi nevne at våre britiske kolleger allerede har testet toppmodellen i den nye serien, så om du vil lese mer om Xiaomi 11T Pro, så kan du gå hit for å lese testen.



De to nye telefonene har begge skjermer på 6,67 tommer, med en oppløsning på 2400 x 1080 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Til forskjell fra M1 11 er disse skjermene helt flate. Resten av designet byr ikke på så mange overraskelser: Her får man en volumknapp, en USB-C-port og en slank kamerahump, men den sidemonterte fingeravtrykkleseren på Pro-varianten overrasket ved å være svært responsiv.



Begge telefoner har et hovedkamera på 108 MP, et ultravidvinkelkamera på 8 MP og et makrokamera med telelinse på 5 MP. Sistnevnte er av samme type som man finner i andre Mi 11-modeller, og etter vår erfaring er dette et av de beste makrokameraene på markedet (innenfor smarttelefoner, selvsagt.) Det fungerte ypperlig til å ta nærbilder av små objekter. I tillegg har vi erfart at 11T Pro tok selfier som tok seg svært godt ut.



Xiaomi 11T har en MediaTek Dimensity 1200-prosessor, en relativt kraftig sak – men Snapdragon 888-brikken i Pro-modellen gir deg en del mer ytelse, selv om et problem med overoppheting i praksis kan gjøre at ytelsen blir lavere i mange tilfeller.



Det er den første av i alt tre forskjeller mellom telefonene. Den andre er ladehastigheten. Begge telefoner har batterier på 5000 mAh, men Pro-varianten har en ladeeffekt på hele 120 watt. Det vil med andre ord si at enheten er fulladet på under 17 minutter, hvilket kan være svært nyttig i mange tilfeller. Man skal heller ikke kimse av standardmodellens ladeeffekt på 67 watt, som også slår de fleste andre konkurrenter.



Til slutt kan vi nevne at de to modellene ikke koster det samme. Vi har ennå ikke fått norske priser på den nye Xiaomi-serien, snarere et mer generelt nordisk overslag. Standardmodellen vil koste €499 (omlag 5050 kroner), mens Pro-varianten vil gå for €649 (omlag 6580 kroner), begge med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass.



Vi har ennå ikke fått Xiaomi 11T i hende, og vet dermed ikke hvilken av modellene vi kan anbefale over den andre, eller hvordan de ligger an kontra selskapets andre modeller, men på bakgrunn av timene vi har brukt storebror Pro, så kan vi anta at begge telefoner vil være solide Android-enheter med priser som konkurrerer godt med både Samsung Galaxy S21 FE og OnePlus 9T.