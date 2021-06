Näin katsot kauden 2021 jokaisen MotoGP-kilpailun Suomessa ja ulkomailla

Moottoripyöräilyn kuningasluokka MotoGP on ollut kaudella 2021 jännittävämpi kuin kukaan saattoi toivoakaan. Erityisesti Jack Miller sekä Fabio Quartararo ovat loistaneet alkukaudesta. Tämän vuoksi lähetykset kiinnostavat aiempaa enemmän, eikä yhtäkään kisaviikonloppua halua jättää välistä.

Tämän vuoksi keräsimme oppaan, jossa käydään läpi paitsi MotoGP 2021 -kauden tärkeimmät aikataulut ja tilastot mutta myös vinkit, joiden avulla voit elää jokaisessa hetkessä mukana.

Kausi 2020 oli jo erittäin monipuolinen ja kiinnostava. Lukemat puhuvat puolestaan, sillä kauden mittaan nähtiin jopa yhdeksän eri voittajaa. Lisäksi tästä porukasta viisi ei ollut ennen kauden alkua näyttäytynyt kertaakaan podiumilla, joten palkintopallilla todella riitti kuhinaa.

Kun koronaviruksen täyteinen kausi saatiin lopulta pakettiin, juhli mestaruutta Joan Mir. Tämä oli yllättävä ja kova tulos, sillä Suzukilla ajava maailmanmestari voitti kauden aikana vain yhden kisan. Toisaalta menestystä helpotti kuusinkertaisen maailmanmestarin Marc Marquezin loukkaantuminen.

Uusi kausi näyttäisi jatkavan samalla linjalla. Jo nyt Jack Miller on voittanut kahdesti peräkkäin, mikä tarkoittaa kokeneen konkarin paluuta huipulle. Millerin edellisestä voitosta ehti vierähtää nimittäin jopa viisi vuotta.

Valitettavasti kauteen on mahtunut myös traagisia hetkiä. Moto3-tähti Jason Dupasquier menehtyi vakavassa onnettomuudessa, mikä jätti jälkensä koko moottoripyöräilevään maailmaan.

Ducati puolustaa valmistajien maailmanmestaruutta, jonka takuumiehinä kaahasivat Andrea Dovizioso sekä Danilo Petrucci. Dovizio on kuitenkin siirtynyt tallista pois täksi kaudeksi, joten tilanne saattaa hyvinkin muuttua.

Ducatin mestaruutta helpotti kuitenkin merkittävästi, kun kilpakumppani Yamaha sai 50 pisteen rangaistuksen.

Suomalaisittain kausi 2021 sai surullisen käänteen, kun Kymiringille tarkoitettu osakilpailu jouduttiin perumaan pandemian vuoksi. Heinäkuun 11. päivälle tähdätty kisa korvattiin Itävallassa ajettavalla kilpailulla, joten Suomessa joudutaan odottamaan osakilpailua vielä vuoden verran pidempään.

Joka tapauksessa on aika siirtyä itse asiaan. Keräsimme tähän artikkeliin vinkit, joiden avulla voit katsoa jokaisen MotoGP 2021 -osakilpailun Suomessa.

Koko MotoGP-kausi 2021 on nähtävissä C Moren sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken jokaisen osakilpailun, minkä lisäksi pakettiin kuuluu muun muassa Formula 1 -kausi 2021.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluvat MotoGP-kilpailut, F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla voit seurata kotimaista huippukiekkoa läpi talven.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.