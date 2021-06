MotoGP 2021 : où regarder chaque Grand Prix en direct ?

La saison 2021 de MotoGP se révèle quelque peu inattendue, avec des hauts mais aussi beaucoup de bas. En Catalogne, les meilleurs pilotes de l'année ont été éliminés, Quartararo n'ayant obtenu que la 6e place et Bagnaia la 7e. Cependant, la compétition entre Oliveira et Zarco est de plus en plus électrique, aussi nous avons hâte de découvrir leur nouveau bras de fer en Allemagne. Voici où, quand et comment regarder chaque grand prix de MotoGP en direct, où que vous soyez dans le monde.

MotoGP 2021 : où et quand ? Dates : 28 mars - 14 novembre

Prochaine course : TT Circuit Assen - Grand Prix des Pays-Bas (le 27 juin)

Diffusé sur : Canal Plus, à partir de 13h55

La saison 2020 a vu neuf pilotes différents monter sur le podium, dont cinq qui ne l’avaient jamais foulé auparavant. Joan Mir a remporté le titre pour Suzuki bien qu'il n'ait gagné qu'une seule course - après que le Covid-19 et la blessure de Marc Marquez, sextuple champion en titre, aient bouleversé la donne. Parallèlement, la double victoire de Jack Miller après cinq ans d'absence au sommet et le flottement de Zarco sont autant d'éléments qui laissent présager un retour à la normale très divertissant - si tant est que l'on puisse qualifier MotoGP comme "normal".

Ducati est le champion en titre des constructeurs, grâce à Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci. Même si le premier a depuis quitté l'équipe et pourrait bien perturber l’équilibre de ses anciens partenaires.

La progression de Ducati a certainement été aidée par la pénalité de 50 points infligée à Yamaha, qui comptait dans ses rangs deux pilotes ayant remporté trois Grands Prix : Fabio Quartararo et Franco Morbidelli. Miguel Oliveira, de Red Bull, s’est lui-même imposé sur plusieurs courses, mais n'a pas pu défaire Mir sur le reste de la compétition.

Après que les courses de 2020 aient été limitées aux circuits européens - principalement à l'Espagne - le MotoGP est à nouveau mondial.

Prêt à vous couper le souffle dans chaque virage ? Suivez notre guide et découvrez comment visionner en live chaque rendez-vous de MotoGP 2021.

Où regarder MotoGP 2021 en France ?

Le Grand Prix d’Allemagne sera diffusé en direct sur Canal Plus le dimanche 27 juin à 13h55, heure de Paris. Vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus ? Nous vous recommandons de souscrire à la formule avec engagement 2 ans pour 21,99 € par mois. Le premier mois est offert, profitez-en !

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d'accéder aux programmes Canal Plus, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l'avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment.

Après avoir installé un VPN, exécutez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site MyCanal et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu'à apprécier la course.

MotoGP 2021 : le calendrier complet des grands prix à suivre

28 mars : MotoGP Qatar - Vainqueur : Maverick Viñales

4 avril : MotoGP Doha - Vainqueur : Fabio Quartararo

18 avril : MotoGP Portugal - Vainqueur : Fabio Quartararo

2 mai : MotoGP Espagne - Vainqueur : Jack Miller

16 mai : MotoGP France - Vainqueur : Jack Miller

30 mai : MotoGP Italie - Vainqueur : Fabio Quartararo

6 juin : MotoGP Catalogne - Vainqueur : Miguel Oliveira

20 juin : MotoGP Allemagne

27 juin : Moto GP Pays-Bas

11 juillet : MotoGP Finlande

15 août : MotoGP Autriche

29 août : MotoGP Grande-Bretagne

12 septembre : MotoGP Aragon

19 septembre : MotoGP Saint-Marin

3 octobre : MotoGP Japon

10 octobre : MotoGP Thaïlande

24 octobre : MotoGP Australie

31 octobre : MotoGP Malaysie

14 novembre : MotoGP Valence

