Fury vs Chisora: katso mestaruusottelu suorana lähetyksenä

Derek Chisora toivoo kolmannen kerran kääntävän tuloksen viimein puolelleen, kun kokenut nyrkkeilijä kohtaa Tyson Furyn Tottenham Hotspurin stadionilla lauantai-iltana. Panoksena on WBC:n raskaan sarjan mestaruusvyö.

Kaksikko on kohdannut kahdesti aiemmin. Fury nappasi voiton pistein vuonna 2011 ja tyrmäyksellä 2014.

Fury vs Chisora suora lähetys Ajankohta: Lauantaina, 3.12. Areena: Tottenham Hotspur Stadium, London Tapahtuma alkaa: 20.00 Mestaruusottelu alkaa: noin 22.00 Ilmainen lähetys: PPTV (Avaa uuteen ikkunaan) (Thaimaa) Watch anywhere: ExpressVPN (Avaa uuteen ikkunaan) Katso suorana lähetyksenä: Viaplay (Avaa uuteen ikkunaan) (49,95 €), Bild+ (Avaa uuteen ikkunaan) (1,99€/kk) , ESPN Plus ($9,99)

Chisora ja Fury ovat ystäviä kehän ulkopuolella. Furyn kerrotaan jopa auttaneen vastustaajansa vuosikymmen takaperin, jolloin Chisora kohtasi WBC:n titteliottelussa Vitali Klitschkon.

38-vuotias Chisora on tällä hetkellä BoxRecin listalla maailman 9. paras raskaan sarjan ottelija, mutta parhaat päivät ovat eittämättä jo takanapäin. Illan mittelö on todennäköisesti viimeinen laatuaan ja pyrkimys lähteä kehästä upean ottelun jälkeen.

Furylle kyseessä on lähinnä väliottelu ennen ensi vuonna odottavaa huippumatsia Oleksandr Usykiä vastaan.

Tapahtuma on myyty loppuun, joten Tottenham Hotspur Stadiumilla nähdään jopa 65 000 katsojaa. Lisäksi tapahtuman voi katsoa suorana lähetyksenä Suomessa ja ilmaiseksi ulkomailla.

Näkeekö ottelun Fury vs Chisora ilmaiseksi?

Kuten isojen otteluiden kohdalla on tyypillistä, matsi on pääasiassa maksumuurin takana. Myös Suomessa esitysoikeudet omistava Viaplay (Avaa uuteen ikkunaan) on tehnyt lähetyksestä PPV-ottelun, joten katseluoikeus maksaa 49,95 €

Olemme monesti nähneet matseja ilmaiseksi eri palveluista, joiden joukossa ovat muun muassa Azteca 7 (Avaa uuteen ikkunaan) (Meksiko), Bild.TV (Avaa uuteen ikkunaan) (Saksa) ja Indosiar (Avaa uuteen ikkunaan) (Indonesia). Tällä kertaa emme tiedä näytetäänkö matseja ilmaiseksi, mutta mahdollisuus on olemassa.

Sen sijaan Thaimaassa ottelu näytetään kokonaan ilmaiseksi kanavalla PPTV (Avaa uuteen ikkunaan). Voit katsoa matsin siis ollessasi Thaimaassa. Lisäksi thaimaalaiset voivat katsoa ottelun ulkomailla suorana VPN-palvelun avulla.

Näin näet ottelun ulkomailla

Mikäli olet ulkomailla ja haluat tästä huolimatta seurata ottelut suomenkielisellä selostuksella, onnistuu katsominen VPN-palvelun avulla. Tällöin voit kierrättää yhteytesi Suomen kautta, minkä ansiosta maarajoitukset eivät estä katsomista.

Olemme arvostelleet yli 200 VPN-palvelua löytääksemme tämän hetken parhaat vaihtoehdot. Mielestämme ykkösenä on tällä hetkellä ExpressVPN ja kakkosena NordVPN. Järjestyksen perusteluineen voit lukea parhaiden VPN-palveluiden listaltamme.

Voit tutustua VPN-palveluihin tarkemmin sivujemme erillisissä artikkeleissa, jotka on listattu alle.

Fury vs Chisora - Tiedot ottelijoista

Tyson Fury

Kotimaa: Englanti

Syntynyt: 12.8.1988

Pituus: 206cm

Otteluhistoria: 32-0-1

Derek Chisora

Kotimaa: Englanti

Syntynyt: 29.12.1983

Height: 187cm

Otteluhistoria: 33-12-0

Fury vs Chisora: kumpi on ennakkosuosikki?

Vaikka haastaja on aina yllätysvalmis, Tyson Furyn voittoa pidetään ennakkoon selvästi todennäköisempänä.

Chisora on ollut urallaan parhaimmillaan erinomainen ja lauantai-illan ottelu on todennäköisesti viimeinen mahdollisuus titteliin. Tästä huolimatta yllätys ei vaikuta todennäköiseltä.

Chisora on hävinnyt uran 45 ottelustaan peräti 12, mutta viimeisistä neljästä matsista kolme on päätynyt tappioon.

Vaikka Chisora onkin kohdannut erinomaisia vastustajia eikä tappioita voida pitää yllätyksinä, Fury on lähtökohtaisesti omassa sarjassaan. Pituusero mahdollistaa etäisyyden pitämisen, mikä vähentää Chisoran mahdollisuuksia entisestään.

Fury vs Chisora: koko ottelukortti