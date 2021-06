MotoGP 2021-livestream: sådan ser man alle Grand Prix-løb hvor som helst

MotoGP i 2021 har været noget af en rutsjebanetur, som vi forventede. Jack Millers sejrsrække er brudt, Quartararo er tilbage i form, og der har ikke været et roligt øjeblik. Gå ikke glip af et eneste løb med vores guide - her kan du se en MotoGP livestream, uanset hvor du er i verden.

I 2020-sæsonen fik vi ni forskellige løbsvindere, og fem af disse havde aldrig har stået højere på podiet, end de gjorde. Joan Mir sikrede Suzuki sejren, selvom han kun vandt et enkelt løb, COVID-19 og en sæsonafsluttende skade til Marc Marquez, der har vundet MotoGP seks gange før, gjorde de afsluttende løb meget turbulente. Jack Millers gode stime, som resulterede i to sejre efter fem år borte fra det øverste niveau, og Bagnaias konstante podieplaceringer giver løfter om en underholdende tilbagevenden til normalen - hvis man nogensinde kan kalde MotoGP "normalt".

Vi føler også, at vi skal nævne Jason Dupasquier, Moto3-stjernen, der på tragisk vis døde i slutningen af ​​maj - du vil blive savnet.

Ducati er de regerende mestre for motorcykelproducenter takket være Andrea Dovizioso og Danilo Petrucci, men førstnævnte har nu forladt holdet og kan blive lidt af et mareridt for sine tidligere kolleger.

Ducatis vej til sejr blev banet med en 50 point straf til Yamaha, der havde et par tredobbelte vindere i stalden med Fabio Quartararo og Franco Morbidelli. Red Bulls Miguel Oliveira vandt også flere løb, men han kunne ikke holde et konstant niveau som Mir.

I kølvandet på, at 2020-løbene udelukkende skulle afholdes i Europa - mestendels i Spanien - er MotoGP tilbage på verdensscenen. Nu vil vi igen opleve fantastiske baner som Philips Island, Assen og hastighedskatedralen Mugello.

Er du klar til hvert skarpe sving, der fremkalder gåsehud? Læs vores guide nedenfor for at finde ud af, hvordan du kan se hver eneste MotoGP live-udsendelse, uanset hvor du er.

Sådan ser du MotoGP i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, når MotoGP-sæsonen er i gang, er der stor sandsynlighed for, du ikke får det samme indhold, som du gør, når du er hjemme på sofaen. Viaplay blokerer adgang for alle, der forsøger at få adgang til udsendelser uden for Danmarks grænser. Dette er en geoblokering, hvilket er blokering af adgang, hvis du er uden det geografiske område, som Viasat har rettighederne til at vise MotoGP inden for (Danmark).

Heldigvis er der en løsning, nemlig en VPN-tjeneste. Dette er smart software, der giver dig mulighed for at omgå geoblokeringer og dermed få adgang til MotoGP-udsendelser fra Danmark, selv når du er i udlandet. Dette er lovligt og prismæssigt, overkommeligt, og VPN-tjenester er også meget nemme at anvende.

MotoGP 2021-løbskalender: Grand Prix-datoer



28. marts: MotoGP Qatar - Vinder: Maverick Viñales

- Vinder: Maverick Viñales 4. april : MotoGP Doha - Vinder: Fabio Quartararo

- Vinder: Fabio Quartararo 18. april: MotoGP Portugal - Vinder: Fabio Quartararo

- Vinder: Fabio Quartararo 2. maj: MotoGP Spanien - Vinder: Jack Miller

- Vinder: Jack Miller 16. maj: MotoGP Frankrig - Vinder: Fabio Quartararo

- Vinder: Fabio Quartararo 30. maj: MotoGP Italien - Vinder: Fabio Quartararo

- Vinder: Fabio Quartararo 6. juni: MotoGP Katalonien - Vinder: Miguel Oliveira

- Vinder: Miguel Oliveira 20. juni: MotoGP Tyskland

27. juni: Moto GP Holland

11. juli: MotoGP Finland

15. august: MotoGP Østrig

29. august: MotoGP Storbritannien

12. september: MotoGP Aragón

19. september: MotoGP San Marino

3. oktober: MotoGP Japan

10. oktober: MotoGP Thailand

24. oktober: MotoGP Australien

31. oktober: MotoGP Malaysia

14. november: MotoGP Valencia

Så ser du MotoGP i Danmark

Viaplay sender hele MotoGP-sæsonen, både på nettet og på en af NETT's tv-kanaler (TV3, TV3+, TV3 Sport og TV3 MAX). Tjenesten har ingen bindingsperiode, og hvis du vil have adgang til sportsindholdet online, kan du abonnere på Viaplay Total for 449,- kr. om måneden. Hvis du gør det, har du også adgang til film og serier. Der er ingen separat pakke kun til sport. Hvis du befinder dig i udlandet og vil se de samme MotoGP-udsendelser, som du har adgang til hjemme i stuen, kan du omgå geoblokeringere ved at abonnere på en VPN-tjeneste.

Hvis du slet ikke er interesseret i det andet indhold, som Viaplay tilbyder, kan du få et abonnement direkte fra MotoGPs websted. Her får du mulighed for at vælge enten et månedligt abonnement eller et sæsonkort, der varer resten af ​​året. Priserne er 29,99 € (ca. 230 kroner) for et månedligt abonnement eller 105,99 € (ca. 790 kroner) for hele (resten af) sæsonen.

Hvad er MotoGP?

Hvis du først for nylig har fået øje på sporten, kan det være okay med en lille gennemgang.

Mesterskabet har eksisteret siden 1949, hvilket gør dette til det ældste motorsportsmesterskab i verden. Sæsonen foregår normalt over hele verden med 19 løb fordelt på 15 lande og flere kontinenter. I 2020 satte pandemien dog en stopper for det almindelige program, og resultatet blev færre løb og færre arenaer.

En Grand Prix-begivenhed strækker sig over tre dage, hvor de første to dage bruges til træning og kvalifikationsløb, mens selve hovedkonkurrencen finder sted om søndagen.

MotoGP er det højeste niveau inden for motorcykelsport, og alle de store producenter deltager med deres egne hold, inklusive Aprilia, Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha og KTM. Alle tohjulede på dette niveau er 1000 cc, hvilket betyder, at disse monstermaskiner har mere end nok power. Hastighedsrekorden er 356,5 km/t, hvilket vidner om meget hidsige motorcykler.

Niveauet under MotoGP er Moto2, og disse er løb med 600 cc motorer, mens Moto3 (næste niveau) har 250 cc motorer. Både Moto2 og Moto3 har en lavere aldersgrænse på 16 år (for at deltage i MotoGP skal førere være over 18 år). De to lavere niveauer fungerer som træning, så førerne kan lære sporten og muligvis tage springet til det øverste niveau - nemlig MotoGP. Der er endda en MotoE-konkurrence for elektriske motorcykler.

2021-sæsonen er den 73. udgave af MotoGP-mesterskabet og fortsætter spændingen fra sidste år, hvor Suzukis Joan Mir tog sejren tæt fulgt af Yamahas Morbidelli og Suzukis Álex Rins på tredjepladsen.