Ignore the haters - das Galaxy S23 Plus ist das perfekte mittlere Kind

In der heutigen Hierarchie der Smartphones haben die Plus-Modelle einen schlechten Ruf. Die Standard-Smartphones, wie das Galaxy S23 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und das iPhone 14, sind die günstigsten. Ultra und Pro Max haben die coolsten Sachen. Plus-Smartphones? Warum machen sie sich überhaupt die Mühe? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du die Hater ignorieren sollst und dass das Galaxy S23 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) das coole Handy in der S23-Reihe ist, so wie das mittlere Kind das coole Kind ist, das rebelliert.

Samsung hat seine Smartphone-Familie in diesem Jahr klug zusammengestellt und die preiswerteren Modelle nicht unterbewertet. Sicher, das Galaxy S23 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) bietet dir viel mehr - so viel mehr, dass Samsung bei seiner Unpacked-Präsentation nicht einmal alle wichtigen Funktionen dieses Smartphones nennen konnte. Das heißt aber nicht, dass es leistungsstärker ist als die günstigeren Smartphones.

Das Galaxy S23 neben dem Galaxy S23 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Jedes der Samsung Galaxy S23-Geräte wird von der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Mobile-Plattform angetrieben. Das "for Galaxy" bedeutet, dass der primäre Kern des Prozessors übertaktet wurde. Wir gehen davon aus, dass Samsungs Gen 2-Chips schneller sind als die Chips der Konkurrenz, die denselben Qualcomm-Chipsatz verwenden.

Das bedeutet, dass das Galaxy S23 eines der schnellsten Smartphones sein dürfte, die du kaufen kannst, genau wie das Galaxy S23 Ultra. Auch das Galaxy S23 Plus wird über die gleiche Grafikleistung und den gleichen Prozessor verfügen wie das teurere Ultra.

Der Snapdragon versorgt auch die Kamera

Im Gegensatz dazu hat Apple das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) nicht mit dem neuesten A16 Bionic Chipsatz ausgestattet. Diese Smartphones nutzen dieselbe A15 Bionic-Plattform wie das ältere iPhone 13 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab). Wenn du ein preiswerteres iPhone der Größe Plus kaufst, bekommst du ein langsameres Gerät.

Anstatt Apple zu folgen, ist Samsung in die Fußstapfen von Google getreten. Das Pixel 7 hat den gleichen Tensor G2 Chipsatz wie das Pixel 7 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab). Diese Plattform ermöglicht einige exzellente Funktionen, die es nur bei den Pixel 7 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Geräten gibt, wie z. B. Photo Unblur, das ich besonders mag.

Die Kamera-App auf dem Galaxy S23 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aus demselben Grund ist es wichtig, dass das Galaxy S23 Plus mit demselben leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 2 (muss ich jedes Mal "für Galaxy" sagen?!) ausgestattet ist. Ein Großteil der Kameraarbeit findet auf der mobilen Plattform statt. Der Kamerasensor sammelt Daten und der Snapdragon verarbeitet diese Daten zu einem Bild.

Dadurch, dass das Galaxy S23 Plus den gleichen Chipsatz wie das Ultra hat, erhält das Smartphone ein effektives Kamera-Upgrade, auch wenn die Pixelzahl gleich bleibt. Der Sensor wurde ebenfalls verbessert und Samsung hat zweifelsohne seine Pixel-Binning-Techniken verbessert, um die widerspenstigen 50MP-Bilder auf etwa 12MP zu reduzieren.

Die Funktion, die mich auf dem iPhone wirklich zum Staunen bringt

Ich habe mich also für den Kauf des günstigeren Galaxy S23 ausgesprochen, aber warum das Plus? Was bietet mir das Plus gegenüber dem Galaxy S23? Hast du schon mal deinen Schlüssel verloren? Das Galaxy S23 Plus kann dir deine verlorenen Schlüssel zurückgeben.

Denn das Plus-Modell verfügt wie das Ultra über die Ultrabreitband-Technologie (UWB). Das ist die gleiche Funktechnologie, die Apple in seinem AirTag (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Zubehör verwendet. Ein Zubehörteil, das UWB nutzt, kann mit einem kompatiblen Smartphone mit höchster Genauigkeit gefunden werden. Das Galaxy S23 Plus könnte dir buchstäblich den Weg zu deinen Schlüsseln, deinem Portemonnaie, deinem Gepäck oder deinen Kindern weisen.

Das Galaxy S23 Plus hat UWB, genau wie die AirTags von Apple (Image credit: Future)

Das ist eine wirklich coole Funktion, und wenn ich die Wahl hätte, entweder auf eine Super-High-Megapixel-Kamera oder auf die UWB-Funktionen zu verzichten, würde ich mich für das Gerät entscheiden, das UWB beibehält und auf den großen Sensor verzichtet.

Ich benutze AirTags erst seit kurzem mit meinem iPhone, aber die Erfahrung ist einer dieser "Wow"-Momente, in denen die Technologie verblüffend gut ist. Als ich zum ersten Mal meine Schlüssel suchen musste, hat mein Smartphone sie nicht nur klingeln lassen, sondern mir tatsächlich die richtige Richtung gezeigt und mir geholfen, sie zu finden. Ich hatte das Gefühl, in einem Spionagefilm zu leben.

Angst, am Flughafen dein Gepäck zu verlieren? Steck einen AirTag in dein Gepäck. So kannst du am Gepäckband Ruhe bewahren, denn du siehst, wo sich dein Koffer befindet.

Ich werde den Zoom vermissen, aber mein Portemonnaie atmet auf

Die 50-MP-Kamera des Galaxy S23 Plus macht tolle Fotos. Sie reichen vielleicht nicht an die Vielfalt der Aufnahmen oder die unglaubliche Detailtreue des Galaxy S23 Ultra heran, aber sie sind immer noch besser als das Smartphone, das du letztes Jahr besessen hast - und das war wahrscheinlich auch ziemlich gut.

Abgesehen von der UWB-Technologie hat das Galaxy S23 Plus ein paar Verbesserungen, die wirklich wichtig sind. Weil es ein größeres Smartphone ist, hat es auch einen größeren Akku. Das ist zwar kein großer Unterschied, aber er könnte ein paar Stunden länger halten als bei kleineren Geräten.

Außerdem bietet Samsung das Galaxy S23 Plus mit 256 GB Speicherplatz an. Mit einer vernünftigen Cloud-Synchronisierung kannst du auch mit 128 GB auskommen, aber wenn du wirklich viele 4K-Super-HDR-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen willst, wirst du für den zusätzlichen Speicherplatz an Bord dankbar sein.

Das Galaxy S23 Plus kostet ab 1.199 €, das sind 250 € mehr als das Galaxy S23. Wenn du bedenkst, was du bekommst, ist es ein lohnendes Upgrade.

Die Kamera des Galaxy S23 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Du bekommst ein größeres Display, einen größeren Akku und die doppelte Speicherkapazität. Außerdem profitierst du von den fantastischen UWB-Funktionen. Das Galaxy S23 Plus ist wirklich ein großartiges mittleres Kind. Es ist nicht so professionell und gelehrt wie das größere Galaxy S23 Ultra, aber es kann länger feiern als das Galaxy S23 und es ist nicht so dumm, dass es seine Schlüssel auf der U-Bahnfahrt nach Hause verliert.

Wenn das Galaxy S23 Ultra für dich zu viel Smartphone ist, könnte das Galaxy S23 Plus genau das Richtige sein. Ignoriere die Hater, die fragen, warum es dieses Smartphone geben muss. Es hat genauso viel Liebe verdient wie der Rest der Familie.