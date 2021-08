Gamescom 2021: Daten, Uhrzeiten, Teilnehmer und Vorhersagen

Die Gamescom 2021 hat begonnen! Nachdem Microsoft am Dienstag die Woche mit seiner Xbox-Präsentation eröffnet hat, nimmt das zweite große Gaming-Event des Jahres Fahrt auf.

Natürlich wird die Messe dieses Jahr aufgrund von Covid-19 ein wenig anders aussehen. Die Organisatoren hatten ursprünglich geplant, die Gamescom 2021 zu einem hybriden Event zu machen, bei dem es neben dem virtuellen Zugang auch einige persönliche Gelegenheiten geben sollte, aber die physische Präsenz wurde aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie fallen gelassen.

Genau wie die Gamescom 2020 wird die diesjährige Messe eine rein digitale Angelegenheit sein, mit einem Eröffnungs-Showcase und Ankündigungen von Top-Publishern und Entwicklern. Die Organisatoren haben außerdem verraten, dass es dieses Jahr einige neue Features geben wird, darunter eine Community-Aktivität namens Gamescom Epix sowie die Rückkehr von Geoff Keighleys Opening Night Live.

Wenn du dich auf die diesjährige Messe vorbereiten willst, haben wir alle Informationen zusammengetragen, die wir können, einschließlich wann und wo sie stattfindet und was wir von den Ausstellern, die bisher enthüllt wurden, erwarten können. Lies weiter für alles, was du über die Gamescom 2021 wissen musst.

Gamescom 2021: Kurz & knapp

Was ist die GamesCom? Das größte Gaming-Event der Welt

Das größte Gaming-Event der Welt Wann findet sie statt? 25. August bis 27. August

25. August bis 27. August Wer nimmt teil? 19 Publisher sind bestätigt, darunter Xbox, EA und Ubisoft

Gamescom 2021 – Bisherige Präsentationen

24. August – Gamescom 2021 Xbox Stream

(Image credit: Xbox)

Wann fand es statt?

24. August um 19:00 MESZ

Kann ich es nochmal anschauen?

Ja, auf YouTube, Twitter, Twitch und Facebook – auf YouTube sogar mit deutscher Gebärdensprache.

Was wurde gezeigt?

Wenn du auf News zu Halo Infinite während des Xbox-Livestreams zur Gamescom 2021 gehofft hast, müssen wir dich enttäuschen – Master Chief nicht dabei.

Stattdessen bekamen wir einen langen, ausführlichen Blick auf Forza Horizon 5 in Aktion, die ganzen Parcours-Moves in Dying Light 2, die anstehenden Updates für Microsoft Flight Simulator und Neuigkeiten zu informativen Videos in Age of Empires 4. Der okkulte Roguelike-Oldschool-First-Person-Dämonen-Schnetzler „Into the Pit“ gehörte zu den interessantesten Ankündigungen, während Crusader Kings 3 als Adaption – kein Port – für Konsole bestätigt wurde.

The biggest news was that Xbox Cloud Streaming will be coming to all Xbox consoles, including the Xbox One generation, by the end of 2021, letting you jump into new games without the need to download them first.

Die wichtigste Nachricht war, dass Xbox Cloud Streaming bis Ende 2021 für Konsolen erscheint, einschließlich der Xbox One-Generation, und du damit spielen kannst, ohne Spiele vorher herunterladen zu müssen.

Unsere Meinung:

Kein Starfield, kein Halo, kein Elder Scrolls... und die Liste geht weiter. Wir hätten von Microsoft nicht unbedingt erwartet, mit Karacho in die Gamescom 2021 hineinzugehen, nachdem das Unternehmen bereits zur E3 2021 eine phänomenale Präsentation abgeliefert hat, aber irgendwie ließ die jetzige Vorstellung doch deutlich zu wünschen übrig. Nichts davon hat uns aus den Socken gehauen. Dennoch ist es eine gute Zeit, ein Xbox-Fan zu sein, denn der Veröffentlichungskalender ist dicht gepackt. Wir lassen das Microsoft also durchgehen.

Gamescom 2021 Zeitplan und Konferenzen

25. August – Gamescom Opening Night Live

(Image credit: Gamescom)

Wann findet sie statt?

25. August um 20:00 MESZ

Wo kann ich zuschauen?

Twitch, YouTube, Twitter und Facebook Gaming.

Was erwarten wir?

Seit 2019 hat die Gamescom ihre eigene Gaming-News-Konferenz namens Opening Night Live, die während der Eröffnungsnacht der Veranstaltung stattfindet. Die Opening Night Live wird von Geoff Keighley moderiert und welt weit gestreamt – dieses Jahr am 25. August.

Gastgeber Geoff Keighley hat bestätigt, dass es bei der Opening Night Live neue Eindrücke von „den größten Titeln dieses Winters und allem darüber hinaus“ zu sehen sein werden. Die Präsentation soll zwei Stunden dauern und Ankündigungen, Gameplay, Trailer und News enthalten.

Keighley hat bereits folgende Spiele für die Opening Night Live bestätigt: Call of Duty: Vanguard, Death Stranding: Director’s Cut, Far Cry 6, Genshin Impact, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Saints Row, SIFU, TMNT: Shredder’s Revenge und viele mehr.

Just 48 hours until @gamescom Opening Night Live streams around the world.With:✳️ Call of Duty: Vanguard✳️ Death Stranding: Director's Cut✳️ Far Cry 6✳️ Genshin Impact✳️ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga✳️ Saints Row✳️ SIFU✳️ TMNT: Shredder's Revenge+ So Much More!

Unsere Meinung:

Zur Opening Night Live werden wahrscheinlich die wichtigsten Spiele der diesjährigen Gamescom vorgestellt. Zu erwarten sind Trailer, Ankündigungen von Erscheinungsdaten, Interviews und bestimmt auch ein paar Spielankündigungen. Da Keighley von „Holiday“-Releases spricht, könnten wir uns vorstellen, dass Spiele vorgestellt werden, die in diesem Zeitraum erscheinen. Dazu gehören GTA 5 für PS5 und Xbox Series X, Dying Light 2 und Call of Duty: Vanguard.

26. August – Future Games Show

(Image credit: Future)

Wann findet sie statt?

26. August um 22:00 MESZ

Wo kann ich zuschauen?

Twitch, Facebook, YouTube, Twitter, GamesRadar.com.

Was erwarten wir?

Diese besondere Gamescom-Ausgabe der Future Games Show soll über 40 Spiele von Publishern wie Frontier Developments, Team17, Koch Media und Tripwire Interactive zeigen. Mit von der Partie sind die englischen Synchronsprecher von Lady Dimitrescu und The Duke aus Resident Evil Village, Maggie Robertson und Aaron LePlante.

Außerdem präsentiert die Future Games Show erweitere „virtuelle Messestände“, bei denen Spieler bequem von zu Hause aus Spieldemos testen können.

Unsere Meinung:

Unsere Kollegen von GamesRadar veranstalten immer eine wundervolle Future Games Show. Wir erwarten dieses Jahr Gameplay-Clips, Entwickler-Interviews und Weltprämieren.

Was ist die Gamescom?

(Image credit: Gamescom)

Die Gamescom ist das größte Videospiel-Event der Welt und findet jährlich (meist im August) statt. Im Jahr 2019 zählte die Messe 373.000 Besucher und Hunderte von Ausstellern präsentierten ihre neuesten Gaming-, Esport- und Tech-Projekte.

Wenn die Gamescom in Köln stattfindet, strömen Gaming-Fans aus der ganzen Welt herbei, um neue Spiele vor ihrer Veröffentlichung auszuprobieren und an Community-Aktivitäten wie Cosplay-Wettbewerben und Esports-Wettbewerben teilzunehmen. Es ist auch ein Treffpunkt für die Vertreter des Einzelhandels, des Handels und der Medien der Spieleindustrie.

Normalerweise sind die bekanntesten Publisher der Branche dabei und wir sehen oft eine Menge Gaming-Neuigkeiten während der Show, sei es die Enthüllung neuer Spiele, die Ankündigung von Veröffentlichungsdaten oder die Veröffentlichung von Trailern.

Wann ist die Gamescom 2021?

(Image credit: Gamescom)

Jedes Jahr findet die Gamescom auf dem Gelände der Koelnmesse in Köln statt. Doch dieses Jahr gibt es aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine physische Präsenz. Stattdessen wird die Gamescom 2021 komplett digital sein und komplett online stattfinden.

Die Gamescom beginnt mit der Opening Night Live am 25. August, einem Showcase-Event, das von Geoff Keighley moderiert wird. Ähnlich wie bei den Konferenzen auf der E3, wird es hier viele Enthüllungen und Neuigkeiten geben.

Die Hauptshow der Gamescom wird sich über drei Tage erstrecken, vom 25. bis 27. August. Davor findet die Entwicklerkonferenz Devcom statt, die am 23. August mit den Content-Fokus-Tagen beginnt und dann vom 25. bis 28. August zu den Business-Fokus-Tagen wechselt.

Neu für 2021 wird es auch eine „gemeinsame Questreise“ namens Gamescom Epix geben. Die Details sind noch sehr dünn, aber es scheint, dass die Fans schon vor dem Start des Events daran teilnehmen können und interaktive Quests absolvieren und Preise gewinnen können. Die diesjährige E3 bot etwas Ähnliches mit ihrem Online-Portal.

Teilnehmer und Vorhersagen

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind 19 Publisher bestätigt, die an der Gamescom 2021 teilnehmen werden. Darüber hinaus werden 80 Indie-Titel an virtuellen Ständen während der Veranstaltung präsentiert.

Einige wichtige Publisher wie Sony und Nintendo fehlen derzeit noch, aber es ist noch nicht vollständig bestätigt, dass sie keine Spiele während des Events zeigen werden. Letztes Jahr wurde Ratchet and Clank: Rift Apart während der Opening Night Live gezeigt, also wer weiß. Vielleicht sehen wir ja eine State of Play von Sony oder eine Nintendo Direct von Nintendo kurz vor dem Event, um zu sehen, was sie abseits der Show selbst in petto haben – ist aber eher unwahrscheinlich.

505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

Astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US Europe

Headup

Indie Arena Booth

Koch Media

Konami

NExT Studios (Tencent Games)

SEGA Europe

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Electronic Arts

(Image credit: EA DICE)

Wie Xbox sitzt auch Electronic Arts auf einigen großen Projekten, die auf der Gamescom 2021 angedeutet werden könnten. Es gibt weit entfernte Schwergewichte wie Skate 4, Dragon Age 4, Dead Space Remake und das nächste Mass Effect Projekt, aber EA hat auch ein paar große Spiele, die dieses Jahr noch kommen.

Battlefield 2042 und FIFA 22 erscheinen im Oktober, sodass wir dort einige Neuigkeiten sehen könnten, neben einigen Updates für die Service-Spiele des Publishers wie Knockout City und Apex Legends. Und wer weiß, vielleicht hören wir ja auch etwas über das „brandneue Einzelspieler-Abenteuer“, an dem Respawn angeblich arbeitet.

Ubisoft

(Image credit: Ubisoft)

Ubisoft hat ein paar Spiele, die kurz vor der Messe erscheinen, wie Far Cry 6, Riders Republic und Just Dance 2022, so dass es vernünftig wäre, dort einige Updates zu erwarten, aber der Publisher hat auch ein paar interessante Eisen im Feuer.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Prince of Persia: The Sands of Time Remake und Avatar: Frontiers of Pandora sind derzeit für das Jahr 2022 geplant, sodass Ubisoft vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen möchte. Außerdem gibt es noch das unbetitelte Star-Wars-Projekt, an dem Massive Entertainment von The Division arbeitet.

Neben den potenziellen Spielenthüllungen werden wir wahrscheinlich auch einige Updates zu Ubisofts laufenden Service-Spielen wie Tom Clancy’s XDefiant und Rainbow Six Siege sehen.

Bandai Namco

(Image credit: Bandai Namco)

Zwei Wörter... Elden Ring! Alle Augen sind auf Bandai Namco auf der diesjährigen Gamescom gerichtet, denn abgesehen von Game Awards Ende des Jahres, gibt es nicht viele große Gelegenheiten, um From Softwares nächstes Spiel zu zeigen. Elden Ring kommt im Januar 2022, also werden wir vielleicht etwas von der Soulsborne x George R. R. Martin Kollaboration während der Gamescom 2021 sehen.

Neben einem der am heißesten erwarteten Spiele des Jahres 2022, hat Bandai Namco auch einige Spiele, die später in diesem Jahr erscheinen, wie das JRPG Tales of Arise im September und The Dark Pictures: House of Ashes im Oktober. Auch Digimon Survive ist am Horizont zu sehen – das Spiel hat derzeit noch kein festes Veröffentlichungsdatum, soll aber 2021 erscheinen, also könnten wir hier einige Updates sehen.

505 Games

(Image credit: Remedy)

505 Games hat bestätigt, dass nicht eins sondern zwei Control-Projekte in Arbeit sind – sowohl ein Multiplayer-Spinoff als auch eine Fortsetzung.

Die Informationslage zu beiden Spielen ist ziemlich dünn, aber vom Multiplayer-Spinoff wissen wir, dass es sich um ein Vierspieler-Co-op-Spiel in der Welt von Control handeln – wahrscheinlich im Oldest House. Außerdem ist ein „Control-Teil mit größerem Budget“ in Arbeit. Entwickler Remedy Entertainment nennt das Spiel „ambitioniert“ und hat angedeutet, dass es einen neuen Hauptcharakter und einen neuen Schauplatz geben wird.

Wir hoffen, dass diese neuen Control-Spiele (oder zumindest das Spin-off) bei der Gamescom 2021 auftauchen werden.

Koch Media

(Image credit: Deep Silver)

Wir wissen bereits, dass Koch Media an Payday 3 und an einem Timesplitters-Reboot arbeitet und hoffen daher, bei der Gamescom 2021 mehr darüber zu erfahren. Außerdem könnten wir endlich wieder Dead Island 2 sehen, das ursprünglich bei der E3 2014 vorgestellt wurde. Besonders viel Hoffnung haben wir allerdings nicht. Koch besitzt außerdem die Rechte an Saints Row und Metro. In einem Tweet deutet Keighley an, dass es bei Ersterem einen neuen Teil (oder ein Remaster) geben könnte.

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday. We are "Bossing" it with our announcements this year 👀 https://t.co/osudHTCxj1See you live, Wednesday at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST at https://t.co/FjoDbKD0sN

Konami

(Image credit: Konami)

Mit Spannung wird die Präsentation von Konami bei dieser Gamescom erwartet, denn es kursieren unzählige Gerüchte über einen Silent Hill-Reboot. Doch obwohl sie schon mehrfach dementiert wurden, wäre die Gamescom 2021 der perfekte Zeitpunkt, die Katze doch noch aus dem Sack zu lassen. Große Hoffnungen machen wir uns allerdings nicht. Ganz sicher hingegen wird es hingegen neue Informationen zum erst kürzlich angekündigten eFootball und Yu-Gi-Oh! Master Duel geben.

Activision

(Image credit: Blizzard)

Wir haben noch nichts über Call of Duty 2021 gehört, also könnte die diesjährige Gamescom die perfekte Gelegenheit sein, um es der Öffentlichkeit zu zeigen. Letztes Jahr wurde Call of Duty Black Ops Cold War als Teil der Opening Night Live der Gamescom 2020 erkundet, also könnten wir dieses Jahr etwas Ähnliches vom Publisher sehen. Updates für das Battle-Royale-Spiel Call of Duty Warzone könnten ebenfalls im Tandem erscheinen, da Activision daran interessiert zu sein scheint, alle Spiele durch seinen Free-to-Play-Service-Titel miteinander zu verbinden.

Letztes Jahr haben wir erfahren, dass Activision die Entwickler von Crash Bandicoot 4 und Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Toys for Bob und Vicarious Visions, mit anderen Projekten betraut hat, aber wer weiß, was sie für die diesjährige Show in petto haben. Es ist nicht klar, wie viel Präsenz Blizzard auf der Gamescom 2021 haben wird, aber mit Diablo 2: Resurrected, das im September dieses Jahres erscheint, wollen sie vielleicht einen neuen Trailer zeigen oder über mögliche DLCs für einige von Blizzards laufenden Service-Titeln sprechen. Diablo 4 und Overwatch 2 sind immer noch in der Schwebe.

Auch wird unklar sein, wie sehr die aktuellen Vorwürfe Auswirkungen auf die Präsenz von Activision haben wird.

Was ist Opening Night Live?

(Image credit: Gamescom)

Seit 2019 hat die Gamescom ihre eigene Gaming-Pressekonferenz namens Opening Night Live, die während der Eröffnungsnacht der Veranstaltung stattfindet. Die von Geoff Keighley moderierte Opening Night Live wird weltweit online gestreamt und ist auch 2021 wieder dabei, wenn es am 25. August losgeht.

Opening Night Live wird uns zweifelsohne die wichtigsten Spiele-Neuheiten der diesjährigen Gamescom präsentieren. Es ist ratsam, Trailer, Ankündigungen von Releaseterminen, Interviews und vielleicht einige neue Spieleenthüllungen während der Abendvorstellung zu erwarten.

Was ist auf der Gamescom 2020 passiert?

(Image credit: Activision)

Die Gamescom 2020 war Schauplatz mehrerer großer Enthüllungen. Während der Opening Night Live bekamen wir unseren ersten richtigen Blick auf Call of Duty Black Ops Cold War und einen Concept Art Teaser für Bioware's Dragon Age 4.

Außerdem gab es Neuigkeiten zu Crash Bandicoot 4: It's About Time und Star Wars Squadrons, die noch vor ihrer Veröffentlichung erscheinen. Das Veröffentlichungsdatum für World of Warcraft: Shadowlands wurde ebenfalls während der Show enthüllt, bevor sie mit einem langen Gameplay-Trailer von Insomniac Games' Ratchet and Clank: Rift Apart endete.