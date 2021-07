Gamescom 2021: todo lo que necesitas saber

La Gamescom está de vuelta en el 2021 y, como siempre, se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario gaming. Naturalmente, el evento será un poco diferente este año debido al Covid-19. En principio, los organizadores habían planeado hacer de la Gamescom 2021 un evento híbrido con algunas partes presenciales junto con el acceso virtual, pero la presencia física se ha descartado debido al impacto continuo de la pandemia.

Al igual que la Gamescom 2020, el evento de este año será totalmente digital, con un discurso de apertura y anuncios de los principales editores y desarrolladores. Los organizadores también han revelado que habrá algunas características nuevas este año, incluida una actividad comunitaria llamada Gamescom Epix junto con el regreso de Opening Night Live de Geoff Keighley.

Si deseas prepararte para el evento de este año, hemos recopilado toda la información disponible, incluyendo cuándo y dónde se celebra, y qué podemos esperar de los expositores que se han confirmado hasta ahora. Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre la Gamescom 2021.

Gamescom 2021: directo al grano

¿Qué es? El evento gaming más grande del mundo

El evento gaming más grande del mundo ¿Cuándo es? Del 25 al 27 de agosto

Del 25 al 27 de agosto ¿Quién asiste? Se confirman 19 editores, incluidos Xbox, EA y Ubisoft

¿Qué es la Gamescom?

(Image credit: Gamescom)

La Gamescom es el evento de videojuegos más grande del mundo y se lleva a cabo anualmente (generalmente en agosto). En el 2019, el evento recibió 373.000 visitantes, con cientos de expositores que exhibían sus últimos proyectos de juegos, eSports y tecnología.

Cuando es en formato presencial, la Gamescom se lleva a cabo en Colonia, Alemania, con fans y gamers de todo el mundo que quieren probar nuevos juegos antes de su lanzamiento y participar en actividades de la comunidad, como concursos de cosplay y competiciones de eSports. También es un punto de encuentro para los representantes minoristas, comerciales y de los medios de comunicación de la industria de los juegos.

Por lo general, los editores más destacados de la industria acuden a la cita y, a menudo, vemos muchas noticias sobre juegos reveladas durante el evento, ya sean anuncios de nuevos juegos, fechas de lanzamientos o tráilers.

¿Cuándo es la Gamescom 2021?

(Image credit: Gamescom)

Cada año, la Gamescom tiene lugar en el centro de exposiciones Koelnmesse en Colonia, Alemania. Pero este año, no hay presencia física debido a la pandemia del coronavirus. En cambio, la Gamescom 2021 será completamente digital y online.

La Gamescom empieza con la Opening Night Live el 25 de agosto, un evento de apertura organizado por Geoff Keighley. Al igual que las conferencias que se vieron en el E3, es probable que traiga un montón de revelaciones y noticias sobre juegos.

Los eventos de la Gamescom se extenderán durante tres días, del 25 al 27 de agosto. Antes se celebrará la conferencia de desarrolladores, Devcom, que empieza el 23 de agosto para los días enfocados en contenido. Después, los días de enfoque comercial serán del 25 al 28 de agosto.

Como novedad para el 2021, también habrá una "actividad de búsqueda conjunta" llamado Gamescom Epix. Hay pocos detalles de momento, pero parece que los fans podrán participar antes del estreno del evento, y habrá que completar misiones interactivas para ganar premios. El E3 de este año ofreció algo similar con su portal online.

Participantes y predicciones

En el momento de escribir este artículo, se confirma que 19 editores asistirán a la Gamescom 2021. Más allá de la lista a continuación, también habrá 80 títulos independientes presentados a través de espacios virtuales durante el evento.

De momento faltan algunos editores importantes como Sony y Nintendo, pero no descartamos que vayan a incluir ningún juego durante el evento. El año pasado, Ratchet and Clank: Rift Apart apareció durante la Opening Night Live, así que quién sabe. Es posible que veamos un State of Play de Sony o un Nintendo Direct de Nintendo cerca del evento, para hacernos una idea de qué esperar del evento en sí.

505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

Astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US Europe

Headup

Indie Arena Booth

Koch Media

NExT Studios (Tencent Games)

SEGA Europe

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Xbox y Bethesda

(Image credit: Bethesda Game Studios)

Psychonauts 2 ya habrá salido cuando llegue la Gamescom 2021, por lo que tenemos que mirar un poco más hacia el futuro para averiguar qué es lo que Xbox desvelará durante el evento de este año.

Sable aterrizará en septiembre, por lo que es posible que antes veamos un nuevo tráiler, pero la gran noticia podría centrarse en los dos grandes títulos de Xbox que llegarán a finales de este año: Forza Horizon 5 y Halo Infinite. Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento para el próximo juego de Halo, por lo que puede que se concrete una dentro de poco.

Juegos como STALKER 2, Starfield y Arkane’s Redfall están programados para lanzarse en el 2022, por lo que es posible que Xbox quiera presentar los juegos del próximo año junto con lo que vendrá en lo que queda del 2021 también. Los fans también esperan actualizaciones sobre juegos como Fable, Avowed, Perfect Dark y más, por lo que la pelota está realmente en el tejado de Microsoft.

Electronic Arts

(Image credit: EA DICE)

Al igual que Xbox, Electronic Arts también participa en varios proyectos importantes que podrían aparecer durante la Gamescom 2021. Hay grandes y esperados títulos como Skate 4, Dragon Age 4, Dead Space Remake y el próximo proyecto de Mass Effect, pero EA también tiene algunos los grandes juegos aún tienen que llegar este año.

Battlefield 2042 y FIFA 22 saldrán en octubre, por lo que veremos algunas noticias sobre estos títulos, junto con algunas actualizaciones para juegos como Knockout City y Apex Legends. Y quién sabe, es posible que sepamos más sobre la "nueva aventura para un jugador" en la que, según se informa, Respawn está trabajando.

Ubisoft

(Image credit: Ubisoft)

Ubisoft tiene algunos juegos para estrenar cerca del evento, como Far Cry 6, Riders Republic y Just Dance 2022, por lo que sería razonable que haya mucha información sobre estos en la Gamescom, pero el editor también tiene algunos ases en la manga.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Prince of Persia: The Sands of Time Remake y Avatar: Frontiers of Pandora están programados para lanzarse en el 2022, por lo que Ubisoft podría darnos un adelanto de lo que vendrá en el futuro. También está el proyecto de Star Wars sin título que está preparando Massive Entertainment de The Division.

Además de los posibles de juegos, es probable que veamos algunas actualizaciones de otros títulos de Ubisoft como Tom Clancy's XDefiant y Rainbow Six Siege también.

Bandai Namco

(Image credit: Bandai Namco)

¡Elden Ring! Todos los ojos mirarán a Bandai Namco en la Gamescom de este año ya que, aparte de The Game Awards a finales de este año, no hay muchas buenas oportunidades para presentar el próximo juego de From Software. Elden Ring llegará en enero del 2022, por lo que es posible que veamos algo de la colaboración de Soulsborne con George R. R. Martin durante la Gamescom 2021.

Más allá de uno de los juegos más esperados del 2022, Bandai Namco también tiene algunos juegos para finales de este año, como Tales of Arise en septiembre y The Dark Pictures: House of Ashes en octubre. Digimon Survive también está en el horizonte: el juego actualmente no tiene una fecha de lanzamiento concreta, pero está programado para el 2021, por lo que seguramente habrá novedades en el evento.

Activision

(Image credit: Blizzard)

Aún no hemos escuchado nada sobre el Call of Duty 2021, por lo que la Gamescom de este año puede ser la oportunidad perfecta para presentarlo al público. La entrega del año pasado, Call of Duty Black Ops Cold War, se presentó como parte del Opening Night Live de Gamescom 2020, por lo que es posible que veamos algo similar este año. Las actualizaciones del Call of Duty Warzone (modo battle royale) también pueden llegar en el pack, ya que Activision parece querer unir todos los juegos a través de su servicio gratuito.

El año pasado supimos que Activision barajaba contar los desarrolladores de Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, Toys for Bob y Vicarious Visions para trabajar en otros proyectos, pero quién sabe qué pueden tener bajo la manga para el evento de este año. No está claro cuánta presencia tendrá Blizzard en la Gamescom 2021, pero con Diablo 2: Resurrected en septiembre de este año, es posible que quieran lanzar un nuevo tráiler o hablar sobre posibles DLCs para algunos de los títulos de Blizzard. Diablo 4 y Overwatch 2 todavía están muy lejos.

¿Qué es la Opening Night Live?

(Image credit: Gamescom)

Desde el 2019, la Gamescom ha tenido su propia rueda de prensa sobre juegos llamada Opening Night Live, que tiene lugar durante la noche de apertura del evento. Organizada por Geoff Keighley, la Opening Night Live se transmite en línea a nivel mundial, y está de vuelta en el 2021, comenzando el 25 de agosto.

Sin duda, la Opening Night Live nos presentará los fragmentos más importantes de noticias sobre juegos que la Gamescom de este año tiene para ofrecer. Podemos esperar tráilers, avances, anuncios de la fecha de lanzamiento, entrevistas y tal vez algunas revelaciones de nuevos títulos durante la presentación.

¿Qué pasó en la Gamescom 2020?

(Image credit: Activision)

La Gamescom 2020 tuvo varias revelaciones importantes. Durante la Opening Night Live, pudimos ver por primera vez el Call of Duty Black Ops Cold War y un teaser de arte conceptual para el Dragon Age 4 de Bioware.

También hubo noticias sobre el Crash Bandicoot 4: It's About Time y Star Wars Squadrons antes de su lanzamiento. La fecha de lanzamiento de World of Warcraft: Shadowlands también se reveló durante el evento antes de que concluyera con un largo avance del juego de Ratchet and Clank: Rift Apart de Insomniac Games.