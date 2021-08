El remake del Dead Space podría lanzarse a finales del 2022, según un nuevo informe

El esperadísimo remake del Dead Space de EA Motive podría tener como objetivo una fecha de lanzamiento en el 2022, según un informe reciente.

El informe de Jeff Grubb, de GamesBeat afirma que "fuentes cercanas al desarrollo" han dicho que el lanzamiento del juego está programado para "otoño del 2022", aunque esto depende de que todo siga yendo según lo planeado.

Según el informe, el objetivo interno de EA es que el lanzamiento del juego se produzca durante el año fiscal 2023. Sin embargo, hay que tener en cuenta que EA en sí no ha revelado una ventana de lanzamiento oficial para el juego y, cuando se les pidió una declaración, dijeron a GamesBeat: "No hemos fijado una fecha de lanzamiento para el juego y no tenemos ningún comentario sobre el rumor y las especulaciones actuales. ¡Pero es genial que la gente tenga ganas de ver el juego!"

Dado que el remake de Dead Space se reveló oficialmente durante EA Play Live 2021, el lanzamiento a finales del 2022 es mucho antes de lo que los fans esperaban, pero el informe continúa diciendo que EA espera mostrar más del juego antes que acabe el 2021.

Grubb sugiere que podría ser algo pequeño como lanzar un nuevo tráiler en la página de YouTube de la compañía, o algo un poco más llamativo, especulando que podría mostrarlo durante "la presentación a The Game Awards en diciembre".

Por supuesto, teniendo en cuenta que esta no es una ventana de lanzamiento que haya sido confirmada públicamente por EA y las continuas turbulencias que la pandemia está causando en los estudios de los desarrolladores, probablemente sea prudente no apostar todo a otoño del 2022 como fecha para el nuevo Dead Space.

Inmersión profunda

Pero, ¿qué podemos esperar de Dead Space cuando se lance, cuando quiera que sea? Bueno, en otra web, EA ha publicado una entrada de blog en la que presenta a algunos de los miembros del equipo de desarrollo del juego: el productor senior Philippe Ducharme, el director creativo Roman Campos-Oriola y el director de arte Mike Yazijian.

Insistiendo en que Dead Space es un remake "reconstruido desde cero" en Frostbite manteniendo la misma historia y estructura, la publicación habla de lo que el equipo quiere lograr con el juego.

El objetivo, según Philippe Ducharme, es la inmersión, "hacer que los jugadores cojan el mando y pierdan por completo la noción del tiempo". Como parte de eso, Roman Campos-Oriola añade que la intención del equipo es utilizar los "SSD súper rápidos en los sistemas modernos", que permiten una carga y descarga rápida, para "ofrecer una experiencia totalmente ininterrumpida, será una secuencia de disparos sin cortes, desde la pantalla de inicio hasta los créditos finales, sin parar".

"Estamos jugando con efectos volumétricos", añade Philippe Ducharme, "así que en lugar de tener solo sprites, realmente puedes sentir la profundidad de una habitación, el grosor del aire. Estamos jugando con sombras, con dinámicas de iluminación, por lo que no solo se crea el tono y la atmósfera, sino que también tiene un efecto en el juego, porque el jugador tiene la capacidad de controlar la iluminación en ciertas áreas de la nave. El audio también juega un papel importante reforzando esa sensación de inmersión. Esta es una parte del juego original que la todavía hablan los jugadores. Estamos trabajando para mejorar la experiencia y proporcionar un audio creíble que se centre en el posicionamiento de los objetos y la propagación de los sonidos 3D".

A pesar de todas las cosas nuevas que la última tecnología está facilitando que el equipo lleve al juego, la publicación también deja en claro que "la principal fuente de inspiración es la visión original de Dead Space".

Según Mike Yazijian, "nos aseguramos de seguir la historia, la dirección de arte, todo, por respeto al juego original. Aprovechamos la oportunidad para eliminar algunas cosas que no funcionan y asegurarnos de que el juego sigue siendo importante para el público moderno, pero incluso eso tiene que hacerse con precisión quirúrgica". Cuando se lance Dead Space, se espera que salga en PS5, Xbox Series X y PC.