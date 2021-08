Far Cry 6: fecha de lanzamiento, tráiler, noticias y rumores

Far Cry 6, la siguiente entrega de la popular serie Far Cry de Ubisoft, llegará a consolas y PC el próximo octubre.

En un gran cambio de rumbo desde el entorno rural americano de Far Cry 5, el sexto capítulo de la saga nos llevará a un "paraíso tropical congelado en el tiempo" llamado Yara. Yara está controlada por el dictador Anton Castillo (interpretado por Giancarlo Esposito, de Breaking Bad), quien tiene como objetivo devolver la gloria a la isla con la ayuda de su hijo, Diego, usando todos los medios necesarios. Sin embargo, hay una revolución forjándose en Yara que intentará derrocar a Castillo. Los jugadores se pondrán en la piel de Dani, el protagonista, un revolucionario de la causa contra el régimen de Castillo.

Far Cry 6, que en principio se iba a lanzar el 18 de febrero del 2021, ahora se lanzará el 7 de octubre del 2021, Ubisoft anunció esta nueva fecha de lanzamiento durante la presentación del juego el 28 de mayo. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo para conocer todo lo que sabemos sobre Far Cry 6 hasta el momento.

[Actualización: Far Cry 6 ha recibido su clasificación por edades ESRB de +17. Te contamos más a continuación.]

Far Cry 6: puntos clave

¿Qué es? La sexta entrega de la serie Far Cry de Ubisoft

La sexta entrega de la serie Far Cry de Ubisoft ¿Cuándo sale? El 7 de octubre del 2021

El 7 de octubre del 2021 ¿Dónde lo puedo jugar? En PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, y Stadia

Far Cry 6: fecha de lanzamiento

(Image credit: Ubisoft)

Far Cry 6 se lanzará el 7 de octubre del 2021 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Google Stadia.

El nuevo Far Cry estaba programado en principio para lanzarse el 18 de febrero del 2021, pero Ubisoft anunció que el juego se retrasó durante un informe de beneficios, indicando que el juego se retrasaría, pero llegaría en marzo del 2022, como muy tarde.

Ubisoft ha confirmado que los jugadores de PS4 y Xbox One podrán actualizar sus versiones del juego a las versiones de Xbox Series X y PS5 de forma gratuita.

Far Cry 6 tráilers

Far Cry 6: tráiler general del juego en Xbox

Presentado en el evento del E3 de Microsoft y Bethesda, en el último tráiler de Far Cry 6 vemos a Dani abatiendo mercenarios con cuchillos, ballestas y... ¿un lanzallamas? Es mucho para asimilar, como lo son todos los juegos de Far Cry, pero es uno de nuestros mejores aspectos de lo que hasta ahora de lo que podemos esperar del juego cuando salga el 7 de octubre.

Far Cry 6: conviértete en el villano

¿Alguna vez has querido jugar como Vass Montenegro, Pagan Min o Joseph Seed? Pues bien, podrás hacer exactamente eso con el primer contenido ampliado del Season's Pass de Far Cry 6. Echa un vistazo al estupendo tráiler a continuación.

Tráiler de juego de Far Cry 6

En el último tráiler de Far Cry 6 pudimos dar un vistazo a la jugabilidad por primera vez. El tráiler nos muestra cómo Far Cry 6 se enfocará más en la brutal guerra de guerrillas que sus predecesores e incluso nos dio un vistazo más de cerca a algunos de los 'Amigos' que podemos alistar para que nos ayuden, incluido el adorable Chorizo y una mascota caimán (menos adorable). Puedes verlo a continuación:

Tráiler de personaje de Far Cry 6

Este tráiler nos ofrece una mirada más cercana al protagonista Dani Rojas y las guerrillas modernas de Far Cry 6. Puedes verlo a continuación:

Tráiler mundial de Far Cry 6:

Ubisoft lanzó el tráiler del estreno mundial de Far Cry 6 durante su evento Ubisoft Forward el 12 de julio del 2020.

En el tráiler, vemos a Castillo dándole a su hijo Diego una dura lección, mientras los civiles se amotinan en las calles fuera de su mansión. Lo puedes ver a continuación:

Tráiler cinematográfico inicial de Far Cry 6:

Además del tráiler del estreno mundial, Ubisoft también reveló el tráiler cinematográfico de la secuencia inicial de Far Cry 6 durante el evento Ubisoft Forward el 12 de julio. Échale un vistazo aquí:

Far Cry 6 juego y configuración

(Image credit: Ubisoft)

En Far Cry 6, el jugador asume el papel de Dani Rojas, un guerrillero con el objetivo de derrocar el tiránico régimen de Castillo. Podrás elegir el género de Dani al comienzo del juego y personalizarlo, como en Far Cry 5. Sin embargo, por primera vez en la historia de la serie, el juego cambiará a una perspectiva en tercera persona durante las escenas de combate clave y cuando estás explorando áreas centrales. También podrás ver a tu personaje durante las escenas cinematográficas.

Además, las acciones de Dani tendrán un impacto directo en el mundo y tendrán más peso del que hemos visto con otros protagonistas de la serie hasta la fecha, con Dani protagonizando escenas y teniendo su propia voz.

Aunque Far Cry 6 se desarrolla en la actualidad, debido al régimen opresivo de Castillo, la isla parece estar estancada en los años 60. Eso significa que te vas a encontrar con coches, objetos y armas antiguas, y puedes incluso montar a caballo. En una entrevista con GameSpot, el director narrativo Navid Khavari llamó a Far Cry 6 "el mundo abierto más ambicioso hasta ahora". Según Khavari, la isla de Yara abarca una mezcla de selvas, pueblos costeros, campos de cultivo y entornos urbanos para que el jugador explore.

El combate de guerrillas es el corazón de Far Cry 6, con Dani y sus camaradas liderando sus operaciones desde campamentos secretos en Yara, donde pueden entrenar, jugar al dominó y otros juegos, e incluso participar en peleas de gallos. En algunas operaciones Dani tendrá que sobornar a los funcionarios, sabotear el equipo, interceptarlo y, a veces, simplemente tendrá que ir tranquilo y pasar desapercibido.

También sabemos que Fangs for Hire regresará en forma de 'Amigos', lo que te permitirá adoptar animales de compañía para que te ayuden en el combate. Hasta ahora sabemos de tres animales que se pueden adoptar: Chorizo, un adorable (pero enérgico) dachshund (perro salchicha), un caimán y un gallo con un collar de pinchos estilo punk.

Far Cry 6: noticias y rumores

(Image credit: Ubisoft)

A continuación hemos reunido todas las noticias y rumores importantes del Far Cry 6:

Gamescom 2021

La Gamescom 2021 se llevará a cabo en agosto y Ubisoft figura como empresa asociada en el evento. Aunque esto no garantiza una aparición de Far Cry 6 allí, sí da lugar a una posibilidad, especialmente porque ya quedan pocas oportunidades para mostrar el juego antes de su fecha de lanzamiento en octubre. La emisión en directo de la Noche de apertura de Gamescom, presentada por Geoff Keighley, tendrá lugar el 25 de agosto a las 20:00 hora española.

Ya calificado por edades

Far Cry 6 ya ha recibido su calificación completa de ESRB de +17, conteniendo “violencia intensa”, “lenguaje soez” y “uso de drogas y alcohol”. Basado en lanzamientos anteriores de la serie Far Cry, esta calificación no nos sorprende mucho, aunque nos da algo de información adicional sobre los puntos específicos de Far Cry 6 que han provocado esta calificación, que se describen como "frecuentes gritos de dolor, explosiones, disparos, y efectos de salpicaduras de sangre en combate", así como "violencia intensa y cadáveres desmembrados o miembros amputados" en escenas cinematográficas.

Explorar es la clave

Los desarrolladores de Far Cry 6 quieren que los jugadores exploren, y Ben Hall, de Ubisoft le dijo a GameReactor, "La exploración juega un papel muy importante en nuestro juego".

"Tiene mucho que ver con el halo de fantasía de esta revolución guerrillera moderna", explica Hall, "una de las cosas que investigamos fue que las guerrillas necesitan recoger cosas que tienen a su alrededor y utilizarlas de la manera que más ventaja les dé, por lo que realmente queríamos integrar eso con el entorno y que el jugador pudiera explorar el mundo abierto y hallar cosas interesantes, encontrar información y realmente explorar el mundo por sí mismos mientras están en el mundo abierto".

Compatibilidad con AMD FidelityFX Super Resolution

AMD lanzó su respuesta a la tecnología DLSS de Nvidia el 22 de junio, llamada FidelityFX Super Resolution. La tecnología de mejora aumentará el rendimiento de los juegos y, aunque solo siete juegos son compatibles con la tecnología en el lanzamiento, lo harán más en el futuro y se ha confirmado que Far Cry 6 es uno de ellos. No se ha conoce la fecha exacta en la que el juego será compatible con esta tecnología, ya que en el sitio de AMD solo dice "próximamente".

Influencia cubana

En un breve clip publicado en Twitter, el director narrativo de Far Cry 6, Navid Khavari, ha hablado de la inspiración que hay tras la ambientación de Yara en el juego. Según Khavari, "la principal influencia de Yara comenzó con Cuba. Esa fue nuestra influencia más directa y creo que lo que realmente queríamos capturar era una isla congelada en el tiempo, que había estado aislada del resto del mundo durante más de 50 años después de que una revolución violenta condujera a un bloqueo".

Yara is a living, breathing world. Listen as our Narrative Director @Navface speaks about the inspiration behind this island frozen in time.#FarCry6 pic.twitter.com/IzM5glVw1iJune 21, 2021 See more

Cuando los gamers entren al juego,"van a encontrar coches clásicos que puedes conducir a lo largo de la costa de Yara y Esperanza. También se desarrolla el instinto de 'resolver', adaptarse con lo que uno tiene, lo que significa que, al no tener muchos recursos, hay que encontrar formas ingeniosas y creativas de obtener lo que se necesita."

"Hablamos con muchos consultores para tratar de conseguir una amplia gama de opiniones que arraiguen y fundamenten la historia para que sea lo más auténtica posible. Creo que los jugadores realmente sentirán esa autenticidad cuando jueguen a Far Cry 6."

Completamente cooperativo

En un reciente AMA de Reddit, el equipo de desarrollo de Far Cry 6 ha confirmado que el modo cooperativo volverá a Far Cry 6 y que el juego "se podrá jugar completamente en modo cooperativo como FC5".

'Amigos' animales

Los compañeros animales no son nuevos en los juegos de Far Cry, pero Far Cry 6 llevará esto aún más lejos, pues el director mundial, Benjamin Hall, ha revelado en otro AMA de Reddit, "Nos enfocamos en que los animales sean 'Amigos' en el FC6". También habrá otras personas en el juego, sobre lo que Hall agregó: "¡Yara está llena de personas con ideas afines que quieren llevar la revuelta a Castillo y derrocar el régimen!", pero parece que los compañeros más leales serán animales. Se ha confirmado la aparición un perro llamado Chorizo y un caimán llamado Guapo y, durante la presentación en el Microsoft E3 2021, pudimos ver también un gallo con un collar de pinchos llamado Chicharrón.

Rooster joins the roster #farcry pic.twitter.com/3jyYeWx9YiJune 22, 2021 See more

Vuelven los villanos de Far Cry de juegos anteriores

Como parte del pase del Season's Pass, los jugadores pueden volver a ver a Vaas Montenegro de Far Cry 3, Pagan Min de Far Cry 4 y Joseph Seed de Far Cry 5 como personajes jugables.

Te pondrás en la piel de cada uno de estos peligrosos individuos, en lo que parecen ser secuencias oníricas. Sin embargo, queda por ver qué tipo de cosas siniestras harás.



Antón Castillo es "un héroe"

Si bien los gamers pueden encasillar a Castillo como el villano del juego, Esposito no está de acuerdo y llama al dictador "un héroe". También compartió algunas ideas sobre lo que lo inspiró a asumir el papel en esta historia de Ubisoft.

Hablando con Geoff Keighley en el Summer Game Fest Live Kickoff, Esposito dijo: "No, no soy un villano. Este hombre ama a su país. Quiere darte el poder de ponerte de pie y hablar libremente."

"Hay cosas buenas y malas en todas las personas, pero este tipo, por su amor y pasión por su gente, incluso si no tienen rostro para él en ciertos momentos, le permiten ser un héroe absoluto".

El final de Far Cry 6 nos dará "algo más"

Parece que habrá mucho que hacer después de completar la campaña principal de Far Cry 6. El diseñador principal de juegos de Ubisoft, David Grivel, dijo que habrá "algo más" esperando a los jugadores una vez que se complete el juego, y que pronto habrá más información sobre esto.

Far Cry 6 trae una perspectiva en tercera persona y te permite elegir tu género

Far Cry 6 presenta una perspectiva en tercera persona durante ciertas escenas y también permitirá a los jugadores elegir con qué género quieren jugar.

En declaraciones a GameSpot, el director narrativo Navid Khavari dijo que el equipo experimentó mostrando una perspectiva en tercera persona y pensó que creaba una mayor conexión entre los jugadores y el personaje.

"La cinemática [en tercera persona] es algo que el equipo probó desde el principio y nos pareció sorprendentemente perfecto", escribió Khavari. "Al instante dio la impresión como si hubiera más conexión con el viaje de Dani por el mundo, más conexión con esta historia épica en Yara."

"Los jugadores también podrán ver las personalizaciones de sus personajes en estas partes de la historia. En Guerrilla Camps, esta también es una oportunidad para que los jugadores puedan ver su personaje completamente personalizado, desde su mochila hasta su ropa".

Los jugadores también podrán elegir con qué género quieren jugar. Khavari publicó un vídeo en la cuenta de Twitter de Far Cry y dijo que tener la opción era "importante para nosotros". Khavari también especificó que el equipo no quería crear dos historias separadas y que "si eliges hombre o mujer, esa elección es tuya, y ese viaje de Dani será el mismo".

No habrá modo Arcade ni editor de mapas

Actualmente no hay planes para incluir un modo arcade o un editor de mapas en Far Cry 6, según los desarrolladores del juego. Esto se confirmó en un reciente AMA de Reddit, en el subreddit de Far Cry, durante el cual un grupo de desarrolladores de Far Cry 6 respondieron preguntas de los fans.

Cuando un usuario le preguntó si la función del editor de mapas regresaría en Far Cry 6, el director del juego Alexandre Letendre respondió: "No, ni el editor ni el modo Arcade volverán". Según Letendre, desechar este modo fue "una decisión difícil", pero explicó que hacerlo "nos permitió centrar nuestros esfuerzos en la campaña principal, transportando a los jugadores al corazón de una revolución guerrillera moderna".

Far Cry 6 "funciona bien" en PS4 y Xbox One

Ubisoft ha prometido mostrar Far Cry 6 ejecutándose en consolas de generación anterior antes del lanzamiento del juego, lo que con suerte debería ser una buena noticia para los propietarios de PS4 o Xbox que se preguntan si el juego funcionará correctamente en las plataformas más antiguas.

David Grivel, de Ubisoft Toronto, le dijo a VGC que el juego está "funcionando bien" en PS4 y Xbox One, y que el juego se exhibirá en diferentes plataformas en un futuro cercano.

"A medida que avancemos en las próximas semanas y meses, definitivamente comenzaremos a mostrar más en diferentes plataformas", dijo Grivel. "Lo que puedo decir, y no puedo entrar más en detalles sobre especificaciones o cosas por el estilo, es que tanto en la generación anterior como en la nueva Xbox y la PS5, el juego está funcionando bien".

Cuando VGC preguntó explícitamente si Far Cry 6 sufriría algún problema al ejecutarse en las consolas más antiguas, la respuesta de Grivel fue tranquilizadora para aquellos que aún no se han actualizado a la próxima generación de consolas:

"No", dijo Grivel. "Realmente nuestro objetivo es apuntar a la máxima calidad en todas estas plataformas. Somos muy, muy cautelosos con eso, por lo que compartiremos más detalles y más información muy pronto", añadió.

No te dejes engañar por el scam de la beta

Ubisoft ha advertido a los fans de Far Cry que no se dejen engañar por una reciente estafa por email que ofrece acceso a una versión beta de Far Cry 6. El youtuber theRadBrad (a través de Eurogamer), puso el foco sobre la estafa de phishing y tuiteó: "Hay un correo electrónico de la dirección oficial de Ubisoft que dice dar acceso beta a Far Cry 6. Incluso tiene un embargo con una contraseña especial de acceso". La propia Ubisoft respondió para confirmar que los correos electrónicos son una estafa y dijo: "No respondas si has recibido este correo electrónico o algo similar".