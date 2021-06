Battlefield 2042 podría darle una competencia muy seria al nuevo Call of Duty

EA DICE finalmente ha revelado el primer tráiler del gameplay del Battlefield 2042 y, sin exagerar, tiene una pinta épica.

Battlefield 2042 está diseñado para ofrecer una experiencia multijugador en primera persona a una escala mayor a cualquier otra que hayamos visto antes, con mapas de 128 jugadores en PS5, Xbox Series X y PC. Y finalmente pudimos ver una de estas batallas masivas en acción gracias al reciente anuncio del juego, que nos enseñaba el mapa Hourglass de Battlefield 2042.

Habiendo visto Battlefield 2042 en acción, puedo decir con seguridad que, aunque a la última entrega de Battlefield le falta un modo campaña, la experiencia multijugador de All Out War parece que podría darle al nuevo Call of Duty una competencia muy seria.

Una ciudad perdida en el tiempo

Situado en Doha, Qatar, Hourglass es uno de los mapas más grandes de Battlefield 2042, aunque el honor del mapa más grande se lo lleva Breakaway, ubicado en la Antártida. Hourglass es una "ciudad perdida en el tiempo" en la que los jugadores luchan por un convoy perdido, ya sea del lado de Estados Unidos o Rusia, las últimas superpotencias que quedan en el escenario ficticio de Battlefield 2042.

El mapa Hourglass de Battlefield presenta una ciudad de neón, con rascacielos que se iluminan al paso de enormes tormentas de polvo, un estadio lleno de arena y una enorme intersección de carreteras donde el convoy se detiene.

Hourglass es el escaparate perfecto de lo que EA DICE nos ha prometido con Battlefield 2042: caos absoluto. El anuncio del juego muestra tanques derribando helicópteros, que chocan entre un montón de llamas en las dunas de arena, mientras los soldados se arrastran por todo el mapa como hormigas bien armadas.

Ya sabemos que los vehículos juegan un papel muy importante en Battlefield 2042 y, aunque vimos tanques y helicópteros en acción, también podrás dirigir quads, aviones de combate y más, que se pueden solicitar en cualquier momento y en cualquier lugar. Un desarrollador de EA DICE incluso nos dijo en la presentación de Battlefield 2042 que es posible convocar un vehículo para que aterrice encima de un francotirador enemigo.

Según el desarrollador, los vehículos de Battlefield 2042 son una "plataforma para un gran juego en equipo". Cada asiento del vehículo tiene un papel vital que desempeñar, por lo que tener más jugadores en tu vehículo lo convierte en un arma más eficiente. Ver este combate de vehículos en acción fue todo un espectáculo y parece que dará lugar a algunas batallas muy destructivas y exageradas, a la vez que permitirá una forma diferente de abordar los combates. Parece que los vehículos también añadirán una verdadera sensación de verticalidad a Battlefield 2042, ya que las batallas tendrán lugar no solo en tierra firme, sino también en el cielo y en el mar.

Esta verticalidad también se aplica a los soldados de infantería. El anuncio del juego de Battlefield 2042 nos da una mirada a los rascacielos revestidos de neón de Hourglass, con ascensores que permiten a los jugadores llegar al último piso, y esperamos que también a todos los pisos intermedios, aunque eso no lo pudimos ver. Una vez que los jugadores llegan a la cima de estos rascacielos, pueden ir con una tirolina a otros tejados o utilizar su traje de alas para volar desde su nido de águila.

El gameplay también nos deja ver el clima dinámico de Battlefield 2042, que seguramente causará un caos total. Las imágenes muestran un tornado atravesando el mapa de Hourglass, causando una devastación completa, pero estos sucesos climáticos generados aleatoriamente pueden ser una bendición o una perdición para los jugadores. Si bien puedes optar por evitar el tornado, tanto como sea posible, buscando refugio en los rascacielos, también puedes optar por utilizarlo en tu beneficio y arrasar a tus enemigos.

EA DICE ha comentado que este énfasis en el elemento sandbox del juego conduce a momentos divertidos, inesperados y sin guion, y podemos ver por qué. Con tantos juguetes nuevos para probar en Battlefield 2042 y un campo de batalla en constante cambio, será interesante ver cómo los jugadores deciden utilizarlos.

Una dura competencia

(Image credit: EA DICE)

Battlefield 2042 busca ofrecer una experiencia de FPS (shooter en primera persona) multijugador verdaderamente multidimensional que tiene como objetivo utilizar la potencia de la PS5 y la Xbox Series X al máximo. El anuncio del juego es algo para no perderse, y EA DICE parece haber tenido éxito en esa ambición.

También sube el listón al nuevo Call of Duty, que se lanzará a finales del 2021, probablemente entre octubre y noviembre aunque hay rumores de un retraso, mientras que Battlefield 2042 se lanzará el 22 de octubre. Aunque Call of Duty adopta un enfoque ligeramente diferente al de Battlefield, apoyándose más en elementos de shooter que de sandbox, ambos juegos competirán por la atención de los fans de los FPS.

Si bien podrías simplemente decir "¿por qué no los dos?", con un precio estimado para Battlefield 2042 de 69.99€ en PS5 y Xbox Series X, y el nuevo Call of Duty probablemente con el mismo precio, "los dos" es cada vez es menos viable para los gamers.

Pero, hay un aspecto en el que el nuevo Call of Duty, independientemente de su modo de juego, ya lleva ventaja: un modo campaña.

Battlefield 2042 y el nuevo Call of Duty pueden terminar costando el mismo precio, pero Battlefield ofrece únicamente multijugador por ese coste. Por supuesto, se promocionan tres experiencias multijugador, y dos se revelarán oficialmente, pero esperamos que el Call of Duty incluya una campaña, modos multijugador y Warzone gratis por ese precio. Donde EA DICE podría remontar esto es haciendo que Battlefield 2042 esté disponible en Xbox Game Pass desde el primer día, una aspiración realista dado que el servicio ya ofrece una gran cantidad de títulos de EA, gracias a la integración con EA Play.

Tal como está, Battlefield 2042 ofrece una propuesta muy atractiva. Y, aunque todavía no sabemos qué trae el nuevo Call of Duty, me sorprendería (léase: muy agradablemente) si trajese algo de la escala de Battlefield.

