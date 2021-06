Confirmado: El DLC del Far Cry 6 traerá de vuelta a los villanos favoritos de los fans

Los jugadores de Far Cry 6 no tendrán enfrentarse solo a Anton Castillo, gracias al nuevo contenido del juego.

Como parte del Pase de Temporada del juego, los gamers volverán a saludar a Vaas Montenegro del Far Cry 3, Pagan Min del Far Cry 4 y Joseph Seed del Far Cry 5 como personajes jugables.

Las imágenes nos muestran que el contenido se desarrollará desde la perspectiva de una secuencia de sueños, mientras te pones en el lugar de los tres peligrosos individuos.

Sin embargo, queda por ver qué tipo de cosas siniestras harás. Puedes ver un tráiler bastante alucinante a continuación:

Ubisoft también nos enseñó más del villano del Far Cry 6, Anton Castillo, en su evento Ubisoft Forward en el E3 2021. Interpretado por Giancarlo Esposito de Breaking Bad, Castillo es "un héroe", según Esposito, lo que puede sorprender a los jugadores.

Hablando con Geoff Keighley en el Summer Game Fest, Esposito dijo: "No, no soy un villano. Este tipo ama a su país. Quiere darte el poder de levantarte y expresar tu verdad."

"Hay cosas buenas y malas en todas las personas, pero este tipo, por su amor y pasión por su gente, incluso si no tienen rostro para él en ciertos momentos, le permiten ser un héroe absoluto".

¿Qué pasó en Ubisoft Forward?

En el Ubisoft Forward, que tuvo lugar el 12 de junio, pudimos ver algunos estrenos mundiales, como un tráiler del juego de Rainbow Six Extraction y el anuncio de Mario + Rabbids Sparks of Hope. Ubisoft también compartió novedades sobre la serie Apple TV Plus, Mythic Quest y la película Werewolves Within, que se lanzará próximamente.

Far Cry 6 se lanzará el 7 de octubre de 2021 para PS5, PS4, Xbox Series X / S, PC y Stadia.

