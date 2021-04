E3 2021: todo lo que necesitas saber sobre la Electronic Entertainment Expo de este año

La E3 2021 sigue adelante, pero será un poco diferente a la de años anteriores. La conferencia de juegos será solo en línea, del 12 al 15 de junio, y promete que los desarrolladores "desvelarán sus últimas noticias y juegos directamente a los fans de todo el mundo" y, a pesar de las especulaciones iniciales, la E3 estará "disponible gratis para todos".

Tras la cancelación de la E3 2020 debido a la pandemia del Covid-19, no estaba claro si la E3 2021 seguiría adelante de alguna forma. Un evento digital se iba a llevar a cabo en el 2020 pero, debido a la falta de apoyo, la Entertainment Software Association (ESA) decidió descartar el evento por completo, con el Summer Games Fest de Geoff Keighley en el centro del escenario anunciando los juegos.

Pero este año parece ser diferente y un puñado de editores ya han confirmado que asistirán a la E3 2021, incluyendo a Xbox y Nintendo. Pero también hay algunas ausencias notables. Sigue leyendo para conocer todo lo que sabemos hasta ahora sobre la E3 2021.

Actualización: Ubisoft es el primer editor en confirmar los detalles de su conferencia E3 2021.

Programa de la E3 2021

A continuación, hemos reunido todas las fechas y horas confirmadas para las conferencias de la E3 2021. Continuaremos actualizando este artículo a medida que se confirmen más detalles de la conferencia.

Ubisoft Forward - 12 de junio

(Image credit: Ubisoft)

Ubisoft ha confirmado que está organizando su próxima conferencia Ubisoft Forward como parte de la E3 2021. La conferencia digital está programada para el 12 de junio a las 21:00 (hora española).

¿Qué es la E3 2021?

(Image credit: ESA)

El nombre E3 significa 'Electronic Entertainment Expo', y se ha estado celebrado de una forma u otra desde 1995. Organizado por la Entertainment Software Association, la E3 es una convención de tres días para celebrar y exhibir todo lo relacionado con los videojuegos, generalmente para publicitar los próximos títulos y consolas, con un muchos foros de discusión y conferencias magistrales junto con la emoción de la sala de exposiciones.

La E3 2021 será la vigésimo sexta vez que se realice el evento, ya que la ESA canceló la E3 2020 debido a la pandemia del Covid-19. Pero este año, en lugar de realizarse como un evento presencial en Los Ángeles (su hogar desde 2009), la E3 2021 es un evento completamente digital.

¿Cuándo es la E3 y cuánto costará?

(Image credit: logoboom/Shutterstock)

La E3 2021 tomará la forma de un evento totalmente digital que se desarrollará del 12 al 15 de junio del 2021. La ESA ha confirmado que el evento consistirá en conferencias de prensa en vivo y una transmisión de vídeo de cuatro días de duración. Los asistentes digitales también podrán realizar un seguimiento de todo lo que sucede a través de la aplicación E3.

A pesar de las especulaciones de que habría que pagar por ver partes del evento, la ESA ha confirmado que la E3 2021 será completamente gratuito para los asistentes.

¿Quién va a la E3 2021?

(Image credit: Microsoft)

Se ha confirmado que Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. y Koch Media aparecerán en la E3 este año; sin embargo, se nota la ausencia de Sony de la lista de compromisos de la ESA, junto con EA, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco y Square Enix.

Es una muestra impresionante de apoyo a la E3 2021, y muchos especulaban con que el evento en línea sería ignorado en gran medida por las empresas más grandes de la industria. Tener a Xbox y Nintendo presentes es una bendición para la ESA, cuyo evento, que es visto por muchos como "la Navidad de los anuncios de juegos", ha disminuido en los últimos años.

En un comunicado de prensa, el CEO de la ESA, Stanley Pierre-Louis, dijo: "Durante más de dos décadas, la E3 ha sido el lugar principal para mostrar lo mejor que la industria de los videojuegos tiene para ofrecer, mientras une al mundo a través del juego. Estamos evolucionando esta E3 hacia un evento más inclusivo, pero que aún buscará emocionar a los fans con importantes revelaciones y oportunidades de información privilegiada que hacen de este evento el centro de atención indispensable para los videojuegos".

La ausencia de Sony en la E3 2021

(Image credit: Sony)

Cuando la ESA anunció por primera vez su lista de compromisos iniciales, Sony estuvo notablemente ausente. Después de que TechRadar hablara con el organizador para confirmar la ausencia de Sony, la ESA nos envió la siguiente declaración:

"Si bien, al igual que en años anteriores, Sony no planea participar en la E3, continuamos enfocándonos en ofrecer el escaparate líder y reinventado de noticias, anuncios, revelaciones, redes e interactividad de videojuegos que ha hecho de la E3 una experiencia querida durante décadas."

Esta no es la primera vez que Sony pasa de la E3: la compañía volvió a optar por no participar en el evento del año pasado (antes de su cancelación) a favor de sus propios eventos State of Play y PS5, que imitan de cerca el exitoso estilo de presentación de Nintendo Direct. Sony también se saltó la E3 2019 por completo.

Entonces, ¿qué significa para PS5la más que probable ausencia de Sony en la E3? Bueno, aun así veremos nuevos juegos de PS5 de otros editores en la feria, como Ubisoft y Capcom, pero las exclusivas de primera mano sobre las que tantos fanáticos de PlayStation desean información no estarán presentes.

Es probable que Sony organice su propio evento estilo E3, donde pueda controlar la mensajería, el formato y la cadencia de las noticias sin el tipo de inversión necesaria para estar presente en la E3. Sin embargo, también podría optar por no compartir nada en este momento como el año pasado, lo que le daría a Microsoft y Nintendo una semana de atención casi inigualable para los anuncios de Xbox Series X y Nintendo Switch.

Hemos visto que varios editores, incluidos EA y Square Enix, están en transición para organizar sus propios eventos personalizados. Una vez más, no nos sorprendería que estos editores todavía tengan planes de ofrecer una mezcla heterogénea de noticias sobre juegos durante junio, pero en última instancia tendremos que esperar y ver si guardan las revelaciones más jugosas para la propia E3.

Es una pena que Sony probablemente no vaya a estar presente en la E3, ya que siempre ha sido una celebración de anuncios importantes y revelaciones exclusivas, y dado que el titular de la plataforma no está involucrado directamente, diluye ligeramente el sentido de la ocasión. También significa que solo nos queda especular cuándo Sony podría compartir más información sobre sus próximos juegos como God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 y Horizon: Forbidden West.

E3 2021: Lo que queremos ver

(Image credit: ESA)

Esperamos que en la E3 2021, Microsoft nos dé una fecha de lanzamiento sólida para Halo Infinite y que anuncie oficialmente que se está trabajando en un nuevo juego de Forza Horizon. También esperamos saber más sobre Fable, que se confirmó que estaba en proceso el año pasado.

También esperamos que Bethesda nos ofrezca más detalles sobre Starfield y The Elder Scrolls 6, y aclare si ambos juegos serán exclusivos de la plataforma Xbox.

Esperamos que Nintendo use la E3 para darnos una fecha de lanzamiento (y más detalles) de Breath of the Wild 2, imágenes del juego de Splatoon 3 y tal vez una mirada más cercana a los remakes de Pokémon Diamond y Pearl y Pokémon Legends: Arceus.

Todavía no sabemos sobre la aventura de ciencia ficción que Capcom anunció el año pasado, Pragmata, así que esperamos verla mejor en la E3 2021. También es posible que veamos a Konami anunciar los juegos de Silent Hill, de los que se rumorea que llevan mucho tiempo trabajando en ellos.

Ubisoft probablemente nos dará una nueva fecha de lanzamiento para Far Cry 6, además de una mirada más cercana a Rainbow Six Parasite, así como una actualización de algunos de los juegos de los que no hemos escuchado mucho desde su anuncio: Skull & Bones y Beyond Good and Evil 2.

Si bien no esperamos necesariamente que Take-Two anuncie GTA 6 (aunque, quién sabe), parece más que tendremos una fecha de lanzamiento firme para GTA 5 en PS5 y Xbox Series X y noticias sobre las próximas actualizaciones de GTA Online. Es probable que también escuchemos más sobre NBA 2K22. Lo que realmente esperamos es más noticias sobre BioShock 4, y tal vez incluso poder ver algo del juego.

Es de esperar que Warners Bros nos dé un nuevo avance o una guía de juego para Suicide Squad: Kill the Justice League y Gotham Knights.

Finalmente, no estamos muy seguros de qué esperar de Koch Media, lo que significa que la empresa matriz de empresas como Deep Silver, Sabre Interactive y Focus podría tener algún as bajo la manga.

E3 2021 vs Summer Games Fest

(Image credit: Summer Game Fest)

El Summer Game Fest fue creado por el presentador de The Game Awards Geoff Keighley e hizo su debut en el 2020, llenando el vacío dejado por la E3 2020. El Summer Game Fest de año pasado fue una temporada de eventos en línea que reunió a 16 de las editoriales más grandes de la industria, incluyendo Microsoft, Sony, Activision, Valve, Bethesda y Blizzard en una cabalgata de noticias, avances y demostraciones de juegos de cuatro meses.

De mayo a agosto, el Summer Game Fest se asoció con estos editores para publicar actualizaciones sobre los proyectos de juegos y anunciar nuevos títulos en las plataformas de redes sociales, además de regalar demos jugables a los asistentes. Microsoft compartió una asombrosa cantidad de demos de juegos, "entre 75 y 100" en total.

El Summer Game Fest de este año aparentemente será más "comprimido", según Keighley. Si bien no sabemos las fechas exactas del Summer Game Fest, sí sabemos que también se llevará a cabo en julio. No está claro cuánto durará el Summer Game Fest de este año.

Este será el primer año que veamos que la E3 y el Summer Game Fest se llevan a cabo durante el mismo período de tiempo, por lo que será interesante ver qué editores y desarrolladores eligen exhibir en la E3 y cuáles eligen hacerlo en el Summer Game Fest. Y otros, como Sony probablemente, optarán por organizar una conferencia independiente.

E3 2021: qué paso en la E3 2019

(Image credit: CD Projekt Red)

Dado que la E3 2020 fue cancelada, la última que tuvo lugar fue la E3 2019. Incluso sin Sony en el programa, todavía había mucho para hacer en el 2019 un gran año para la E3. Tuvimos esa maravillosa aparición de Keanu Reeves y la noticia de que iba a aparecer en Cyberpunk 2077, nuevas especificaciones para Xbox Series X y ese brillante adelanto de BOTW 2. También tuvimos una presentación completa de Star Wars Jedi: Fallen Order y actualizaciones de Apex Legends Season 2 de EA, y el anuncio de que el desarrollador de Dark Souls From Software y Gorge R R Martin de Juego de Tronos estaban colaborando en el próximo juego Elden Ring.

Square Enix tuvo uno de los mejores eventos de prensa que vimos en la E3 2019, con toneladas de información nueva sobre Marvel's Avengers, Final Fantasy VII Remake y la versión remasterizada de Final Fantasy 8.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias, ya que Animal Crossing: Horizons se retrasó y el tan esperado Dragon Age 4 no tuvo ni siquiera una pequeña mención. Ubisoft tampoco anunció un nuevo juego de Splinter Cell (¡cobardes!) ni de su muy retrasado Beyond Good and Evil 2, aunque sí encontró tiempo para Just Dance 2020 y el avance del anuncio de Gods and Monsters.

Aquí hay una lista completa de todo lo que se anunció en la E3 2019:

Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (nuevo juego y tráiler)

(nuevo juego y tráiler) Luigi’s Mansion 3 (nuevo tráiler y ventana de lanzamiento)

Animal Crossing: New Horizons (nuevo tráiler, pero retrasado)

Pokemon Sword y Pokemon Shield (fecha de lanzamiento)

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (fecha de lanzamiento)

Super Mario Maker 2 (nuevo tráiler)

Astral Chain (nuevo tráiler)

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (nuevo tráiler)

Cadence of Hyrule ~ Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda

Fire Emblem: Three Houses

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Dragon Quest Builders 2

No More Heroes 3 (anunciado para el 2020)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Resident Evil 5 y Resident Evil 6

Microsoft

Halo Infinite (ventana de lanzamiento, llegada al Project Scarlett)

Gears 5

Blair Witch

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Xbox One y PC)

Bleeding Edge

Battletoads

Age of Empire II: Definitive Edition (PC)

Wasteland 3

Microsoft Flight Simulator (PC primero, Xbox One después)

Minecraft Dungeons

Spiritfarer (llegada a Xbox Game Pass)

12 Minutes (Xbox One y PC)

Forza Horizon 4: Lego Speed Champions Expansion

Crossfire X

Gears Pop!

Take-Two Interactive/2K Games

Borderlands 3

The Outer Worlds

Electronic Arts y EA Sports

Star Wars Jedi: Fallen Order (PC, Xbox One, PS4)

Apex Legends Season 2 (PC)

Battlefield 5: Chapter 4 (PC, Xbox One, PS4)

The Sims 4 Island Living (PC)

FIFA 20 (PS4, Xbox One, and PC)

FIFA 20 Legacy Edition (Nintendo Switch)

Madden 20 (PS4, Xbox One, y PC)

CD Projekt Red

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Konami

Contra Rogue Corps (Xbox One PS4, PC and Switch)

Contra Anniversary Collection

Bethesda

Deathloop (Tráiler)

Doom Eternal (Xbox One PlayStation 4, PC y Nintendo Switch)

The Elder Scrolls: Blades (debut en Nintendo Switch; iOS, Android)

Fallout 76: Nuclear Winter (Xbox One, PlayStation 4 y PC)

Ghostwire: Tokyo

Wolfenstein: Youngblood (PS4, Xbox One y PC)

Wolfenstein: Cyberpilot (VR)

Commander Keen (iOS y Android)

Square Enix

Final Fantasy 7 Remake (PS4)

Final Fantasy Crystal Chronicles (PS4, Nintendo Switch y móviles)

Final Fantasy 8 Remastered

Final Fantasy 14: Shadowbringers (PC)

Circuit Superstars (Square Enix Collective)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

Romancing Saga 3

Scarlett Grace

Dragon Quest Builders 2

The Last Remnant Remastered (llegada a Switch)

Trials of Mana: Collection of Mana (llegada a Switch)

Ubisoft

Ghost Recon Breakpoint (Xbox One, PlayStation 4 y PC)

The Division 2 (Xbox One, PlayStation 4 y PC)

For Honor (Xbox One, PlayStation 4 y PC)

Watch Dogs Legion (Xbox One, PlayStation 4, PC, Stadia)

Assassin’s Creed Odyssey (actualization)

Roller Champions (PC)

Gods & Monsters (Xbox One, PlayStation 4, PC, Stadia y Switch)

Sega

Panzer Dragoon: Remake (Nintendo Switch)

Phantasy Star Online 2 (Xbox One)

SEGA Genesis: mini consola con fecha septiembre del 2019

Bandai Namco

Tales of Arise

Dragonball Z: Kakarot

Code Vein

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

RAD

Various