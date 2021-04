Juegos de PlayStation podrían llegar a tu móvil

Es probable que puedas encontrar en los próximos años tus franquicias favoritas de PlayStation en tu teléfono, según una oferta de trabajo reciente de PlayStation Studios para cubrir el puesto de Jefe de Dispositivos Móviles.

Esta oferta de trabajo fue identificada por el foro Resetera, y le pide a quien ocupe ese puesto que "promueva la visión, misión y estrategia de desarrollo de juegos móviles dentro de PlayStation Studios". Pero lo que más llama la atención es la siguiente frase: "un enfoque exitoso para adaptar las franquicias más populares de PlayStation a los móviles".

Eso sí, no esperes que los juegos aparezcan en tu teléfono en un tiempo próximo, ya que la oferta de trabajo concreta que este desarrollo de juegos móviles tendrá una duración de 3 a 5 años.

PlayStation Go

Esta ambición de PlayStation sigue los pasos de otras grandes compañías que han encontrado el éxito en plataformas móviles. Por ejemplo, Pokemo Go es un lucrativo proyecto de Nintendo, así mismo, tanto Activision como la compañía PUBG han conseguido grandes beneficios gracias al Call of Duty Mobile y al PUBG Mobile, respectivamente.

PlayStation está cambiando la manera en la que pone sus juegos a disposición de los consumidores. Este nuevo enfoque en los juegos móviles viene poco después de que la compañía confirmara que sus tiendas digitales de PS3, PSP y PS Vita cerrarán en julio.

¿Qué franquicias de PlayStation se adaptarán a las plataformas móviles? Pues eso está por ver. Aunque si nos fijamos en la oferta de empleo, pone "las franquicias más populares", por lo que especulamos que sean los títulos más exitosos como God of War, Horizon, The Last of Us y Ratchet & Clank.

Los dispositivos móviles también podrían hacer de trampolín para recuperar franquicias olvidadas y ayudarlas a volver a ser populares.