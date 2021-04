El remake de The Last of Us llegará a PS5, según dicen

Hay informaciones que dicen que Naughty Dog está trabajando en un remake de The Last of Us para PS5.

Esto es lo que afirma una publicación del portal Bloomberg, según la cual el estudio Visual Arts de Sony empezó a trabajar en un remake de este éxito de 2013, cuando Naughty Dog se hizo cargo del proyecto.

El informe también confirma los rumores de que se está desarrollando un nuevo Uncharted, afirmando que a un equipo de Visual Arts se le asignó trabajar en un juego multijugador (probablemente el The Last of Us 2), mientras que otro grupo "se encargaría de desarrollar un nuevo juego de Uncharted con la supervisión de Naughty Dog".

Según el informe, Visual Arts también planteó un remake del primer Uncharted para PS5.

"Esa idea fracasó rápidamente porque sería costosa y requeriría demasiado trabajo de diseño adicional", dice la publicación. "En cambio, el equipo se decidió por una nueva versión del melancólico éxito zombi de 2013 de Naughty Dog, The Last of Us".

Por partida doble

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Bloomberg afirma que Visual Arts planeó que el remake de The Last of Us fuera similar y tuviera el mismo enfoque que The Last of Us 2, que estaba en desarrollo en ese momento, por lo que podría ser que ambos juegos se vendieran juntos cuando se lancen.

Según la publicación, el proyecto fue aceptado por Sony, que al parecer quería mantenerlo en secreto y con el nombre en clave T1X. Cuando muchos de los recursos de Visual Arts se movilizaron para ayudar al desarrollo de The Last of Us 2, al parecer Naughty Dog se hizo cargo del remake.

Aunque Naughty Dog no ha confirmado que esté trabajando en un remake de The Last of Us, el director Neil Druckmann reveló a principios de año que el equipo estaba trabajando en "en varias cosas geniales" para PS5. Si la información de Bloomberg está en lo cierto, entonces uno de esos proyectos es el remake de The Last of Us.

Y todavía hay más, los rumores de que un nuevo juego de Uncharted podría estar en proceso para PS5 en un estudio "secreto", cogieron fuerza cuando Michael Mumbauer, exdirector del estudio y director senior de Visual Arts en PlayStation World Wide Studios, actualizó su perfil de LinkedIn para decir que ha creado un "equipo de desarrollo nuevo para un proyecto para Playstation de acción y aventuras de primer nivel" con sede en San Diego.

Como siempre, este tipo de informaciones se deben de coger con pinzas, ya que no han sido confirmadas de forma oficial ni por Sony ni por Naughty Dog. Pero hay que decir que Jason Schreier de Bloomberg tiene una reputación de filtraciones fiables.