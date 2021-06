Avatar: Frontiers of Pandora ha sido la primera gran sorpresa del E3 2021

Avatar: Frontiers of Pandora ha sido una de las grandes sorpresas del evento Ubisoft Forward durante el E3 2021, junto con el juego Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Desarrollado por Massive Entertainment (el equipo que hay detrás de la franquicia The Division) el videojuego Avatar: Frontiers of Pandora está siendo creado usando el impresionante motor gráfico Snowdrop propio de Ubisoft, por lo que se espera que sea muy atractivo.

La película Avatar de James Cameron, que se estrenó en 2009, sigue siendo una de las más exitosas de todos los tiempos, y actualmente se está trabajando en Avatar 2. Por lo que tiene sentido que Ubisoft esté desarrollando un videojuego ambientado en el mundo de Pandora.

A continuación puedes ver el primer tráiler cinematográfico del juego:

Aunque los detalles todavía son escasos, se espera que el juego sea lanzado en algún momento de 2022 y se está desarrollando para Xbox Series X, Xbox Series X, PS5, PC y Amazon Luna.

El juego se lanzará predeciblemente más o menos a la vez que Avatar 2, cuando el interés por el mundo de James Cameron esté en todo lo alto. La fecha de estreno programada para la película es diciembre de 2022.

Este no es el primer videojuego de Avatar de Ubisoft. En 2009 se lanzó James Cameron's Avatar: The Game, pero no le fue muy bien con las críticas y obtuvo una calificación general de Metacritic de 59 puntos. Esperamos que el nuevo juego sea mucho mejor.

