Los mejores juegos optimizados para Xbox Series X

ACTUALIZACIÓN: El juego de plataformas Crash Bandicoot 4: It's About Time ahora tiene una mejora de próxima generación que llega a través de una actualización gratuita: descubre a continuación qué tal ha quedado la versión de Xbox Series X.

Es bien sabido que el poderoso hardware de Xbox Series X es capaz de optimizar automáticamente una gran cantidad de títulos de generaciones anteriores de Xbox.

Dicho esto, la optimización de próxima generación es realmente el principal gancho de la potente consola, ya que ofrece mejoras de la Serie X a los títulos de lanzamiento, junto con una serie de juegos del catálogo anterior de Microsoft, muchos de los cuales estarán disponibles automáticamente en la Serie X a través de Xbox Smart Delivery, que esencialmente te garantiza que tendrás la mejor versión del juego para la plataforma en la que lo estás jugando.

Pero, ¿qué juegos tienen la optimización de la Serie X hasta ahora? ¿Y qué se puede esperar de las versiones mejoradas de estos títulos? Las funciones carga y reanudación más rápidas son un hecho, pero las mejoras van mucho más allá.

Y ya que estamos en el tema, nos hemos tomado la libertad de probar una selección de juegos disponibles de Xbox Series X que ya tienen la susodicha optimización, de modo que podamos darte una lista de los mejores títulos mejorados hasta el momento.

Si bien algunos de los que se enumeran a continuación deben comprarse directamente, hay una serie de juegos optimizados que puedes descargar y probar ya mismo en Xbox Games Pass Ultimate.

Juegos optimizados para Xbox Series X

Crash Bandicoot 4: It's About Time

(Image credit: Activision)

Al llegar al final de la anterior generación de consolas, los preciosos gráficos de Crash Bandicoot 4: It's About Time se vieron lastrados un poco por una velocidad de 30fps. Normalmente, esto no sería un gran problema, pero dado que el juego en cuestión es un juego de plataformas de dificultad avanzada que requiere bastante precisión, realmente le vendría bien un salto a 60fps. Por suerte, eso es exactamente lo que sucedió con el última actualización del juego, que le permite ejecutarse al doble de su velocidad de fotogramas original en las consolas Xbox Series X y PS5. Ahora, seis meses después de su lanzamiento, Crash Bandicoot 4 puede funcionar a unos increíblemente fluidos 60 fps sin sacrificar su gloriosa resolución 4K, a lo que solo podemos decir: ¡ya era hora!

Halo: The Master Chief Collection

(Image credit: Microsoft Game Studios)

Halo: The Master Chief Collection ya tiene oficialmente su actualización Xbox Series X / S, que trae consigo un juego de 120fps con una resolución máxima de 4K en la Serie X (dependiendo de las capacidades de tu televisor) y 1080p en la Serie S. Por supuesto, si tu tele 4K no es compatible con el HDMI 2.1, aún puedes usar el modo de 120Hz a una resolución de 1440p. El juego también tiene distancias de renderizado mejoradas y un control deslizante FOV ('field of view' - campo de visión). Además de la optimización oficial, Halo: The Master Chief Collection también mejora con el SSD de la Serie X, que hace que los tiempos de carga sean mucho más cortos, así como la funcionalidad Auto-HDR de la consola, que le da al juego colores más vibrantes que los que vimos en Xbox One X.

Call of Duty: Black Ops Cold War

(Image credit: Activision)

Parece cosa de magia, pero los desarrolladores Treyarch y Raven Software han presentado una versión optimizada para Xbox Series X de Call of Duty: Black Ops Cold War que realmente parece la 'próxima generación' de juegos que nos prometieron.

Cold War en Xbox Series X ofrece al mismo tiempo un juego de 60fps, trazado de rayos y una resolución que apunta a 4K, lo que significa que no tendrás que sacrificar nada para conseguir una experiencia realmente bella y fluida en la consola.

Además, el juego tiene una frecuencia de actualización de 120Hz en su configuración (con el trazado de rayos desactivado), sin embargo, no hemos podido activar este modo a pesar de tener un televisor con soporte de frecuencia de actualización variable (VRR). Lo actualizaremos tan pronto encontremos una solución.

Forza Horizon 4

(Image credit: Microsoft)

Uno de los títulos de Xbox más bellos hasta la fecha, el fantástico juego de carreras de mundo abierto Forza Horizon 4 ha recibido una puesta a punto para su debut en Xbox Series X.

Mientras que la versión Xbox One X del juego obligaba a los jugadores a elegir entre resolución y velocidad de fotogramas, Forza Horizon 4 ahora les ofrece a los gamers lo mejor de ambos mundos en la Serie X a través de Smart Delivery, ofreciendo una experiencia nativa de 4K a 60fps.

Además de esto, Forza Horizon 4 ahora cuenta con mejores distancias de renderización y gráficos de mayor fidelidad (incluida una mayor calidad de efectos de sombras, reflejos y partículas), similar a lo que te daría un PC gaming bestial con la configuración al máximo. Además, también hay tiempos de carga rápidos como un Ferrari y funcionalidad de reanudación rápida.

Assassin's Creed Valhalla

(Image credit: Ubisoft)

Como uno de los títulos más importantes para ser lanzado en la Xbox Series X, Assassin's Creed Valhalla es un verdadero escaparate de la próxima generación.

Aprovechando al máximo la potencia de la consola, Valhalla te ofrece una resolución nativa de 4K y una velocidad de fotogramas de 60fps, lo que es novedad en cualquier juego de Assassin's Creed en consola. Si bien el trazado de rayos no se encuentra entre las mejoras de la versión de próxima generación, el juego aún luce muy bonito incluso sin esa famosa tecnología.

Dirt 5

(Image credit: Codemasters)

Haciendo un gran uso de la Xbox Series X, Dirt 5 ofrece funciones de optimización de próxima generación que no te obligan a sacrificar nada significativo, independientemente de si eliges dar prioridad la calidad de imagen o la velocidad de fotogramas, aún tendrás una experiencia completa a 4K/60fps.

A pesar de esto, los dos modos ofrecen una experiencia bastante diferente. El modo de calidad de imagen está bloqueado a 60fps y ofrece una resolución dinámica de 4K, lo que permite mostrar sombras más realistas, reflejos de charcos y texturas del terreno y multitudes de público más grandes. En otras palabras, te da configuraciones equivalentes a un PC gaming de gama alta.

Mientras tanto, la configuración que prioriza los fotogramas te da 120fps en configuraciones de calidad reducida cuando tu consola está configurada en modo de 120Hz. Si tu televisor es compatible con HDMI 2.1, este modo seguirá teniendo como objetivo una resolución 4K completa. De lo contrario, bajará a 1080p (siempre que tu televisor admita la frecuencia de actualización de 120Hz).

Gears 5

(Image credit: Microsoft)

En Xbox Series X, se ha dado a Gears 5 una actualización importante a través de Smart Delivery, y el juego ahora ofrece una experiencia equivalente a la de la versión de PC ejecutada en configuración Ultra.

Eso quiere decir que tiene sombras más profundas, mayor cantidad de partículas y mayor resolución de texturas. Además, el juego ahora se ejecuta a 4K/60 fps, un paso más allá de los 30fps de la versión Xbox One X.

Gears Tactics

(Image credit: Microsoft)

Ahora disponible oficialmente en Xbox Series X a través de Smart Delivery, la versión mejorada de Gears Tactics puede ofrecer una resolución nativa de 4K y 60fps en el juego, eligiendo tú si ves las cinemáticas a 60fps o a 30fps.

En una entrevista con The Verge, el director técnico de The Coalition, Cam McRae, dijo que esto se hizo "no por razones de rendimiento, sino más bien por gusto personal".

Sea of Thieves

(Image credit: Microsoft)

Junto con tiempos de carga más rápidos en todos los ámbitos, la versión mejorada de Xbox Series X de Sea of Thieves ofrece a los jugadores una resolución nativa de 4K y una velocidad de fotogramas de 60fps, el doble que la versión de Xbox One X. ¡Eso es lo que yo llamo navegar a toda vela!

The Touryst

(Image credit: Shin'en Multimedia)

The Touryst es la sorpresa de la línea de juegos de lanzamiento de Xbox Series X. El juego no solo es increíblemente encantador, sino que realmente hace un uso excelente de la potencia de la consola next-gen.

Gracias a un estilo de diseño simple basado en vóxeles, el Touryst puede renderizar internamente imágenes de resolución 4K a 120fps por segundo (si tu televisor llega) o una resolución de 6K a 60 fps.

Esto, aderezado con una paleta de colores brillante como el sol y la impresionante capacidad HDR del juego, convierte a The Touryst en una recomendación obligada de esta línea de juegos de Xbox Series X.

Ori and the Will of the Wisps

(Image credit: Microsoft)

Al igual que con The Touryst, se han implementado a Ori and the Will of the Wisps mejoras de próxima generación que aprovechan al máximo la inmensa potencia de la Xbox Series X, como la resolución nativa 4K a 120 fps para aquellos con televisores compatibles con HDMI 2.1.

Además, los jugadores pueden elegir renderizar el juego en un modo de "supermuestreo" de 6K, que luego se muestra con una resolución de 4K y 60 fps. Se dice que la optimización de este modo es un nivel aún mayor de fidelidad visual, que eclipsa incluso al del modo 4K estándar.

NBA 2K21

(Image credit: 2K Games)

Esperamos que tengas espacio de sobra en el SSD de tu Xbox Series X, porque el NBA 2K21 pesa la friolera de 101GB. Afortunadamente, el juego ofrece una cantidad importante de extras debido a ese tamaño de instalación, y no son solo mejoras técnicas.

Además de las optimizaciones esperadas de 4K/60fps, el NBA 2K21 ofrece multitudes de público mucho más realistas en su nueva presentación de Lower Bowl, incluidos 150 personajes de IA que se suman al realismo. Vas a ver que los fans interactúan entre ellos, mejoran las entrevistas en cámara con los reporteros y mucho más.

Además, NBA 2K21 ofrece modos que son exclusivos de la versión next-gen del juego, como una experiencia WNBA ampliada que incluye el primer modo carrera WNBA MyPLAYER de la serie, así como The City, un mapa de mundo abierto con múltiples distritos que es mucho, mucho más grande que los Neighbourhods de títulos anteriores.