Ubisoft y Nintendo formarán equipo para otro juego Mario + Rabbids

Ubisoft ha anunciado que está trabajando actualmente en una secuela para su juego Mario + Rabbids de la Nintendo Switch, y será lanzado en 2022.

El nuevo juego se llamará Mario + Rabbids: Sparks of Hope, y acompaña a la mezcla de las mascotas de Nintendo y Ubisoft en su viaje a un nuevo planeta.

Según el desarrollador del juego, la secuela seguirá ofreciendo combates tácticos de forma similar al primer juego, pero añadirán más elementos de acción para atraer a los nuevos jugadores.

"No es solo una nueva historia con nuevos enemigos y nuevos héroes. Mario + Rabbids: Sparks of Hope tiene grandes ambiciones", dijo Xavier Manzanares, productor principal de Ubisoft.

La trama gira en torno a los Luma, que han sido inyectados con genes de Rabbids, lo que les dará nuevos poderes cuando los rescates, y también habrá nuevos personajes como Rabid Rosalina.

Aquí puedes ver el tráiler al completo:

Los Rabbids van donde ningún Rayman ha llegado

Aunque es cierto que el juego es un poco nicho es un hito importante para la asociación entre Ubisoft y Nintendo, ya que muestra a dos desarrolladores notoriamente defensivos compartiendo su trabajo para crear una nueva entrada en su franquicia conjunta.

Dicho esto, también rellena un poco el calendario de Nintendo Switch para 2022, ya que parecía algo escaso. Aparte de Pokemon Legends: Arceus y Splatoon 3, Nintendo no ha publicado ninguna fecha de lanzamiento para 2022 de ninguno de sus próximos proyectos. Claro que no hay que olvidar que esto podría cambiar el martes 15 de junio cuando la compañía celebre su Nintendo Direct.

Esperamos nuevas noticias ese día, y con suerte podremos hacernos una idea mejor de cuándo llegarán los esperados Metroid Prime 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y Bayonetta 3.

