Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 se va a hacer de rogar pero Skyward Sword HD se acerca

El Nintendo Direct de febrero no ha traído noticias sobre Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, pero se acerca un juego de la era de Wii de esta serie: Legend of Zelda: Skyward Sword HD se lanzará en Nintendo Switch el 16 de julio y puedes reservarlo ya.

Si bien Twilight Princess fue técnicamente el primer juego de la serie en lanzarse en la Wii en el 2006 y tener controles de movimiento real (gestuales), Skyward Sword le siguió en 2011 con comandos de control aún más refinados y precisos utilizando los mandos Wiimote y Nunchuck.

Estos se han recreado usando los Joy-Cons de la Switch (para atacar con la espada, bloquear con el escudo y disparar con el arco). En el tráiler de la versión Switch, el productor de Zelda Eiji Aonuma aseguró que los controles se han actualizado.

Los jugadores también pueden seleccionar el control con solo botones (inclinar el joystick derecho se aproximaría a los controles gestuales), lo que hará que el juego sea accesible y jugable para los propietarios de Switch Lite... o para aquellos que no quieren lidiar con los controles de movimiento real.

Como señaló Aonuma, Skyward Sword fue el último juego de Zelda convencional en debutar en consolas, antes de que Breath of the Wild se lanzara en la Switch a principios del 2017, y varios de los elementos característicos del juego (como el planeo, la actualización de elementos y el indicador de resistencia) se estrenaron de hecho en Skyward Sword.

(Image credit: Nintendo)

¿Todavía tienes ganas de Zelda? ¿Qué tal Zelda Joy-Cons?

Junto con las noticias de Skyward Sword HD, Nintendo anunció que Zelda trería novedades a la Switch (novedades palpables, en realidad) con un nuevo diseño del Joy-Con.

El Joy-Con derecho tiene un tono púrpura inspirado en la Master Sword, mientras que el izquierdo es un azul puro con toques rojos, siguiendo el esquema de color clásico del Hylian Shield, lo cual es apropiado, dado el sistema gestual de ataque con espada y bloqueo con escudo que se usa en Skyward Sword HD.

Los Zelda Joy-Cons saldrán el 21 de julio, justo después de Skyward Sword HD y, de momento, seguiremos esperando más noticias sobre Breath of the Wild 2.