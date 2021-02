¡Sorpresa! Fall Guys estará disponible en Nintendo Switch

Fall Guys, el juego increíblemente popular tipo Battle Royale donde los personajes son unos monigotes muy graciosos, llegará a Nintendo Switch en 2021.

La noticia se ha revelado en la extensa presentación de Nintendo Direct, y es algo que alegrará a cualquiera que haya estado envidiando a los jugadores de PlayStation y de PC, que han estado jugando a este juego desde el año pasado.

Aún no se sabe si Fall Guys tendrá alguna personalización o modificación para la Nintendo Switch, pero no nos sorprendería ver algún tipo de colaboración entre Nintendo y Mediatonic. El breve trailer del juego que han mostrado, puede haber insinuado una skin local, ya que se pueden apreciar dos monigotes usando un mando Joy-Con de la Nintendo Switch, pero sinceramente, no estamos seguros.

Un texto informativo que parece en la parte inferior del trailer de Fall Guys, avisa que los jugadores necesitarán una suscripción a Nintendo Switch Online para poder jugar a este juego. Esto no es algo que siempre sea necesario, tal y como demuestra el juego Ninjala, por lo que tendrás que tener en cuenta este coste extra si no estás suscrito todavía.

Fall Guys siempre va actualizando su contenido para seguir entreteniendo a los jugadores, por ejemplo, añadieron disfraces medievales, nuevos niveles y skins basadas en otros jugadores populares, como Doom y Sonic. Este juego siempre ha parecido perfecto para los usuarios de Nintendo, y parece ser que el desarrollador Mediatonic pensaba lo mismo.

El que se queda fuera

Una vez que Fall Guys llegue a Nintendo Switch, y teniendo en cuenta que ya estaba en PlayStation y en ordenadores, resulta que los únicos jugadores que se quedarán sin poder disfrutar de este juego serán los usuarios de la plataforma Xbox. Hubo un rumor de que el juego estaría disponible en Xbox Game Pass el mes pasado, pero el editor Devolver Digital lo negó rápidamente.