Nintendo y Microsoft se unen para solucionar los problemas de los usuarios de Switch

Nintendo y Microsoft se han unido para crear un nuevo servicio de Nintendo Switch, pero no es lo que te esperarías.

El servicio de conserjería de Nintendo Switch, como se le llama, es un programa gratuito que permite a los usuarios de Switch programar reuniones individuales con un representante de Nintendo. Está diseñado para ayudar a los clientes que compraron recientemente la consola y tengan cualquier pregunta urgente, como dudas con la configuración. Algunos de los temas incluyen "Nintendo Switch 101" e "Introducción a los juegos".

Los clientes pueden concertar una sesión a través de la web de Nintendo Switch Concierge, y las videollamadas se realizan a través de Microsoft Teams. Obviamente, tendrás que limitar lo que quieres discutir (no podrás pedirle a Nintendo que le ponga más puertos a la Switch aquí) y acordar una hora adecuada.

Después tu cita se incluirá en un gráfico, que puedes ver en el sitio web de Nintendo Switch Concierge, y los asistentes recibirán un correo electrónico con más detalles en una fecha posterior. Parece que el servicio solo está disponible en los EE. UU. de momento, pero debería implantarse poco a poco en el resto del mundo.

Hay algunas cosas a tener en cuenta: la disponibilidad de la sesión está limitada al orden de llegada, y solo aquellos que hayan comprado recientemente una Nintendo Switch pueden acceder al servicio. Al participar, también aceptas que Nintendo “podrá recopilar imágenes de vídeo en las que apareces, tu voz y tu entorno para interactuar contigo con el servicio solicitado”, lo que puede preocupar a quienes valoran su privacidad.

Frenesí de fusión

Nintendo y Microsoft se han hecho bastante amiguetes en los últimos años, con Minecraft uno de los primeros juegos en admitir el juego cruzado entre los jugadores de Xbox One y Nintendo Switch, y el anteriormente exclusivo de Xbox, Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps consiguieron llegar a la plataforma de Nintendo. Los personajes propiedad de Microsoft como Banjo Kazooie también se han incluido en Super Smash Bros Ultimate de Nintendo.

Si bien esta colaboración puede no ser tan emocionante para los jugadores, muestra lo importante que puede ser el conjunto de tecnología de Microsoft fuera de Xbox. Sony adoptó los servidores Azure de Microsoft, que impulsan XCloud y otros servicios en línea de la empresa. Las dos compañías anunciaron una "asociación estratégica" en mayo de 2019, que implica que PlayStation utilice centros de datos de Microsoft Azure para juegos en la nube y servicios de streaming.