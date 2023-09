Se acaba de anunciar una nueva Nintendo Switch OLED Mario Red Edition

Nintendo ha anunciado la nueva consola Nintendo Switch OLED Mario Red Edition, y estará disponible el 6 de octubre del 2023. Los pedidos anticipados ya están disponibles a través de Nintendo con un precio de 349,99€.

Revelada durante el reciente Super Mario Bros Wonder Direct, esta consola se ha convertido en la última de una creciente lista de variantes temáticas de Nintendo Switch OLED, y su lanzamiento coincide aproximadamente con el del juego: llegará dos semanas antes del lanzamiento de Wonder. La coincidencia de fechas significa que podría ser la oportunidad perfecta para que los fans de Mario y Nintendo se lancen a por la actualización a OLED, o para que se lancen a por ella aquellos que aún no se han hecho con la que es una de las mejores videoconsolas portátiles.

En términos de diseño, la consola Nintendo Switch Mario Red Edition hace honor a su nombre, ya que tanto el dock como los Joy-Cons están adornados con el icónico color del fontanero. Sin embargo, todo se mantiene bastante discreto en lugar de ser demasiado exagerado, con una silueta de Mario en la esquina inferior izquierda del dock, y un grupo de monedas doradas pintadas en la parte trasera I/O. Los detalles son bastante sutiles.

Al igual que con otros juegos de Nintendo Switch de gran repercusión que han recibido variantes personalizadas de la consola, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, no se incluye ninguna copia del juego en el paquete físico o mediante descarga.

Super Mario Bros Wonder es uno de los juegos más esperados por los fans de los juegos de plataformas en 2D de la vieja escuela. Han pasado 10 años desde la última entrega oficial, New Super Mario Bros U, que llegó a las tiendas en formato digital y físico en el 2013. Aunque este título recibió un port para Nintendo Switch a principios del 2019, los fans que querían algo totalmente original han esperado un tiempo. Combinarlo con este diseño especial de consola parece la forma perfecta de dar la bienvenida a la serie.