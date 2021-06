Fecha de lanzamiento de Rainbow Six Extraction, tráiler, operadores y novedades

JUMP TO:

Anunciado por primera vez en el 2019, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (originalmente conocido como Rainbow Six Quarantine, después como Rainbow Six Parasite) finalmente se reveló en el evento Ubisoft Forward, que ha tenido lugar el 13 de junio como parte del E3 2021.

Rainbow Six Extraction es una experiencia cooperativa de 1 a 3 jugadores que te enfrenta a ti y a tu equipo contra una amenaza alienígena en constante evolución. Tendrás que completar con éxito incursiones peligrosas en territorio hostil, pero te enfrentarás a numerosas amenazas que se interpondrán en tu camino.

El juego tiene un par de giros interesantes que deberían mantener a los jugadores alerta: cualquier Operador caído será MIA (desaparecido en combate) hasta que sea rescatado, y también existe la amenaza constante de poder perder todas tus habilidades ganadas con esfuerzo durante una campaña. ¿Crees que estás preparado para el desafío de superar la creciente expansión alienígena de los Archæans? Aquí está todo lo que sabemos sobre Tom Clancy's Rainbow Six Extraction.

Rainbow Six Extraction: Directo al grano

¿Qué es? Un juego cooperativo PvE de 1 a 3 jugadores

Un juego cooperativo PvE de 1 a 3 jugadores ¿Cuándo puedo jugarlo? El 16 de septiembre del 2021

El 16 de septiembre del 2021 ¿En qué puedo jugarlo? PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC, Amazon Luna y Stadia

Rainbow Six Extraction: fecha de lanzamiento

(Image credit: Ubisoft)

Rainbow Six Extraction se lanzará el 16 de septiembre del 2021. El título tendrá juego cruzado y guardado cruzado en todas las plataformas, y estará disponible en el servicio de suscripción de Ubisoft Plus.

El juego estará disponible en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS5 y PS4 y Stadia.

Rainbow Six Extraction: ¿Qué es?

(Image credit: Ubisoft)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction es un spin-off del increíblemente popular PvE (jugador contra entorno) Rainbow Six Siege. Desarrollado y publicado por Ubisoft, el juego se anunció por primera vez en la presentación del E3 2019 de Ubisoft con un nombre diferente: Rainbow Six Quarantine.

El nombre se cambió más tarde debido a que el desarrollador quería distanciarse de la pandemia global, pero ahora ya sabemos exactamente qué pueden esperar los jugadores cuando se lance Rainbow Six Extraction el 16 de septiembre.

Puedes elegir entre una lista de 18 operadores, cada uno de los cuales tiene sus propios dispositivos, armas y habilidades únicas. Necesitarás aprovechar y combinar las habilidades de los operadores de manera efectiva si quieres superar la amenaza alienígena, conocida como los Archieans, que se está extendiendo por América.

Con 12 mapas para abordar en cuatro regiones de los Estados Unidos, te enfrentarás a diferentes desafíos generados y a varios tipos de enemigos, cada uno de los cuales representará un desafío distinto.

A medida que avanzas por cada mapa, que se divide en tres subzonas, la dificultad aumentará. Sin embargo, desbloquearás nuevo equipo React, que te permitirá eliminar a los alienígenas de manera más efectiva.

Deberás sopesar el riesgo y la recompensa cuando te muevas a nuevas subzonas, sin embargo, si fallas, tu operador no estará disponible hasta que sea rescatado y perderás las habilidades que hayas desbloqueado.

También echamos un vistazo a algunos de los enemigos del juego, conocidos como Archæans. Hay 10 arquetipos de parásitos en total, incluidos los Spiker, los Breacher, los Tormentor y los Apex.

Cada uno ofrece un desafío distinto para que los jugadores lo superen, y necesitarás usar una combinación de sigilo, habilidades y trabajo en equipo para sobrevivir.

Rainbow Six Extraction

(Image credit: Ubisoft)

Hemos reunido todos los avances de Rainbow Six Extraction para que los veas en un solo lugar, así que échales un vistazo a continuación:

Rainbow Six Extraction: Gameplay de buceo

Ubisoft mostró una fase del juego de buceo de profundidad basado en tácticas de Rainbow Six Extraction. Puedes verlo a continuación y conocer algunas de las amenazas a las que te enfrentarás.

Rainbow Six Extraction: Tráiler cinematográfico

No hay nada mejor que un tráiler de CGI bien chulo, y Rainbow Six Extraction tiene el suyo propio. Dale un vistazo a continuación.

Rainbow Six Extraction: Avance de expansión

Echa un vistazo a la forma de vida desconocida, inteligente y peligrosa que está causando estragos en Rainbow Six Extraction.

Rainbow Six Extraction: equipo de desarrollo

Consigue más información sobre Rainbow Six Extraction en este avance del equipo de desarrollo sobre el título, que explica la premisa del juego.



E3 2019: Primer tráiler

Ubisoft mostró por primera vez Rainbow Six Extraction, anteriormente conocido como Quarantine, en el E3 2019. Puedes ver el avance del juego a continuación.

Is Rainbow Six: Extraction: ¿es una expansión?

(Image credit: Ubisoft)

Al igual que Rainbow Six Siege, Rainbow Six: Extraction es un shooter en primera persona protagonizado por diferentes operadores. También es un juego independiente, y no solo un DLC para Rainbow Six Siege.

Sin embargo, a diferencia de Siege, que es un juego multijugador de 5 contra 5, Rainbow Six: Extraction es un juego PvE (jugador contra entorno) de 1 a 3 jugadores en el que los operadores se enfrentan a criaturas parásitas alienígenas. Este concepto se estableció por primera vez con el evento Outbreak en Rainbow Six Siege, por lo que puedes considerar este juego como una continuación, o una evolución, de ese evento.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction - Operadores

(Image credit: Ubisoft)

Rainbow Six Extraction tiene al menos 18 operadores confirmados en el juego, aunque actualmente no está claro si todos estos operadores se incluirán en el lanzamiento o si se agregarán más cuando se lance el juego.

Aquí están los operadores que han sido confirmados y las habilidades que tienen:

Albi

Albi despliega un señuelo para atraer y distraer a los enemigos. Está armada con una Mx4 Storm SMG, que es una carabina semiautomática de calibre de pistola.

Doc

Doc puede disparar una pistola de salud para curarse o revivir a sus compañeros o a sí mismo cuando está abatido. Está armado con una escopeta SG-CQB.

Ela

Ela puede lanzar minas de proximidad adhesivas, que pueden aturdir a los enemigos. El arma de Ela es la ametralladora Scorpion EVO 3.

Finka

Finka puede aumentar temporalmente la reactividad y la supervivencia del equipo. Puede revivir a cualquier compañero de equipo caído y está armada con el rifle de asalto SPEAR .308.

Hibana

Hibana puede disparar explosivos remotos que pueden adherirse a cualquier superficie. Está armada con un rifle de asalto TYPE-89.

Lion

Lion puede detectar a todos los enemigos en movimiento en un área durante un tiempo. Maneja un rifle de asalto V3208.

Pluse

Pluse puede detectar VIP, MIA y nidos enemigos a través de los obstáculos. Lleva una escopeta M1014.

Sledge

Sledge puede equipar un martillo táctico que puede aturdir a los parásitos y destruir paredes para crear nuevos caminos. Está armado con una escopeta M590A1.

Vigil

La habilidad de Vigil le permite bloquear a los enemigos para que se vuelva indetectable durante un tiempo. Utiliza una ametralladora K1A1 en combate.

