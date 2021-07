Por qué México puede ser el escenario más emocionante hasta la fecha en Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 fue sin duda uno de los puntos más destacados del Xbox Bethesda Showcase de Microsoft en el E3 2021 de junio. Y si bien la quinta entrega de la saga de carreras de mundo abierto aclamada por la crítica de Playground Games siempre llama la atención, es la recreación asombrosa y casi fotorrealista de México lo que realmente dejó impresionados a los fans.

La ubicación elegida para Forza Horizon 5 promete dar a los jugadores entornos más diversos que nunca para conducir. Desde dunas de arena fina y autopistas abiertas hasta los peligros del terreno rocoso y las densas selvas, cada bioma ofrece una nueva experiencia de juego para que disfruten los fans de las carreras.

En una entrevista exclusiva, TechRadar habló con el desarrollador Playground Games sobre la nueva y ambiciosa ubicación de Forza Horizon 5, los desafíos que se plantean para presentar el mapa más grande hasta el momento y cómo fue desarrollar el juego en Xbox Series X.

La primera pregunta parece obvia: ¿cómo elige el equipo un lugar completamente nuevo para cada juego de Forza Horizon? Si bien es probable que todo el mundo tenga en mente una ubicación de ensueño (Japón, por favor), el director creativo de Playground Games, Mike Brown, dijo que la decisión sobre dónde situar el próximo Horizon a menudo depende de varios factores.

"Siempre es una decisión difícil de tomar", dice Brown. "Hacemos un gran esfuerzo para asegurarnos de que estamos tomando la decisión correcta en este aspecto. Y siempre tenemos una serie de criterios en los que ponernos de acuerdo. Tienden a ser diferentes de un juego a otro, para ser honesto, y esa es probablemente una de las razones por las que terminamos en diferentes lugares cada vez".

Haciendo el Forza Horizon más grande hasta ahora

Un objetivo que estuvo claro desde el principio para Forza Horizon 5 fue que el equipo quería convertirlo en el juego más grande de la serie hasta la fecha, algo en lo que naturalmente ayudó un año extra de tiempo de desarrollo.

"Esta vez, sabíamos desde el principio que queríamos hacer el mayor juego de Horizon", dice Brown. "Sabíamos que íbamos a tomarnos un año más, íbamos a darnos algo más de tiempo y queríamos hacer grandes inversiones en herramientas tecnológicas y aplicarlas en muchas áreas diferentes del juego. Y una de esas áreas, por supuesto, también era el mundo donde conduces, y sabíamos que queríamos que fuera enorme. Así que ese fue el punto de partida".

Pero elegir un mundo enorme conlleva sus propios desafíos. No tiene sentido tener un espacio de juego gigantesco si no hay mucho que hacer, algo sobre lo que Brown dijo que el equipo era muy consciente. "No tiene sentido que sea gigante si todo ese espacio extra se rellena con material repetido", explica.

"Para hacer un mapa más grande en un juego de Horizon también hicieron falta muchas consideraciones técnicas nuevas, específicamente en lo que respecta al volcán del juego".

"Fue un desafío, no solo por el mapa más grande, sino porque puedes llegar arriba y tienes estas increíbles vistas desde la cima del volcán. Se puede ver prácticamente todo el mapa, por lo que fue un desafío asegurarse de que esos paisajes se mezclaran naturalmente entre sí", dice el director de arte de Forza Horizon 5, Don Arceta.

Pero no es solo lo que se puede ver en la distancia. Arceta señala que el equipo tuvo que prestar mucha atención a cómo se ven las cosas de cerca y pasó incontables horas capturando datos durante un período de meses para asegurarse de que México se vea exactamente como se espera en la vida real.

"Sabes, nuestro equipo tiene un enorme talento. Y tenemos el aprendizaje previo de los Forza Horizon anteriores, desde el uno hasta el cuatro. Y realmente prestamos atención a cómo se ven las cosas en la distancia, así como también prestamos atención a cómo se ven las cosas de cerca y cómo de detalladas se vuelven las cosas con todo nuestro escaneo y fotogrametría".

Decisiones

Aunque México puede parecer una opción obvia después de ver el impresionante tráiler de Forza Horizon 5, Brown admite que no fue la primera opción que les vino a la cabeza. Sin embargo, una vez que el equipo comenzó el proceso de investigación de México, pronto se dieron cuenta de que encajaba perfectamente.

"Debo admitir que cuando comenzamos ese proceso [de elegir una ubicación], no esperaba que México cumpliera nuestras expectativas como lo hizo", afirma Brown con franqueza. "Creo que probablemente por la forma en que México es retratado en la cultura pop y por el concepto que se tiene de ese país como un destino de vacaciones, realmente no pensé en la gran diversidad y los diferentes tipos de biomas que tiene. Pero una vez que comenzamos a investigar y a unir cabos, se convirtió en una opción increíble".

Pero no fueron solo los diferentes paisajes de México los que influyeron en la decisión de Playground Games. La cultura del país jugó un papel fundamental para reafirmar la elección por parte del estudio, algo que se refleja con cuidado en el juego.

"Además de la diversidad del mundo, México es un lugar de gran cultura, con la gente, la música y las obras de arte. Todo se une para darnos una ubicación que es absolutamente perfecta para un juego de conducción de mundo abierto como Horizon", explica Brown.

Del Reino Unido a México

Los paisajes únicos de México también sirven para crear nuevas posibilidades de juego que no hubieran sido posibles en la ubicación de Forza Horizon 4, el Reino Unido. Aunque atravesar paneles de cartón yeso y recorrer las calles de Edimburgo fue realmente satisfactorio, México cambiará las reglas con sus grandes espacios abiertos, los cuales encantarán a quienes les gusta pisar a fondo el acelerador.

"Una de las diferencias interesantes [que ofrece México sobre el Reino Unido] es el espacio extra, especialmente los biomas del desierto. Hay espacio para carreteras realmente largas y amplias que realmente permiten que los coches vayan a velocidades increíbles", nos dice Brown. "En el mapa del Reino Unido puedes hacerlo en la autopista, pero el resto de las carreteras se recrearon de forma tradicionalmente británica, lo que significa que había muchas carreteras antiguas con muchos giros y vueltas, baches y esas cosas... que México también tiene, pero México también cuenta con grandes espacios abiertos donde puedes tener un tramo muy largo de asfalto que te permita poner tu coche a una velocidad de más de 400km/h, que es lo que sabíamos los jugadores querían: es lo que nuestra lista de coches tiene en cantidad, tenemos muchos vehículos capaces de eso. Y el mapa de Horizon 4 no tenía tantos lugares donde realmente pudiéramos ponerlos al límite".

"... puedes tener un tramo muy largo de asfalto que te permita poner tu coche a una velocidad de más de 400km/h, que es lo que sabíamos que los jugadores querían"

Según explica Brown, la recreación minuciosa de un lugar naturalmente impone restricciones sobre lo que el equipo puede hacer. No tendría sentido colocar una jungla en medio de la campiña británica, ni tampoco la idea de meter otros elementos con calzador. México no solo permite este tipo de añadidos, sino que también ofrece nuevas oportunidades de juego como resultado.

"Puedes ir a la selva, que es un lugar que obviamente es muy denso, y está lleno de diferentes tipos de vegetación. Pero también es muy, muy húmedo. Hay cientos de ríos, cascadas y lagos... y todo eso permite carreras que te sumergen y te sacan del agua todo el tiempo; te ofrece cosas realmente interesantes en las que pensar cuando estás personalizando tu coche para esas carreras".

Benditos biomas

Son los distintos biomas de México los que realmente entusiasmarán a los jugadores, algo que el director de arte Don Arceta estaba ansioso por contar.

"Dado que los biomas son tan diversos, tienen mucho contraste entre sí. Estás lidiando con tantas superficies de conducción diferentes, un firme diferente en cada bioma es algo único: por ejemplo, el asfalto está más agrietado en el área del volcán y luego bajas a la costa este y está en mucho mejor estado", nos dice Arceta. "Por ello, la diversidad de superficies en todo el mundo, debido a los biomas, también lo hace bastante diferente".

Hablando de eso, hay 11 biomas en total que coexisten en Forza Horizon 5: The Living Desert, Sand Desert, Rocky Coast, Farmland, Arid Hills, Volcano, Canyon, Jungle, Tropical Coast y la ciudad de Guanajuato. Cada uno de estos escenarios ofrece la experiencia de conducción más geo-diversa hasta la fecha para un juego de Horizon, así como estaciones y condiciones climáticas localizadas, como tormentas tropicales que suceden en tiempo real.

A Arceta se le encomendó la abrumadora tarea de proporcionar una mayor comprensión de lo que se encuentra en cada bioma, tarea que cumplió con creces.

The Living Desert

"El desierto vivo tiene un montón de cactus gigantes, árboles Boojum y formaciones rocosas realmente interesantes. Está lleno de vegetación muy verde y muchas flores silvestres que aparecen en ciertas estaciones", nos dice Arceta.

Sand Desert

"Las dunas tienen una arena aterciopelada, suave como la seda", explica Arceta. "Puedes ver la arena moviéndose sobre las dunas, y es una experiencia muy diferente debido a su topología".

Rocky Coast

“Eso nos lleva a nuestra costa rocosa, que presenta el Arco de Cabo San Lucas”, explica Arceta. "Allí tienes hermosos amaneceres y puestas de sol".

Farmland

“La zona rural es muy interesante, ya que nos enseña muchos cultivos que son nativos de México, lo que le da una sensación muy diferente de los paisajes que hemos visto en juegos anteriores”, señala Arceta.

Arid Hills

"Cerca del área rural tenemos el bioma de las colinas áridas, que es muy ondulado y montañoso, como indica el nombre", dice Arceta. "Pero verás muchos cactus silvestres contra los que chocarás, muchos grupos densos de árboles que tendrás que evitar cuando los estés atravesando, así que es también un lugar y una experiencia muy agradable".

Volcano

"Obviamente también tenemos nuestro volcán, que es el pico más alto en un juego de Horizon hasta la fecha", comenta Arceta. "Hay unas vistas increíbles allí arriba, y probablemente también sufre el cambio estacional más drástico donde, en invierno, está completamente nevado".

Canyon

"En el cañón, todo va sobre la verticalidad y la escala. En realidad, es bastante impresionante durante las primeras horas de la mañana, ya que verás el sol golpeando un lado del cañón, lo que proyecta ese hermoso borde rojo de luz solar al otro lado", nos dice Arceta. "Y el cañón es un lugar increíble que reproduce nuestro audio de trazado de rayos. Cuando aceleras allí abajo, oirás todos los sonidos de tu coche rebotando en las paredes, y sí, es bastante impresionante".

Jungle

"La selva sencillamente invita al jugador a explorar", Arceta se entusiasma al contarlo. "Te sientes como si estuvieras en una película de Indiana Jones, descubriendo estas ruinas y templos y también algunas hermosas cascadas en la jungla. Probablemente sea el mejor lugar para ir a explorar". "Me encanta la pista de aterrizaje abandonada que la naturaleza ha vuelto a ocupar", añade Brown. "Todo ha crecido demasiado. Es un área realmente genial para perderse".

Swamp

"El pantano, que obviamente está cerca de la jungla, tiene estos árboles de manglar muy enraizados, esparcidos en aguas poco profundas", dice Arceta. "Es una experiencia de conducción muy diferente, ya que te mueves con dificultad por el barro, rompiendo las raíces de estos árboles. Supongo que es un área más exploratoria y de ritmo más lento". "También ofrece algunas opciones realmente interesantes cuando juegas en modo multijugador", agrega Brown. "Cuando estás en modo libre, puedes pasar por ahí relativamente rápido, pero te afectará en el modo multijugador si alguien elige un coche con una altura mayor que el tuyo."

Tropical Coast

"A diferencia de nuestras costas rocosas, esto es como la postal en la que la gente suele pensar cuando piensa en México, supongo: palmeras, playas blancas, tumbonas, chozas y todo eso", dice Arceta. "Si quieres sentirte como si estuvieras de vacaciones, esa es la zona a la que debes ir".

Urban

"Guanajuato es nuestro escenario urbano. Es una ciudad increíble, colorida, con múltiples capas", explica Arceta. "Está llena de historia y de una asombrosa arquitectura colonial española, y sí, otra vez aprovecha ese audio de trazado de rayos, con el sonido rebotando en las estrechas calles".

El cambio de estaciones

"Realmente puedes ver y apreciar la tormenta desde la distancia"

Los fans de Forza Horizon 4 estarán encantados de saber que las estaciones vuelven a Forza Horizon 5, aunque una vez más, es el México de la vida real el que ha dado forma a la manera en la que aparecen en el juego.

"Cuando es invierno, hay nieve a gran altura. En la parte superior del volcán habrá nieve espesa, el lago se congelará y puede haber ventiscas allá arriba", dice Brown. "Pero diciembre, por ejemplo, no es realmente frío en todo México en la vida real. Por ello, si conduces hasta la playa, aún hará calor, aún tendrá días soleados y brillantes. Y así puedes ver una tormenta de nieve en la cima de la montaña mientras hace un día despejado y soleado en la costa".

Forza Horizon 5 también incluirá estaciones y clima localizado, lo que significa que puedes ver una tormenta rompiendo en la distancia, algo que ha sido recreado en el mapa más grande del juego.

"Tenemos clima autóctono", nos dice Arceta. "En el otoño, tenemos estas tormentas tropicales que aparecen en ciertas áreas del mapa. Y el hecho de que nuestro mapa sea mucho más grande nos facilita introducirlas, por lo que no parece que esté justo frente a ti. Realmente puedes ver y apreciar la tormenta desde la distancia, puedes decidir si quieres tener esa experiencia en ese momento y, en unos minutos, estar en el centro de la tormenta."

"En otras estaciones tenemos tormentas de polvo, cuando y donde tienen sentido, porque no sería lógico ver una tormenta de arena en la selva. Simplemente no tendría sentido", explica Arceta.

Viviendo la vida de México

Por tanto, parece que Forza Horizon 5 ofrecerá una recreación convincente de México, pero ¿qué pasa con la rica cultura del país?

"Realmente queríamos que la cultura de México fuera lo más auténtica posible y no hacer una especie de versión de ella que, ya sabes, no sea respetuosa", dice Arceta. "Trabajamos con actores, músicos y artistas mexicanos para asegurarnos de que todo fuera lo más cercano y respetuoso posible con su cultura".

El diseño para Xbox Series X/S

Considerado por muchos como el primer juego de Xbox Series X que realmente aprovechará la potencia de la consola insignia de Microsoft, también hubo preocupaciones sobre que Forza Horizon 5 podría verse lastrado de alguna manera al lanzarse en la antigua Xbox One. Sin embargo, Brown no comparte esta preocupación.

"Desde Forza Horizon 3, hemos estado en PC, por lo que hemos sido un desarrollador multiplataforma durante bastante tiempo. Ya estamos acostumbrados a crear un juego que pueda funcionar en varias especificaciones de sistema diferentes", dice Brown. "La versión de Series X se ve fantástica. La potencia que nos da para meter tantos detalles en cada escenario, te permite crear mapas que simplemente parecen reales, que no dan esa sensación de videojuego. Honestamente, ha sido muy emocionante trabajar en esas consolas".

Conducción de ensueño

Está claro que Forza Horizon 5 se perfila como el juego más grande y diverso de la popular serie de carreras de Playground Games hasta la fecha. Y con la fecha de lanzamiento puesta en el 5 de noviembre del 2021, además de estar disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass desde el primer día, ya no tendremos que esperar mucho más antes de poder salir a la carretera y experimentar las maravillas de México por nosotros mismos.