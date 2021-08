Gamescom 2021: päivämäärät, osallistujat ja ennustukset

Gamescom 2021 käynnistyy tällä viikolla, ja tuttuun tapaan siitä näyttäisi olevan muodostumassa yksi pelivuoden suurimmista tapahtumista. Luonnollisesti kokemus on tänä vuonna hieman erilainen Covid-19-pandemian vuoksi. Alkujaan Gamescom 2021:tä suunniteltiin hybriditapahtumana, jossa olisi järjestetty joitain tapaamisia virtuaaliesittelyjen rinnalla, mutta tilanteen pahentuessa fyysisestä sisällöstä on luovuttu kokonaan.

Viime vuoden Gamescomien tapaan tänä vuonna tapahtuma järjestetään siten kokonaan digitaalisesti. Luvassa on silti tuttuun tapaan avajaisseremonia sekä liuta julkaisijoiden järjestämiä tilaisuuksia. Tapahtumanjärjestäjät ovat lisäksi paljastaneet, että tänä vuonna koemme kokonaan uusia ominaisuuksia, kuten yhteisölle suunnitellun Gamescom Epixin ja kaksituntisen Geoff Keighley's Opening Night Liven.

Olemme saaneet myös ensimmäiset aikataulut osalle tapahtumista, joista voit lukea tarkemmin alapuolelta.

Joten jos haluat valmistautua tämän vuoden Gamescom 2021:een parhaimmalla mahdollisella tavalla, olemme koonneet alapuolelle kaikki mahdolliset tiedot, sekä kerromme omat odotuksemme tapahtuman suhteen.

Gamescom 2021: lyhyesti

Mikä se on? Maailman suurin pelitapahtuma

Maailman suurin pelitapahtuma Milloin se järjestetään? 25 - 27. elokuuta

25 - 27. elokuuta Ketkä osallistuvat tapahtuvaan? Vahvistettuihin julkaisijoihin kuuluu Xbox, EA ja Ubisoft

Gamescom 2021 - aikataulu ja tilaisuudet

24. elokuuta - Gamescom 2021 Xbox-lähetys

(Image credit: Xbox)

Milloin se järjestetään?

24. elokuuta kello 20:00 Suomen aikaan

Mistä sen voi katsoa?

YouTube, Twitter, Twitch ja Facebook.

Mitä odotamme?

Xbox UK pyysi faneja "säästämään päivän nähdäkseen tulevia pelejä Gamescom 2021 Xbox -lähetyksessä", joten tiedämme tapahtuman sisältävän julkistuksia, esittelyjä ja pelikuvaa tulevista Xboxin peleistä Xbox Series X:lle ja Xbox Series S:lle. Yhtiön Aaron Greeberg on lisäksi vahvistanut, että lähetys keskittyy pääasiallisesti loppuvuonna saapuviin peleihin ja päivityksiin, eikä sisällä uusia pelijulkistuksia tai "merkittäviä" yllätyksiä.

Odotamme näkevämme tässä lähetyksessä myös Bethesdan pelejä. Bethesda Saksa aikoo lähettää Bethesda MainStream -lähetyksen 26. elokuuta Twitchissä.

TechRadarin mietteet:

Sable julkaistaan syyskuussa, joten saatamme nähdä siitä uuden trailerin. Muutoin isot uutiset koskevat luultavasti Xboxin kahta suurempaa loppuvuonna julkaistavaa nimikettä: Forza Horizon 5 ja Halo Infinite. Emme ole saaneet vielä virallista julkaisupäivää uudelle Halolle, joten se saatetaan paljastaa tapahtumassa.

STALKER 2, Starfield ja Arkanen Redfall aiotaan julkaista vuonna 2022, joten emme välttämättä kuule niistä tällä kertaa enempää. Fanit odottavat myös uutisia Fablesta, Avowedista ja Perfect Darkista, mutta Greenbergin kommentteihin vedoten näitä tuskin nähdään tällä viikolla.

25. elokuuta - Gamescom Opening Night Live

(Image credit: Gamescom)

Milloin se on?

25. elokuuta kello 21:00 Suomen aikaan

Mistä sen voi katsoa?

Twitch, YouTube, Twitter ja Facebook Gaming.

Mitä odotamme?

Gamescomilla on ollut vuodesta 2019 lähtien oma Opening Night Live -esittelytilaisuus, joka järjestetään tapahtuman avajaisiltana. Sen juontaa Geoff Keighley, ja tänä vuonna tapahtuma käynnistyy 25. elokuuta.

Keighley on itse vahvistanut Opening Night Liven keskittyvän antamaan uusia silmäyksiä "pyhien isoimpiin ja näitä seuraaviin peleihin". Tapahtuma kestää kaksi tuntia ja sisältää pelijulkistuksia, pelikuvaa, trailereita ja uutisia.

TechRadarin mietteet:

Opening Night Livessa kuullaan varmasti valtaosa tämän vuoden peliuutisista Gamescomin osalta. Kannattaa odottaa trailereita, julkaisupäiväjulkistuksia, haastatteluja ja joitain uusia pelijulkistuksia. Koska Keighley painotti "pyhää", oletamme tapahtuman keskittyvän marras-joulukuussa julkaistaviin peleihin. Näitä ovat muun muassa Halo Infinite, Forza Horizon 5, GTA 5 PS5:llä ja Xbox Series X:llä, Dying Light 2, Call of Duty: Vanguard ja Pokémon Brilliant Diamond ja Shining Pearl (vaikka Nintendo ei ole vahvistanut läsnäoloaan).

26. elokuuta - Future Games Show at Gamescom

(Image credit: Future)

Milloin se on?

26. elokuuta kello 23:00 Suomen aikaan

Mistä sen voi katsoa?

Twitch, Facebook, YouTube, Twitter, GamesRadar.com.

Mitä odotamme?

Future Games Show -tapahtuman Gamescom-erikoisjakso sisältää yli 40 peliä eri julkaisijoilta, joihin kuuluu muun muassa Frontier Developments, Team17, Koch Media, ja Tripwire Interactive. Ja jos olet Resident Evil Villagen fani, tapahtumassa nähdään kaksi pelin ääninäyttelijää: Lady Dimitresculle äänen lainannut Maggie Robertson ja The Duken äänenä kuultu Aaron LePlante.

Lisäksi Future Games Show tarjoaa "virtuaaliset esittelykojut", joissa pelaajat voivat kokeilla erilaisia demoja suoraan kotoaan.

TechRadarin mietteet:

Ystävämme GamesRadarilla järjestää aina mielenkiintoisen shown Future Games Shown osalta. Odotamme näkevämme pelivideoita, kehittäjien haastatteluja ja pelijulkistuksia.

Gamescom 2021 - osallistujat ja ennusteet

Kirjoitushetkellä 20 julkaisijaa on vahvistanut osallistuvansa Gamescom 2021:een. Alla olevan listan lisäksi tapahtumassa on nähtävissä noin 80 indie-peliä virtuaalisissa kojuissa.

Osa merkittävistä julkaisijoista, kuten Sony ja Nintendo, eivät ole osallistumassa tapahtumaan, mutta saatamme silti nähdä joitain heidän pelejään Gamescomissa. Viime vuonna Ratchet & Clank: Rift Apart nähtiin Opening Night Livessa, joten kaikki on mahdollista.

Saatamme nähdä Sonylta State of Play -lähetyksen tai Nintendolta Nintendo Directin lähempänä tapahtumaa. Toisaalta koska tapahtuma käynnistyy jo muutaman päivän kulutta, pidämme tätä epätodennäköisenä.

505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

Astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US Europe

Headup

Indie Arena Booth

Koch Media

NExT Studios (Tencent Games)

SEGA Europe

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Konami

Toistaiseksi Xbox on ainoa julkaisija, joka on vahvistanut järjestävänsä oman suoratoistolähetyksen Gamescom 2021:ssä. Mutta mitä voimme odottaa muilta julkaisijoilta? Olemme koonneet alle ennusteemme EA:n, Activisionin ja Ubisoftin mahdollisista julkistuksista.

Electronic Arts

(Image credit: EA DICE)

Electronic Artsilla on tulossa muutama iso peli, joita luultavasti esitellään Gamescom 2021:ssä. Kaukaisia julkaisuja ovat muun muassa Skate 4, Dragon Age 4, Dead Space Remake ja seuraava Mass Effect -peli, mutta näiden lisäksi EA:lla on muutama iso nimike saapumassa myös tälle vuodelle.

Battlefield 2042 ja FIFA 22 julkaistaan lokakuussa, joten saanemme tietää niistä enemmän. Odotamme kuulevamme lisää myös yhtiön muista peleistä, kuten Knockout Citystä ja Apex Legendsistä. Ehkä kuulemme myös Respawnin huhutusta “täysin uudesta yksinpeliseikkailusta”.

Ubisoft

(Image credit: Ubisoft)

Ubisoftilta on tulossa loppuvuonna parikin isompaa peliä, kuten Far Cry 6, Riders Republic ja Just Dance 2022, joten kuulemme todennäköisesti näistä lisää Gamescomissa. Yhtiöllä on kuitenkin muitakin pelejä kehitteillä.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Prince of Persia: The Sands of Time Remake ja Avatar: Frontiers of Pandora saapuvat vuoden 2022 aikana, joten näistä saatetaan kertoa jo nyt jotain. Lisäksi yhtiöllä on kehitteillä julkistamaton Star Wars -peli, jonka kehityksestä vastaa The Divisionin tehnyt Massive Entertainment.

Uusien pelijulkistusten lisäksi kuulemme todennäköisesti lisää Tom Clancy's XDefiantista ja Rainbow Six Siegestä.

Bandai Namco

(Image credit: Bandai Namco)

Elden Ring! Bandai Namco on tämän vuoden suosikki, sillä loppuvuodesta julkaistavaa The Game Awardsia lukuun ottamatta kyseessä on aika lailla viimeinen hetki esitellä tammikuussa 2022 julkaistavaa FromSoftwaren uutta peliä. Näemmekin tapahtumassa todennäköisesti lisää Souls-genren luojien ja George R. R. Martinin yhteistyöstä.

Sen lisäksi Bandai Namcolla on muitakin suosittuja pelejä tulossa vielä tälle vuodelle; roolipeli Tales of Arise julkaistaan syyskuussa ja The Dark Pictures: House of Ashes ilmestyy lokakuussa. Digimon Survive siintää myös horisontissa, sillä sen alustavaksi julkaisuikkunaksi on kerrottu vuosi 2021.

505 Games

(Image credit: Remedy)

505 Games on vahvistanut julkaisevansa peräti kaksi uutta Control-peliä, joiden varsinaisesta kehityksestä vastaa suomalainen Remedy Entertainment.

Kummastakaan projektista ei tiedetä vielä paljoakaan, mutta toinen niistä on Controlin maailmaan sijoittuva neljän pelaajan moninpeli. Toinen on puolestaan "isommalla budjetilla varustettu Control-peli", jota studio kutsuu "kunnianhimoiseksi". Lisäksi tekijät ovat vihjailleet mahdollisesti uudesta päähenkilöstä ja tapahtumapaikasta.

Toivomme näkevämme ainakin toisen Control-peleistä jo Gamescom 2021:ssä.

Koch Media

(Image credit: Deep Silver)

Tiedämme Koch Median työstävän Payday 3:a ja Timesplittersin uusioversiota, joten toivomme kuulevamme näistä lisää Gamescom 2021:ssä. Lisäksi haluaisimme viimein nähdä ongelmallisen Dead Island 2:n, joka esiteltiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2014 – emme kuitenkaan pidättäisi hengitystä sen suhteen. Koch omistaa myös oikeudet Saints Row - ja Metro-sarjaan, joista ainakin ensiksi mainittu on saamassa uusioversion Keighleyn twiitin mukaan.

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday. We are “Bossing” it with our announcements this year 👀 https://t.co/osudHTCxj1See you live, Wednesday at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/6zE974HW0QAugust 20, 2021 See more

Konami

(Image credit: Konami)

Konami on tänä vuonna kiinnostava julkaisija, sillä huhut kielivät yhtiön tekevän uusioversiota kauhuklassikko Silent Hillistä. Vaikka nämä huhut on ammuttu yhä uudestaan alas, Gamescom 2021 olisi hyvä paikka vahvistaa pelin olemassaolo. Mutta tämä on vain meidän toiveajattelua. Tiedämme varmasti, että Konami aikoo kertoa lisää eFootballista ja Yu-Gi-Oh! Master Duelista.

Activision Blizzard

(Image credit: Blizzard)

Call of Duty: Vanguard 2021 julkistettiin virallisesti elokuussa, joten näemme todennäköisesti lisää pelikuvaa Sledgehammerin odotetusta uutukaisesta. Peli julkaistaan 5. marraskuuta 2021, joten näemme todennäköisesti yhä enemmän pelikuvaa alkaen Gamescom 2021:stä.

Tiedämme myös, että viime vuonna Activision määräsi Crash Bandicoot 4:n ja Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2:n kehittäjät Toys for Bobin ja Vicarious Visionsin uusiin projekteihin, joten kenties kuulemme näistä jotain?

Emme kuitenkaan tiedä, kuinka isosti Blizzard nähdään Gamescom 2021:ssä ottaen huomioon, että yhtiö on parhaillaan oikeuskanteen alla. Diablo 2: Resurrected julkaistaan kuitenkin syyskuussa, joten saatamme nähdä siitä jotain uutta. Toinen vaihtoehto on saada lisää tietoja Diablo 4:stä ja Overwatch 2:sta.

Mikä Gamescom on?

(Image credit: Gamescom)

Gamescom on maailman suurin pelitapahtuma, joka järjestetään vuosittain yleensä elokuussa. Vuonna 2019 tapahtumassa vieraili 373 000 kävijää. Yli sadat julkaisijat ja studiot esittelevät Gamescomissa omia pelejään, laitteitaan ja e-urheiluun liittyviä tarpeitaan.

Kun Gamescom järjestetään fyysisesti, tapahtuma pidetään Kölnissä, Saksassa. Monet pelaajat ja fanit saapuvatkin kaupunkiin kokeilemaan uusia pelejä ennen näiden julkaisua ja tapaamaan yhteisönsä muita jäseniä cosplay-kilpailussa ja elektronisen urheilun kisoissa. Tapahtuma toimii samalla kohtaamispaikkana pelialan toimijoille, medialle ja myyjille.

Yleensä tapahtumassa nähdään pelialan merkittävimmät tekijät, minkä lisäksi Gamescomissa kuullaan runsaasti uusia peliuutisia ja julkistuksia.

Milloin Gamescom 2021 järjestetään?

(Image credit: Gamescom)

Gamescom järjestetään joka vuosi Kölnin keskellä sijaitsevassa Koelnmesse-messukeskuksessa. Tänä vuonna tapahtumaa ei järjestetä kuitenkaan fyysisesti koronapandemian vuoksi. Sen sijaan Gamescom 2021 on tänä vuonna täysin digitaalinen tapahtuma.

Gamescom käynnistyy virallisesti 25. elokuuta Opening Night Live -tapahtumalla, jonka juontaa Geoff Keighley. Muiden esitysten lailla odotamme näkevämme tuolloin paljon pelejä ja pelijulkistuksia.

Gamescomin päätapahtuma kestää kolme päivää, 25. - 27. elokuuta. Tätä edeltää kehittäjille suunnattu Devcom-konferenssi 23. päivä, joka vaihtuu sitten yritysfokukseksi 25. - 28. elokuuta.

Uutena vuonna 2021 järjestetään "yhteinen seikkailu" nimeltä Gamescom Epix. Siitä ei kuitenkaan tiedetä vielä hirveästi, mutta nähtävästi fanit voivat osallistua siihen jo ennen tapahtuman käynnistymistä ja se sisältää interaktiivisia tehtäviä ja palkintoja. Tänä vuonna myös E3 tarjosi jotain samankaltaista omassa verkkopalvelussaan.

Mitä tapahtui Gamescom 2020:lle?

(Image credit: Activision)

Gamescom 2020:ssä nähtiin muutamia isoja julkistuksia. Opening Night Livessa näimme ensimmäisen kerran kunnolla Call of Duty: Black Ops Cold Warin sekä konseptitaidetta BioWaren odotetusta Dragon Age 4:stä.

Saimme myös kuulla Crash Bandicoot 4: It's About Timesta ja Star Wars Squadronsista ennen niiden julkistusta. Myös World of Warcraft: Shadowlandsin julkaisupäivä paljastettiin, minkä lisäksi näimme runsaasti pelikuvaa Ratchet & Clank: Rift Apartista.