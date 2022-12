Jetzt PS5 bestellen und im Januar erhalten

Obwohl sich die Lieferschwierigkeiten der PS5 mittlerweile etwas gebessert haben, darf sich noch immer nicht jeder Sony-Fan über eine eigene Konsole im Wohnzimmer freuen.

Doch für einige Glückspilze könnte sich das jetzt endlich ändern. Auf ihrer Website hat Sony ein Angebot (Öffnet sich in einem neuen Tab) veröffentlich, bei dem bis zum 22.12.22 eine Konsole im Bundle mit God of War Ragnarök (Öffnet sich in einem neuen Tab) bestellt werden kann. Spätestens am 31. Januar soll man dann endlich sein eigenes Exemplar in Händen halten können - wenn das mal keine gute Nachricht ist, so kurz vor Weihnachten!

Aktuelles PS5-Angebot

Ihr wollt sie? Ihr kriegt sie: Jetzt #PS5 bis zum 22. Dezember vorbestellen und bis spätestens Januar 2023 erhalten. 💙Worauf wartet ihr noch? 👉 https://t.co/nOXX7xurim pic.twitter.com/n4hghLS8yBDecember 12, 2022 See more

Neben dem mit sechs Game Awards (Öffnet sich in einem neuen Tab) ausgezeichneten God of War Ragnarök finden sich noch zahlreiche weitere Top-Titel in Sonys Exklusiv-Repertoire (Öffnet sich in einem neuen Tab). Doch neben grandiosen Spielen wie Returnal (Öffnet sich in einem neuen Tab)und Horizon Forbidden West (Öffnet sich in einem neuen Tab) findet sich unter den aktuellen kostenlosen Spielen für PS-Plus-Mitglieder (Öffnet sich in einem neuen Tab) auch die Mass Effect Legendary Edition. Die beinhaltet alle drei Teile der Weltraum-Seifenoper und bietet mit den Entscheidungen, die man im Laufe des Spiels treffen muss, enormen Wiederspielwert und damit zahllose Stunden an Spielspaß.