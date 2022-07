Amazon Prime Day iPad-Angebote 2022: Diese Deals erwarten dich dieses Jahr

Die iPad-Angebote des Amazon Prime Day sind immer eine der besten Gelegenheiten des Jahres, um ein neues Tablet zu einem rekordverdächtig niedrigen Preis zu kaufen. Vom einfachen iPad 10.2 bis hin zum neuesten iPad Air haben wir in der Vergangenheit immer wieder fantastische Preisnachlässe gesehen - und dieses Jahr sollte es nicht anders sein.

Der Prime Day (opens in new tab) steht vor der Tür (12./13. Juli) und wir aktualisieren gerade unsere Inhalte für den diesjährigen großen Verkaufsmarathon hier bei TechRadar. Diese Seite solltest du dir merken, wenn du in diesem Jahr auf der Suche nach Prime Day iPad-Angeboten bist, denn wir werden alle Angebote hier zusammenstellen, sobald sie verfügbar sind.

Wenn du nicht warten willst, findest du weiter unten eine Auswahl der besten iPad Angebote und Preise in deiner Region. Wir empfehlen dir auch, unsere iPad-Deals-Hauptseite (opens in new tab) zu besuchen, die regelmäßig mit den besten Preisen und vielen praktischen Tipps und Ratschlägen für die Anschaffung eines Apple Tablets aktualisiert wird.

In der Zwischenzeit haben wir auch diese Seite mit Informationen zum Prime Day aktualisiert, die sich auf die Termine beziehen (am 12. und 13. Juli ist es soweit) und darauf, was du an diesem Tag erwarten kannst. Wir haben auch einige der letztjährigen Prime Day iPad-Angebote aufbewahrt, falls du dich über die Angebote des letzten Jahres informieren möchtest.

Ein Wort der Warnung: Lege nicht zu viel Wert auf diese Angebote, denn beim letztjährigen Event waren nicht nur die Lagerbestände der Händler ziemlich niedrig, sondern auch viele neuere Modelle auf dem Markt. Dieses Jahr ist nur das iPad Air (2022) neu, also sollten wir ein paar wirklich tolle Rabatte sehen... Daumen drücken.

Die besten iPad Angebote des Tages

Amazon Prime Day iPad Angebote: FAQs

Wann beginnen die Prime Day iPad Angebote?

Der Amazon Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt - etwas früher als erwartet, aber immer noch innerhalb des üblichen Zeitrahmens Mitte Juli. Außerdem fällt der Prime Day in diesem Jahr auf einen Dienstag und Mittwoch, was etwas anders ist als die gewohnte Verteilung des Events auf Montag und Dienstag.

Letztes Jahr wurde der Prime Day sogar auf Mitte Juni vorverlegt, eine Ausnahme von der Regel, die durch die Befürchtung von Lagerknappheit aufgrund der Pandemie ausgelöst wurde. Jetzt, wo sich die Lage weitgehend normalisiert hat, erwarten wir, dass Amazon wieder zur Tagesordnung übergeht.

Brauchst du Amazon Prime, um Prime Day iPad Angebote zu kaufen?

Ja, du brauchst eigentlich eine Amazon Prime-Mitgliedschaft, um an den besten Angeboten des Prime Day teilzunehmen. Allerdings sind viele Deals auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich und die iPad-Angebote des Prime Day fallen in diese Kategorie. Wenn du auf der Seite landest und feststellst, dass du keine Prime-Mitgliedschaft brauchst, ist es wahrscheinlich, dass du nichts brauchst, um den aktuellen Preis zu bekommen. Wir werden vermutlich auch eine Menge Preisnachlässe und Angebote bei anderen großen Technikhändlern sehen.

Wenn du noch kein Prime-Mitglied bist, ist es keine schlechte Idee, dich vor dem Event anzumelden. Es gibt immer ein kostenloses 30-tägiges Probeangebot (Link unten), mit dem du vollen Zugang zu Amazons großem Sale und kostenloser Expresslieferung hast, neben vielen anderen Vorteilen.

(opens in new tab) Teste Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos (opens in new tab)

Wenn du noch kein Prime-Mitglied bist, kannst du dich ganz einfach über den obigen Link für einen kostenlosen 30-Tage-Test anmelden. Es entstehen dir keine Kosten und du hast vollen Zugriff auf die diesjährigen Prime Day iPad-Angebote - neben tausenden anderen Amazon-Angeboten.

Amazon Prime Day iPad Angebote: Was kannst du erwarten

Hier sind unsere Prognosen für iPad-Angebote, die wir für den Amazon Prime Day in diesem Jahr erwarten. Wir haben sie nach Modellen aufgeschlüsselt, da die Rabatte für alle Apple Tablets unterschiedlich ausfallen dürften.

Apple iPad Pro

Zum Zeitpunkt des letztjährigen Prime Day waren die 2021er iPad Pro Modelle die neuesten auf dem Markt. Sie waren ziemlich heiß begehrt, aber es gab immer noch relativ kleine Preisnachlässe von 50 € plus auf das 11-Zoll- und das 12,9-Zoll-Modell. Diese Preissenkungen waren nicht gerade spektakulär, aber sie passten zum damaligen Rekordtief und waren willkommen, da die meisten Einzelhändler bis zu diesem Zeitpunkt ziemlich zurückhaltend waren, was Rabatte anging. Seitdem haben wir Preisnachlässe von bis zu 100 Euro auf diese Modelle gesehen und wir gehen davon aus, dass dies auch beim diesjährigen Prime Day Sale wieder der Fall sein wird.

Apple iPad 10.2

Das 2021 iPad 10.2 ist das günstigste Tablet im Sortiment, aber es ist auch das Tablet, auf das die Händler am wenigsten Rabatt geben. Überraschenderweise ist die Nachfrage nach dem preisgünstigen Tablet immer noch recht hoch, daher würden wir hier nicht mit einem allzu üppigen Preisnachlass rechnen. Wenn wir einen Preisnachlass von 50 € sehen, wäre das ein tolles Angebot, das es wert ist, gekauft zu werden.

Apple iPad Air

Die besten Prime Day iPad-Angebote im letzten Jahr waren die für das Apple iPad Air 4, leider waren diese Angebote nicht für alle Farben verfügbar, was die Qualität der Angebote insgesamt etwas schmälerte. Jetzt, wo das neue iPad Air im Angebot ist, ist es wahrscheinlich, dass diese Angebote auch für das neue M1 Modell gelten werden. Ein großes Fragezeichen ist, wie groß die Nachfrage nach diesem Mittelklasse-Tablet zum Prime Day sein wird. Bislang wurde dieses Tablet bei Amazon jedoch seit seiner Markteinführung ziemlich konstant um 40 Euro reduziert, so dass wir zuversichtlich sind, dass wir eine anständige Preissenkung von mindestens 60 Euro sehen werden.

Die letztjährigen Amazon Prime Day iPad Angebote

Nachfolgend findest du eine Auswahl der besten Prime Day iPad Angebote des letzten Jahres, die wir erhalten haben. Sie sind zwar ein guter Indikator dafür, was dich erwartet, aber letztes Jahr zu dieser Zeit gab es bei vielen größeren Einzelhändlern Probleme mit den Lagerbeständen, so dass die Verkäufe eher mager ausfielen. In diesem Jahr sind die Lagerbestände der Einzelhändler sehr gut gefüllt - außerdem sind die meisten Modelle jetzt ein Jahr älter und die Wahrscheinlichkeit, dass sie günstiger werden, ist größer.

