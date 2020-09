Offiziell bestätigt: Amazon Prime Day 2020 startet am 13. Oktober - was kannst du erwarten?

Jetzt ist endlich Schluss mit Verzögerungen und Spekulationen rund um das Datum des Amazon Prime Day 2020. Die offiziellen Einzelheiten wurden von Amazon bekannt gegeben, und der Angebotsmarathon wird schließlich im nächsten Monat stattfinden.

Die Deals zum Prime Day 2020 beginnen am Dienstag, den 13. Oktober, und erstrecken sich bis Mittwoch, den 14. Oktober, und dauern nach Angaben des Unternehmens volle 48 Stunden. Wie in den vergangenen Jahren wird der Verkauf ausschließlich an Prime-Kunden erfolgen, so dass du eine Mitgliedschaft oder zumindest die kostenlose 30-Tage-Testversion von Amazon Prime benötigst.

Dieses Amazon Prime Day-Datum hat lange auf sich warten lassen. Die Rabattschlacht findet gewöhnlich im Juli statt, und stellt eine Möglichkeit dar, die Zeit zum Black Friday und Cyber Monday zu überbrücken.

Wegen der Covid-19-Verzögerungen werden sich jetzt alle drei dieser Shopping-Events in den Haaren liegen. Aber: Es scheint eine gute Sache für Verbraucher zu sein, die sich auf Preissenkungen bei AirPods, günstigen Laptops und 4K-Fernsehern freuen.

Amazon Prime | Registriere dich jetzt für den kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum

Bis zum Prime Day sind es noch weniger als 30 Tage, so dass du dich für die kostenlose 30-Tage-Testversion anmelden und nach Abschluss deiner Deals kündigen kannst. Wie die vergangenen Prime Days ist diese Verkaufsveranstaltung exklusiv für Prime Mitglieder.Deal ansehen

Frühzeitig Geld ausgeben, um kleinen Unternehmen zu helfen

Einer der Hauptunterschiede in diesem Jahr beim Aufbau bis zum Prime Day ist eine neue Initiative von Amazon, die Käufer dazu ermutigen soll, bei kleinen Unternehmen einzukaufen - und du bekommst größere Rabatte auf Prime Day-Angebote.

Wenn du 10€ bei ausgewählten Unternehmen ausgibst, wird Amazon dir diesen Betrag zurückerstatten, als Guthaben für den Prime Day.

Es sind nicht alle Kleinunternehmen bei dieser Aktion dabei, und du musst auf Amazons spezielle Seite zur Unterstützung von Kleinunternehmen gehen, um die in Frage kommenden Produkte zu finden (es ist nicht leicht zu erkennen, welche Teil des Programms sind, wenn du einfach nur auf der Website browst, da du das kleine Banner "Unterstützen Sie kleine und mittlere Unternehmen" sehen musst), aber wenn du bereits jetzt Dinge wie Haustierbedarf oder Elektronikzubehör benötigst, ist dies ein einfacher Weg, um am Prime Day einen Gutschein über 10 € zu erhalten.

Mögliche Prime Day Angebote

Der Amazon Prime Day 2020 wird sich aus mehreren Gründen sehr von den vergangenen Prime Days unterscheiden: Die Termine haben sich verschoben, neue, nachgefragte Videospielkonsolen kommen auf den Markt (nämlich PS5 und Xbox Serie X), und die Menschen waren seit Monaten nicht mehr in großer Zahl in den Geschäften vor Ort.

Prime Day Angebote könnten dabei helfen, die aufgestaute Nachfrage nach Online-Shopping mit großen Rabatten zu entlasten und im Gegenzug für Amazon mehr Mitglieder für den Prime-Abonnementservice zu gewinnen.

Was den Zeitpunkt betrifft, so ist es kein Zufall, dass Amazon gerade erst eine neue Reihe von Amazon Echo und Ring-Produkten auf den Markt gebracht hat. Die neue Produktreihe Amazon Echo (2020)* ist kugelförmig, leistungsstärker und wird (scheinbar, da wir es in diesen Covid-bekämpfenden Zeiten nicht ausprobieren konnten) auch beeindruckender klingen.

Die Kids Echo-Reihe ist mit Tiermotiven auf der Oberseite bedruckt, um sie freundlicher zu gestalten, und die neue Ring Dash Cam* wird sich dieses Jahr wahrscheinlich zum Verkaufsschlager mausern.

Wir gehen davon aus, dass der neue Fire TV Stick*, und insbesondere der neue Fire TV Stick Lite*, in diesem Jahr zu den großen Amazon Prime Day-Angeboten gehören werden.

Da sie gerade erst auf den Markt gebracht wurden, wäre es merkwürdig, wenn sie bereits Rabatte bekämen (obwohl wir uns an keinen Prime Day erinnern können, an dem ein Fire TV Stick nicht zu einem niedrigeren Preis als der UVP angeboten wird, also wird er vielleicht doch günstiger), aber als Teil eines Pakets mit anderen Geräten wird dies unserer Meinung nach ein großer Erfolg werden.

* Link englischsprachig