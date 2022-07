Amazon Prime Day Laptop-Angebote 2022: Diese Deals erwarten dich dieses Jahr

Die Laptop-Angebote des Prime Day (opens in new tab) sind eine der besten Gelegenheiten des Jahres, um ein Schnäppchen zu machen. Nicht nur, dass Amazon an diesem zweitägigen Event in der Regel die günstigsten Preise aller Zeiten anbietet, sondern auch, dass jedes Jahr mehr und mehr Einzelhändler mitmachen, um den Verbrauchern eine Menge toller Geräte zu einem günstigen Preis anzubieten.

Wir hier bei TechRadar sind schon in der Vorbereitungsphase für den Amazon Prime Day, vor allem, weil er nur noch wenige Stunden entfernt ist (12.-13. Juli). Wenn du speziell nach Prime-Day-Laptop-Angeboten suchst, solltest du diese Seite als Lesezeichen speichern, denn sie ist nicht nur ein praktischer Leitfaden für die bevorstehenden Verkaufsaktionen, sondern auch die Seite, auf der die Angebote selbst veröffentlicht werden, wenn sie erscheinen.

In der Zwischenzeit haben wir alles, was wir in Bezug auf die Prime Day-Laptop-Angebote erwarten, weiter unten aufgeführt. Außerdem haben wir eine Auswahl der besten Angebote des letzten Jahres zusammengestellt, damit du ein Gefühl dafür bekommst, worauf du dich freuen kannst. Bei den meisten Modellen in dieser Liste handelt es sich um Vorjahresmodelle oder gleichwertige Modelle, also nimm sie nicht für bare Münze - es wird eine Menge Rabatte auf die neuesten Modelle von Apple, HP, Dell und vielen anderen führenden Marken geben.

Apropos die neuesten Modelle: Wenn du nicht bis zum Prime Day warten willst oder einfach nur etwas zum Vergleichen suchst, haben wir unten eine Auswahl der besten Laptop-Angebote von heute aus unserer wöchentlichen Übersicht zusammengestellt, und du kannst dir die besten Angebote ansehen, die es gerade gibt.

Amazon Prime Day Laptop Angebote: FAQs

Wann beginnen die Prime Day Laptop Angebote?

Der Amazon Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt - etwas früher als erwartet, aber immer noch innerhalb des üblichen Zeitrahmens Mitte Juli. Außerdem fällt der Prime Day in diesem Jahr auf einen Dienstag und Mittwoch, was etwas anders ist als die gewohnte Verteilung des Events auf Montag und Dienstag.

Letztes Jahr wurde der Prime Day sogar auf Mitte Juni vorverlegt, eine Ausnahme von der Regel, die durch die Befürchtung von Lagerknappheit aufgrund der Pandemie ausgelöst wurde. Jetzt, wo sich die Lage weitgehend normalisiert hat, erwarten wir, dass Amazon wieder zur Tagesordnung übergeht.

Benötigst du eine Prime Mitgliedschaft, um Prime Day Laptop Angebote bei Amazon zu kaufen?

Um bei den Amazon Prime Day Laptop-Angeboten richtig mitzumachen, brauchst du eine Prime-Mitgliedschaft. Es gibt jedoch zwei gute Dinge, die es zu beachten gilt.

Erstens bietet Amazon in der Regel in der Woche vor dem Prime Day eine kostenlose Testphase an, um sicherzustellen, dass der Kundenstamm für das große Verkaufsereignis so groß wie möglich ist. Du findest ähnliche kostenlose Prime-Tests auch jetzt schon, aber halte die Augen offen, wenn du deine Mitgliedschaft zum richtigen Zeitpunkt abschließt.

Die zweite gute Nachricht ist, dass es eine Reihe von Angeboten für Nicht-Prime-Mitglieder bei Amazon und auch bei anderen Händlern geben wird.

Teste Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos

Wenn du noch kein Prime-Mitglied bist, kannst du dich ganz einfach über den obigen Link für einen kostenlosen 30-Tage-Test anmelden. Es entstehen dir keine Kosten und du hast vollen Zugriff auf die diesjährigen Prime Day iPad-Angebote - neben tausenden anderen Amazon-Angeboten.

Amazon Prime Day Laptop Angebote: Was kannst du erwarten

Neben dem Black Friday und dem Cyber Monday ist der Amazon Prime Day vielleicht das größte Online-Sale-Event des Jahres. Interessanterweise ist die Veranstaltung inzwischen so groß, dass du davon ausgehen kannst, dass viele andere Händler - nicht nur Amazon - während der zweitägigen Veranstaltung ihre Preise anpassen oder sogar eigene Laptop-Angebote machen werden.

Unabhängig davon, ob du ein einfaches Gerät für das tägliche Streaming und Surfen oder ein High-End-Ultrabook suchst, erwarten wir, dass einige der besten Preise des Jahres über Amazon Prime fallen werden. Wie du dir vorstellen kannst, gibt es in einer so großen und umfangreichen Kategorie wie den Laptops kein bestimmtes Modell oder einen bestimmten Gerätetyp, der ausschließlich an den Prime Day gebunden ist und ein gutes Angebot darstellt.

Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen. Amazon bietet in der Regel die besten Preise für Apple-Laptops. Wenn du also auf der Suche nach einem MacBook Air oder Pro bist, lohnt es sich, am Prime Day vorbeizuschauen. HP und Dell sind ebenfalls eine gute Wahl, wenn du einen Windows-Laptop im unteren bis mittleren Preissegment suchst.

Die letztjährigen Amazon Prime Day Laptop Angebote

HP Pavilion x360 14 Zoll / FHD IPS Touch, 2in1 Convertible (Intel Core i5-1135G7, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, Intel Iris Xe, Windows 10) silber 12 % günstiger, für nur 599 €

HP OMEN 15 15,6 Zoll / FHD IPS 144Hz Gaming Laptop (Intel Core i5-10300H, 8 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6, Windows 10 Home) schwarz 23 % günstiger, für nur 999 €

Preissieger, spare... HUAWEI MateBook D 14 Zoll Laptop, FullView 1080p FullHD Ultrabook, Intel Core i5-10210U, 512GB NVMe PCIe SSD+16GB RAM, QWERTZ-Layout, Fingerabdrucksensor, versteckbare Kamera, Windows 10 Home, Grau 31 % günstiger, für nur 449 €

Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15,6 Zoll, 1920x1080, Full HD, WideView, entspiegelt, Gaming Notebook mit Intel Core i5-10300H, 8GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650, Win10 Home, schwarz 20 % günstiger, für nur 719 €

Lenovo Yoga 9i 14 Zoll Laptop mit FHD-Auflösung, 1920x1080, WideView, 400nits Helligkeit, Touch EVO Convertible Notebook (Intel Core i7-1185G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Grafik, Win 10 Home) champagner 22 % günstiger, für nur 1.249 €

