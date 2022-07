Amazon Prime Day Kindle Angebote 2022: Diese Deals kannst du dieses Jahr erwarten

Jump To:

Es ist nur noch eine Woche bis zum großen Tag und der Amazon Prime Day (opens in new tab) ist immer eine gute Gelegenheit, Kindle-Angebote zu ergattern. Diese Seite hier ist dein Leitfaden, wenn du dir an diesem Tag einen E-Reader zulegen möchtest. Zu deiner Information: Der Prime Day findet dieses Jahr vom 12. bis 13. Juli statt, du musst also nicht lange warten.

Wir fassen nicht nur alles zusammen, was du wissen musst, sondern werden auch die besten Amazon Prime Day Kindle-Angebote hier veröffentlichen, sobald sie feststehen.

Die besten Kindle Angebote des Tages

Wenn du gerade auf der Suche bist, dann sind das die besten Kindle (opens in new tab)-Angebote, die es heute gibt. Wenn du nicht unbedingt jetzt kaufen musst, lohnt es sich wahrscheinlich, bis zum Amazon Prime Day zu warten, denn dann gibt es die niedrigsten Preise für Amazon-Geräte überhaupt.

Amazon Prime Day Kindle Deals: FAQs

(Image credit: TechRadar)

Brauchst du Amazon Prime für die Prime Day Kindle Angebote?

Ja. Um an den Angeboten des diesjährigen Prime Day teilzunehmen, brauchst du eine Amazon Prime-Mitgliedschaft. Zum Glück bietet Amazon das ganze Jahr über einen kostenlosen Testzugang an, sogar im Vorfeld des großen Ereignisses selbst. Es kommt zwar selten vor, aber hin und wieder werden auch Verlängerungen angeboten, also halte die Augen nach solchen Angeboten offen.

(opens in new tab) Teste Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos (opens in new tab)

Amazon bietet derzeit eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime an. Auch wenn du für den Prime Day selbst etwas zu früh dran bist, erhältst du dieselben Vorteile wie zahlende Mitglieder: kostenlose Lieferung, früher Zugang zu Blitzangeboten sowie Video-Streaming, Musik, Prime Reading und mehr. Du kannst während der Probezeit jederzeit kündigen. Nach 30 Tagen kostet Prime 7,99 € pro Monat.

Ist der Amazon Prime Day die beste Zeit um Kindle Angebote zu finden?

Ja, der Amazon Prime Day ist höchstwahrscheinlich die beste Zeit des ganzen Jahres für Kindle-Angebote, wobei der Black Friday (opens in new tab) nur knapp dahinter liegt. Wir sagen das, weil die Kindle-Geräte zu Amazons eigenem Sortiment gehören und das Unternehmen traditionell die besten Rabatte für sein eigenes großes Event aufspart.

Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass die Prime Day Kindle-Angebote von denen einer anderen Verkaufsveranstaltung übertroffen werden, aber wir halten das für ziemlich unwahrscheinlich. Im letzten Jahr gab es rekordverdächtig niedrige Preise (die du dir unten ansehen kannst), und es ist davon auszugehen, dass diese Preise 2022 erreicht oder übertroffen werden. Wenn du in diesem Jahr ein Angebot siehst, das unsere aufgerundeten Preise aus dem letzten Jahr übertrifft, dann ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um einen Kindle günstig zu erwerben.

Wird es am Amazon Prime Day Kindle Unlimited Angebote geben?

Amazon neigt dazu, im Vorfeld des Prime Day Kindle Unlimited-Angebote zu machen, um die Abonnentenzahlen zu erhöhen. Beim Event 2020 gab es sogar eine verlängerte kostenlose Testphase von drei Monaten - ein tolles kleines Gratisangebot. Im Jahr 2021 änderte Amazon das Angebot und bot diese drei Monate nur noch denjenigen an, die ein Kindle-Gerät kauften. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr etwas Ähnliches als Prime Day-Zusatzangebot sehen werden.

Lohnt sich Kindle Unlimited?

Amazon Kindle Unlimited ist zusammen mit Audible ein fantastischer Service, der perfekt zu jedem Amazon Kindle-Gerät passt. Du erhältst unbegrenzten Zugang zu einer Bibliothek mit über einer Million Büchern und Zeitschriften sowie kostenlose Hörbuchkommentare zu ausgewählten Titeln von Audible. Mit einem Preis von nur 9,99 € im Monat gehen dir die fantastischen Inhalte nie aus.

Außerdem erhalten Prime-Mitglieder Zugang zu Prime-Reading. Das ist so etwas wie eine abgespeckte Version von Kindle Unlimited und bietet ein paar tausend kostenlose Titel. Wenn du Prime-Mitglied bist, hast du also auch dann, wenn du dich nicht bei Kindle Unlimited anmelden möchtest, jede Menge Bücher, die du mit deinem Kindle-Gerät lesen kannst.

Wenn du dich noch nie für das kostenlose Probeabonnement von Kindle Unlimited angemeldet hast, kannst du es jetzt ganze drei Monate lang kostenlos nutzen, wenn du Prime-Mitglied bist. Das ist mehr als genug Zeit, um zu entscheiden, ob du Kindle Unlimited für dein Geld nutzen willst - denke nur daran, dein Abonnement vor Ablauf der drei Monate zu kündigen, wenn du nicht vorhast, es vollständig zu abonnieren.

Amazon Prime Day Kindle Angebote: Was kannst du erwarten?

Was kannst du also von dem diesjährigen Event erwarten? Nun, kurz gesagt, werden wir uns die besten Rabatte des ganzen Jahres auf jedes Modell der Produktpalette ansehen. 2021 gab es nicht nur den normalen Amazon Kindle 2019, sondern auch die Premium-Modelle Paperwhite und Oasis.

Ein weiteres gemeinsames Merkmal waren die "Essentials"-Pakete, die eine gute Wahl sind, wenn du eine hochwertige Hülle und einen Netzadapter suchst. Zu diesem Zeitpunkt waren alle diese Modelle so günstig wie noch nie - ein Rekord, der dieses Jahr sicher noch übertroffen wird, da es keine neuen Modelle gibt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Kindle-Angebote am Prime Day sind die Sonderangebote für den Abo-Dienst Kindle Unlimited. Seltsamerweise gab es beim letztjährigen Event keine Rabatte auf den Abo-Dienst, dafür aber drei Monate Gratis-Abo beim Kauf eines Kindle-Geräts. Das war zwar nichts für diejenigen, die bereits einen Kindle besaßen, aber für neue Nutzer bot diese Aktion jede Menge kostenloses Material.

Die Amazon Prime Kindle Angebote des letzten Jahres

(opens in new tab) Kindle (2019) (opens in new tab) jetzt mit integriertem Frontlicht, eigens für das Lesen entwickelt, mit einem 167-ppi-Display ohne Spiegeleffekte, lesen wie auf bedrucktem Papier, sogar in hellem Sonnenlicht. Mit Werbung Farbe: Schwarz 38 % günstiger, für nur 49,99 €

(opens in new tab) Kindle Kids Edition (opens in new tab) Enthalten: Kindle (10. Generation), eine kindgerechte Hülle, 2 Jahre Sorglos-Garantie sowie 1 Jahr lang Zugriff auf Amazon Kids+ (FreeTime Unlimited) mit mehr als tausend Büchern ohne zusätzliche Kosten. Kindle Kids Edition wurde eigens für das Lesen entwickelt und verfügt über ein Schwarzweißdisplay ohne Spiegeleffekte sowie eine wochenlange Akkulaufzeit. Keine Ablenkung durch Spiele, Werbung oder Videos. 50 % günstiger, für nur 54,99 €

(opens in new tab) Kindle Paperwhite (opens in new tab) wasserfest, 6 Zoll großes hochauflösendes Display, 8 GB. Mit dem integrierten und verstellbaren Licht kannst du drinnen und draußen, bei Tag und bei Nacht lesen. Mit Werbung. Farbe: Schwarz 42 % günstiger, für nur 69,99 €

(opens in new tab) Bundle Kindle Oasis Essentials Bundle (opens in new tab) mit Kindle Oasis E-reader (7 Zoll Display, 32 GB Speicher), einer Amazon Lederhülle (Bordeaux) und einem Amazon Powerfast 9-W-Ladegerät 24 % günstiger, für nur 249,97 €

(opens in new tab) Bundle Kindle Essentials Bundle (opens in new tab) mit einem Kindle (Weiß) mit Spezialangeboten, einer Amazon-Hülle aus Stoff (Sandstein) und einem Amazon Powerfast 5-W-Ladegerät 24 % günstiger, für nur 94,97 €

Du möchtest dir am Amazon Prime Day einen Kindle kaufen? Damit du die richtige Wahl triffst und dein Kindle Unlimited Angebot stressfrei genießen kannst, haben wir dir hier 5 Tipps zusammengestellt (opens in new tab), mit denen dein Ereader-Erlebnis zu deinem persönlichen Highlight wird.