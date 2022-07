Amazon Prime Day Apple Angebote 2022: die besten Deals bei iPhone, iPad, AirPod und MacBook

Wenn du auf der Suche nach den besten Amazon Prime Day Apple Deals bist, dann können wir dir helfen. Normalerweise senkt Apple die Preise seiner Produkte nicht so stark, aber zu einer geschäftigen Zeit wie dem Prime Day lassen sich die Einzelhändler oft tolle Apple Deals einfallen, um die Leute in Versuchung zu führen - besonders bei etwas älteren Modellen.

Das bedeutet, dass wir am Amazon Prime Day einige tolle Angebote für iPhones, iPads, AirPods, MacBooks und mehr sehen werden.

Die Geräte von Apple funktionieren alle hervorragend miteinander. Wenn du also dein Haus mit den stylischen Produkten des Unternehmens ausstatten willst, dann ist dies die einzige Seite, die du brauchst.

Wir werden jedes Angebot mit unseren Expertenaugen prüfen, um sicherzustellen, dass es sich lohnt, es zu kaufen, und wir werden diese Seite mit den neuesten Angeboten aktualisieren, sobald sie online sind.

Und die Angebote in diesem Jahr sehen gut aus! Es gibt einige wirklich verlockende Angebote für die besten iPhones (opens in new tab), iPads und MacBooks.

Vergiss nicht, dass du Prime-Mitglied sein musst, um viele der besten Prime Day Apple-Angebote bei Amazon bestellen zu können. Aber auch wenn du den Service nicht abonnieren willst, kannst du am Prime Day 2022 teilnehmen, indem du dich für eine kostenlose 30-tägige Prime-Testversion (opens in new tab) anmeldest.

Prime Day Apple Angebote: Die Top-Deals im Überblick

AirPods

(opens in new tab) Apple AirPods Pro (opens in new tab) 2021er Modell, mit Magsafe Ladecase. Sichere dir jetzt die kultigen Bluetooth-Kopfhörer von Apple zum Vorteilspreis! 27 % günstiger, für nur 202,99 Euro



(opens in new tab) AirPods (3. Generation) (opens in new tab) mit Magsafe Ladecase. Im Vergleich zur günstigsten Version erhältst du eine bessere Audioqualität, Spatial Audio und eine längere Akkulaufzeit. Spare jetzt 11 %!

(opens in new tab) AirPods Max (opens in new tab)

Die Over-Ear-Kopfhörer von Apple mit HiFi-Audio, aktiver Geräuschunterdrückung und dynamischen Head-Tracking gibt es jetzt 23 Prozent günstiger!

Apple Watch

(opens in new tab) Apple Watch SE (44mm, GPS) (opens in new tab)

Die Apple Watch SE ist unsere Lieblings-Smartwatch und ist jetzt bei Amazon auf 348 Euro reduziert. Das ist ein fantastischer Preis für eine Smartwatch mit vielen Funktionen, wenn du nicht alle erweiterten Optionen der Apple Watch 7 benötigst. Diese günstigere Version enthält die grundlegenden Funktionen wie einen Schlafmonitor, einen Aktivitätstracker, Sprachsteuerung, GPS und einen Herzfrequenzmesser.

iPad

(opens in new tab) Apple iPad 10.2 2021 (Wi-Fi, 64GB) (opens in new tab)

Wenn du ein kleines Budget hast, ist dies das Apple Tablet, das du am Prime Day ins Visier nehmen solltest. Es ist zwar nicht so leistungsstark wie die anderen Tablets und hat auch kein so gutes Display, aber es ist mit Abstand das günstigste iPad in dieser Reihe. Spare jetzt 6 Prozent!

(opens in new tab) Apple iPad Air M1 2022 (Wi-Fi, 64GB) (opens in new tab)

Das neueste Tablet von Apple, das iPad Air 2022, befindet sich in der Mitte zwischen dem einfachen 10,2-Zoll-iPad und dem Super-Premium-Modell iPad Pro. Mit einem superschnellen Apple M1 Chip unter der Haube und einem wunderschönen 10,9-Zoll Liquid Retina Display gehört es zu den besten Tablets, die man derzeit für Geld kaufen kann, ohne das Budget komplett zu sprengen.

(opens in new tab) Apple iPad Pro 11 M1 2021 (Wi-Fi, 128GB) (opens in new tab)

Wenn du auf der Suche nach einem wirklich hochwertigen Tablet bist, könntest du dir das Angebot von Amazon für das Apple iPad Pro 11 ansehen. Die Kombination aus einem schnellen M1-Chip und einem atemberaubenden Liquid Retina Display ist zwar nicht jedermanns Sache, aber die neuesten iPad Pros eignen sich hervorragend für professionelle Designanwendungen. Für nur 819 Euro

iPhone

(opens in new tab) Apple iPhone SE (opens in new tab) 3. Generation, mit 64 GB Speicher, ideal als Einsteiger-iPhone für Kinder oder für technikaffine Senioren Jetzt für nur 488,99 Euro

MacBook