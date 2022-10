Prime Exklusive Angebote von Amazon: die besten Deals von Apple, Bose, Sony und mehr

Es gibt - entgegen einiger Gerüchte - diesen Monat keinen zweiten Amazon Prime Day - stattdessen läuft jetzt ein überraschender Amazon Sale, die "Prime Exklusive Angebote". Es sieht so aus, als ob Amazon schon früh mit dem Weihnachtsshopping begonnen hat, denn wir brauchen damit nicht sehnsüchtig auf die Black Week warten. Die heißen Deals enden jedoch schon am Dienstag, den 11. Oktober um 23:59 Uhr. Zwei Tage lang kannst du jetzt tolle Produkte entdecken, die rabattiert wurden, also halte dich ran.

Allerdings musst du Prime-Mitglied sein, um von den Schnäppchen zu profitieren. Noch kein Prime-Kunde? Nicht verzagen! Wenn du etwas findest, das dir gefällt, kannst du dich für eine kostenlose 30-tägige Testphase (Öffnet sich in einem neuen Tab) anmelden.

Die besten Deals beim Prime Exklusive Sale

Laptops

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple MacBook Pro 13 Zoll (2022) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Dies ist die neueste Version des MacBook Pro, die mit dem neuen M2-Chip ausgestattet ist, der wiederum eine unglaubliche Leistung und eine hervorragende Akkulaufzeit bietet. Unser Test hat ergeben, dass es im Betrieb praktisch geräuschlos ist und die Lüfter nur selten anspringen. Beachte, dass dieses 2022er Modell des MacBook Pro nur ein 13 Zoll großes Retina Display hat und im Gegensatz zu den beiden folgenden Modellen die Touch Bar beibehält. Spare jetzt 18 Prozent!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple MacBook Pro 14 Zoll (2021) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Das MacBook Pro 2021 ist mit dem M1 Pro Chip von Apple ausgestattet, der eine hervorragende Leistung und eine erstaunlich lange Akkulaufzeit bietet. Außerdem bietet es ein 14 Zoll großes Liquid Retina XDR Display, das mit Mini-LEDs hintergrundbeleuchtet ist. Das heißt? Es ist ein beeindruckendes Notebook für Kreative. In allen Farben und mit allen Speicherkapazitäten um mindestens 13 Prozent ermäßigt.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple MacBook Pro 16 Zoll (2021) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Wenn du ein MacBook Pro mit einem größeren Bildschirm möchtest, ist es auch mit einem 16-Zoll Liquid Retina XDR Display erhältlich. Der Nachteil dabei ist, dass das 16-Zoll-Modell größer, schwerer und teurer ist als die 14-Zoll-Variante, aber wenn du darüber hinwegsehen kannst, ist dieses MacBook ein weiterer leistungsstarker Gewinner von Apple. Jetzt 15 Prozent Rabatt in beiden Farben.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Dell Inspiron 16 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) Laptop mit scharfem, großem Display gesucht? Das Anzeigen von kräftigen Farben mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 in Verbindung mit einem lebensechten Farbspektrum von 100 % DCI-P3 machen dieses Notebook zu einem idealen Partner für Kreative. Spare jetzt 21 Prozent!

Monitore

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Huawei MateView GT 27 Zoll (Öffnet sich in einem neuen Tab) Hebe deine Gaming-Performance auf ein neues Level mit dem Curved-Gaming-Monitor von Huawei. 165 Hz, QHD-Auflösung und Eye-Comfort-Technologie unterstützen dich auf deinem Weg in neue Abenteuer. Spare jetzt unglaubliche 43 Prozent!

Smartphones

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Google Pixel 6a 128GB (Öffnet sich in einem neuen Tab) Googles günstiges Pixel jetzt noch günstiger. Du willst Googles Magie hautnah erleben? Dann sichere dir jetzt das Pixel 6a mit einem Rabatt von 14 Prozent!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Samsung Galaxy Z Flip 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Bist du bereit für dein erstes Foldable? Dann sichere dir das Z Flip 3 jetzt mit 15 Prozent Preisvorteil!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Samsung Galaxy S22 (128GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Das S22 ist das Standardmodell von Samsung Galaxy - es ist klein, solide gebaut und hat ein 6,1-Zoll-Display. Bei Amazon ist es jetzt für 674 Euro zu haben. Für diesen Preis bekommst du eine tolle Ausstattung mit drei Kameras und genug Rechenleistung für Spiele, Videobearbeitung und andere leistungshungrige Aufgaben. Spare jetzt 18 Prozent!

Tablets

(Öffnet sich in einem neuen Tab) iPad Air (2022, Wi-Fi, 64GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Das iPad Air der 5. Generation ist mit dem M1-Chip von Apple ausgestattet, dem gleichen Prozessor, der auch im MacBook Pro 2020 zum Einsatz kommt. Die zusätzliche Leistung ist vor allem für Digitalkünstler und Gamer von Vorteil. Spare jetzt 6 Prozent!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Samsung Galaxy Tab S8 Plus (Wi-Fi, 128GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Das Galaxy Tab S8 Plus ist das hochwertigste Tablet von Samsung, das erhältlich ist. Das bedeutet, dass es mit erstklassigen technischen Daten ausgestattet ist, die selbst die anspruchsvollsten Kreativ-, Unterhaltungs- und Produktivitätsanforderungen erfüllen, und es wird (natürlich) mit einem S Pen Stylus geliefert. Je nach Farbe mindestens 9 Prozent günstiger!

Smartwatches

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Apple Watch SE (GPS + cellular, 44mm) (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die brandneue Apple Watch SE 2 kam letzten Monat auf den Markt, aber wir sind immer noch überrascht, dass die Version 2021 mit einem Rabatt von 7 Prozent erhältlich ist. Sie verfügt über einen Herzfrequenzmesser, Fitness-Tracking und Wasserdichtigkeit, und das alles verpackt in einem Premium-Design. Der Rabatt gilt für das blaue 44-mm-Modell mit GPS und Mobilfunkverbindung.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Garmin Venu 2 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die Venu 2 Plus ist die größere Version der regulären Garmin Venu 2. Sie hat ein 40-mm-Gehäuse und ein hochauflösendes AMOLED-Display. Auf 27,9 mm kannst du jede Menge Daten auf einmal sehen. Abgerundet wird das Paket durch die Fitness-Tools und das präzise GPS. Spare jetzt 16 Prozent!

Kopfhörer

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Bose Noise Cancelling Headphones 700 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Dies sind die Spitzenkopfhörer von Bose, mit der besten Geräuschunterdrückung ihrer Klasse und einer großartigen Klangqualität. Spare jetzt unglaubliche 36 Prozent!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sony WH-1000XM5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Sonys Kopfhörer sind seit Jahren unsere erste Wahl und das bleibt auch beim Neuzugang so. Sichere dir jetzt die WH-1000XM5 mit 7 Prozent Rabatt!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab) Dies sind mit Abstand die besten Galaxy Buds, die es bisher gab, denn Samsung hat endlich eine deutlich verbesserte Hi-Res-Klangqualität, eine solide aktive Geräuschunterdrückung und ein komfortables Design geliefert. Wenn du dich für ein Upgrade interessierst, findest du sie jetzt bei Amazon um 12 Prozent reduziert!

Smart Home

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon Echo Dot (4. Generation) + Philips Hue (Öffnet sich in einem neuen Tab) Möchtest du den Alexa-Sprachassistenten in dein Zuhause holen? Amazon bietet einen Echo Dot-Lautsprecher im Bundle mit einer smarten LED-Leuchte von Philips Hue an. Jetzt 25 Prozent günstiger!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Ecovacs Deebot N8 Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) Der Ecovacs Deebot N8 Plus kann saugen, wischen und den Staub automatisch in seine eigene Ladestation leeren. Dein neuer Haushaltshelfer wartet auf dich - und ist gerade 4 Prozent günstiger!

Home Entertainment

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon Fire TV Stick 4K Max (Öffnet sich in einem neuen Tab) Wenn du mit den nativen "intelligenten" Optionen deines Fernsehers nicht zufrieden bist, kann Amazons leistungsstärkster Streaming-Stick seine Fähigkeiten verbessern: Er unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K, Wi-Fi 6 Wireless, Dolby Vision und Atmos, HDR10+. Streaming war noch nie so einfach. Jetzt für nur 33,39 Euro statt 64,99 Euro!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Yamaha SR-C20A Soundbar (Öffnet sich in einem neuen Tab) Wenn du die Klangqualität deines Fernsehers verbessern möchtest, aber nicht das Budget hast, um in ein Premium-Modell von Sony, Bose oder Sonos zu investieren, solltest du Yamaha in Betracht ziehen. Spare jetzt 29 Prozent!

Kameras

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Canon EOS R6 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Die R6 verfügt über einen erstklassigen Autofokus und eine Bildstabilisierung, obwohl ihr 20-MP-Sensor für manche vielleicht nicht ausreicht. Spare jetzt 6 Prozent!

Kindle

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Kindle Paperwhite (Öffnet sich in einem neuen Tab) Dein Bücherregal platzt aus allen Nähten oder dein Partner beschwert sich jede Nacht über dein Leselicht? Das muss nicht sein - sichere dir jetzt den Kindle Paperwhite mit 16GB und verstellbarer Farbtemperatur. Spare jetzt 27 Prozent!