Amazon Prime Day 2022: Spare mit diesen Warehouse-Deals doppelt

Sichere dir jetzt 20 Prozent Extra-Rabatt auf ausgewählte Produkte von Amazon Warehouse - nur vom 12. Juli 00:00 Uhr bis 13. Juli 23:59 Uhr.

Bei Amazon Warehouse kannst du gebrauchte Produkte kaufen, in unterschiedlichen Klassifizierungen. Einige sind so gut wie neu, unbenutzt und nur die OVP fehlt, andere haben kleine Kratzer, manche größere Abnutzungserscheinungen und so weiter. Wir lieben es, in den Angeboten zu stöbern und nutzen die Warehouse-Deals regelmäßig, egal ob bei einem neuen iPhone (opens in new tab) oder Staubsaugerrobotern.

Doch du solltest beachten, dass dieses Angebot nur für Prime-Kunden gilt. Aber good News: Du kannst Amazon Prime jetzt 30 Tage lang kostenlos testen (opens in new tab). Perfekt, um von allen Vorteilen an den Prime Days zu profitieren.

Alle geltenden Warehouse-Deals findest du hier (opens in new tab), oder scroll am besten gleich nach unten und entdecke die Top-Angebote in unserer Übersicht. Wir wissen, wie schnell man bei all den Angeboten und Rabatten verloren sein kann, aber wir sind da, um dir zu helfen. Also, nicht verzagen, TechRadar fragen und keines der besten Schnäppchen verpassen.

(opens in new tab) Teste Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos (opens in new tab)

Wenn du noch kein Prime-Mitglied bist, kannst du dich ganz einfach über den obigen Link für einen kostenlosen 30-Tage-Test anmelden. Es entstehen dir keine Kosten und du hast vollen Zugriff auf die diesjährigen Prime Day Deals - neben tausenden anderen Amazon-Angeboten.

Amazon Warehouse - spare jetzt 20 % extra!

Kopfhörer und Bluetooth Speaker

(opens in new tab) Sony WH-XB900N (opens in new tab) Noise-Cancelling-Kopfhörer mit 30 Stunden Akkulaufzeit, Gestensteuerung und Sprachassistenten (Google / Alexa). Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! 22 % günstiger, für nur 99,99 Euro

(opens in new tab) Jabra Elite 85T (opens in new tab) True Wireless Kopfhörer mit kabellosem Case und adaptivem Noise-Cancelling. Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 86 Euro

(opens in new tab) JBL Xtreme 3 (opens in new tab) Wasserdichter Bluetooth Lautsprecher mit integrierter Powerbank - bis zu 15 Stunden Musikgenuss mit nur einer Aufladung. Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 223 Euro

Laptops

(opens in new tab) Lenovo IdeaPad 3 (opens in new tab) Chromebook mit entspiegeltem 14 Zoll Full HD-Display, 4 GB RAM, MediaTek MT8183 und ARM Mali-G72 MP3. Sehr schlank und damit ideal für unterwegs. Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 142,72 Euro

(opens in new tab) Dell XPS 13 (opens in new tab) 13,3 Zoll FHD, Intel® Core™ i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Win10 Home, InfinityEdge Non-Touch Display Für nur 1.068,24 Euro + 20 Prozent Rabatt bei Amazon Warehouse

(opens in new tab) Lenovo IdeaPad Gaming 3i (opens in new tab) 15,6 Zoll, 1920x1080, Full HD, WideView, entspiegelt, Gaming Notebook mit Intel Core i5-10300H, 8GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650, Win10 Home, schwarz Für nur 780,83 Euro + 20 Prozent Rabatt bei Amazon Warehouse

Smart Home

(opens in new tab) Philips Hue White & Color Ambiance (opens in new tab) Starte jetzt dein smartes Zuhause mit dem 2-er Pack E27 LED-Lampen von Philips. Dimmbar, bis zu 16 Mio. Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot) Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 52,51 Euro

(opens in new tab) ECOVACS DEEBOT OZMO T8 (opens in new tab) Saugroboter mit Wischfunktion, Steuerung per App oder Alexa, intelligente Navigation und 3D-Hinderniserkennung, elegantes Design in weiß Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 208,76 Euro

(opens in new tab) ZACO V5sPro (opens in new tab) Saugroboter mit Wischfunktion, bis zu 180qm, für Hartböden geeignet, mit Fallschutz und Ladestation, 300ml Fassungsvermögen Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 118,59 Euro

Smartphones

(opens in new tab) OnePlus Nord 2 (opens in new tab) 5G Smartphone mit Dreifach-Kamera und 65 Watt Warp-Charge. Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 289,86 Euro

(opens in new tab) MOTOROLA moto g 5G (opens in new tab) Next-Gen-Konnektivität trifft großes 6,7 Zoll-Display, 48-MP-Kamera, 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Ein Akku mit 5000 mAh sorgt für eine lange Akkulaufzeit. Dual-SIM-fähig, kommt out-of-the-Box mit Android 10. Farbe: Schwarz, inkl. Schutzcover + KFZ-Adapter [Exklusiv bei Amazon] Für nur 163,33 Euro + 20 Prozent Rabatt bei Amazon Warehouse

(opens in new tab) Motorola moto g30 (opens in new tab) Großes 6,5 Zoll-Display, 64-MP-Kamera, 4 GB RAM kombiniert mit 128 GB Speicher. Lange Akkulaufzeit dank 5000 mAh-Akku. Dual-SIM, Android 11. Frühlingsgefühle inklusive. Farbe: Pastel Sky, inkl. Schutzcover [Exklusiv bei Amazon] Für nur 204,92 Euro + 20 Prozent Rabatt bei Amazon Warehouse

(opens in new tab) Sony Xperia 10 III 5G (opens in new tab) Smartphone mit 15,2 cm 21:9 Wide Full HD+ OLED Display, Triple-Kamera System, Android 11 SIM Free, 6 GB RAM, 128 GB Speicher Für nur 526,64 Euro + 20 Prozent Rabatt bei Amazon Warehouse

Smartwatches

(opens in new tab) Samsung Galaxy Watch4 Classic (opens in new tab) Fitnesstracker in elegantem Design, mit rundem Watchface und WearOS. Blutdruck- und EKG-Messung direkt an deinem Handgelenk. Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 119,41 Euro

(opens in new tab) Polar Vantage M (opens in new tab) Smartwatch mit integriertem GPS, Pulsmessung und Schlaftracking. Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 80,02 Euro

(opens in new tab) Amazfit Band 5 (opens in new tab) Fitnesstracker mit integrierter Blutsauerstoffmessung, Alexa als Sprachassistent und unglaublichen 15 Tagen Akkulaufzeit! Spare zusätzlich satte 20 Prozent extra! Für nur 20,58 Euro