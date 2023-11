Gerüchte verdichten sich: Apple MacBook Pro OLED erscheint 2026, MacBook Air wird folgen

Die neuesten Schlagzeilen aus der Apple-Gerüchteküche versprechen aufregende Veränderungen: Einem aktuellen Bericht zufolge plant das Unternehmen, im Jahr 2026 ein MacBook Pro mit einem bahnbrechenden OLED-Display auf den Markt zu bringen. Die Quelle dieser Informationen ist der renommierte Analyst Jeff Pu von Haitong International Technology Research.

Pu hat seine Prognosen in einem Investoren-Memo veröffentlicht, das von MacRumors aufgespürt wurde. Demnach plant Apple, im Jahr 2026 sowohl ein 14- als auch ein 16-Zoll MacBook Pro mit der innovativen OLED-Technologie zu präsentieren. Diese Ankündigung kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern reiht sich ein in eine Vielzahl von Gerüchten rund um Apples Pläne für OLED-Displays.

Neben den MacBook Pro-Modellen soll auch das iPad Pro von dieser Display-Revolution profitieren. Jeff Pu behauptet, dass Apple beabsichtigt, im ersten Jahr nach der Einführung rund 10 Millionen iPads mit OLED-Upgrade zu versenden. Die Erwartungen an die verbesserte Bildqualität und Leistung sind dementsprechend hoch.

Aber das ist noch nicht alles: Denn auch das MacBook Air soll sich in naher Zukunft einem OLED-Upgrade unterziehen! Laut Pu befindet sich ein entsprechendes Modell bereits in der Entwicklung. Allerdings sollen die MacBook Pro-Modelle die Vorreiterrolle übernehmen und zuerst auf den Markt kommen.

Analyse: Konsens im Hinblick auf den OLED-Zeitplan

Zusammengefasst lässt sich nun immer sicherer sagen, dass das iPad Pro im Jahr 2024 mit einem OLED-Display ausgestattet werden soll – gefolgt vom MacBook Pro im Jahr 2026. Bezüglich des MacBook Air gibt es Spekulationen, dass es möglicherweise im Jahr 2027 ebenfalls ein OLED-Upgrade erhalten könnte, explizite Erwähnungen diesbezüglich bleiben aber noch aus.

On top gibt es gleich eine Vielzahl von Gerüchten, die darauf hinweisen, dass Apple im kommenden Jahr OLED-Modelle für das iPad Pro einführen wird. In Bezug auf das MacBook Pro unterstützen dabei auch andere Quellen die Idee, dass diese Laptops 2026 von der OLED-Technologie profitieren werden. Es wurde jedoch auch die Möglichkeit diskutiert, dass sich dieses Datum auf 2027 verschieben könnte, und wie wir wissen, so können sich ja in der schnelllebigen Welt der Technologie Pläne nur allzu leicht und flott wandeln.

Insgesamt ergibt sich aber immer deutlicher ein konsistentes Bild eines möglichen Zeitplans für Apples Einführung von OLED-Displays. Probleme wie die der Einbrennung von Bildschirminhalten wollen bis dahin zwar noch angegangen werden, insbesondere im Hinblick auf statische Elemente des PC-Bildschirms, die diese nur allzu leicht hervorrufen könnten, insgesamt scheint die Zukunft aber rosiger denn je. Apple-Fans dürfen sich also schon einmal, wenn auch noch immer nur vorsichtig, auf die OLED-Zukunft gefasst machen!