Die besten Amazon Prime Day Gaming-Angebote 2022

Der Amazon Prime Day 2022 hat begonnen!

Wie gewohnt erwartet dich ein bunter Mix aus Rabatten für die verschiedensten Interessens- und Anwendungsbereiche - mit dabei sind natürlich auch ganz viele großartige Gaming-Angebote.

Wir sehen uns hier in der Verantwortung, dich dahingehend bestmöglich zu informieren und präsentieren dir deswegen unsere Spar-Highlights im Videospielsegment zum Prime Day 2022.

Tipp: Wenn du noch kein Prime-Abonnement besitzt, kannst du jetzt die 30-tägige kostenfreie Testphase (opens in new tab) nutzen, um noch einmal in den Genuss unzähliger weiterer Angebote des Online-Händlers zu kommen.

Amazon Prime Day - PC-Spiele-Angebote

(Image credit: Shutterstock / Gorodenkoff)

(opens in new tab) Assassin's Creed Valhalla Standard Edition (opens in new tab) Im aktuellsten Assassinen-Abenteuer aus der Ubisoft-Entwicklungsschmiede verschlägt es dich in die Reihen der Wikinger. Mach dich auf dabei auf die volle Packung (übernatürlicher) Action gefasst. 17% günstiger, erwerbbar für etwa 18 Euro

(opens in new tab) Humankind (opens in new tab) Der Geheimtipp der jüngsten Vergangenheit für alle Strategen, die der Civilization-Reihe etwas abgewinnen können. Herrsche und erweitere dein Reich, schließe Allianzen oder verfeinde dich mit jedermann - du entscheidest! 23% günstiger und für 33 Euro eine echte Empfehlung

Amazon Prime Day - Sony PlayStation-Angebote

(Image credit: Sony)

Nicht nur PC-SpielerInnen profitieren von einigen echten Schnäppchen. Auch Konsoleros dürften voll auf ihre Kosten kommen und dürfen sich auf einige große und kleine Empfehlungen freuen.

Den Anfang macht eine Reihe von PlayStation-Titeln, die wir euch nur wärmstens ans Herz legen können. Rasch darauf folgen jedoch auch Ableger für die Xbox-Konsolen sowie das Switch-Sortiment, sodass schlussendlich beinahe alle Konsolen-BesitzerInnen fündig werden dürften

(opens in new tab) Hades (AT-PEGI-Version) (PS5) (opens in new tab) Das Abenteuer vom Sohn des Hades, Zagreus, zählt wohl zu den besten Indie-Titeln der vergangenen Jahre und dem bisherigen Bestwerk des Entwicklers Supergiant Games. Insofern du Rogue-Lites und/oder griechischer Mythologie auch nur annähernd etwas abgewinnen kannst ist das hier ein Must-Play. Satte 47% Rabatt machen die PS5-Version mit knapp 14 Euro zum wahren Schnäppchen

(opens in new tab) Life is Strange: True Colors (PS5) (opens in new tab) Wir haben es dir bereits bei den PC-Deals ans Herz gelegt, hier kommst du an einer zweiten Überlegung aber unmöglich vorbei. Mit einem unglaublichen Rabatt ist das neueste LiS-Abenteuer für die PS5 beinahe ein Pflichtkauf. 39% günstiger und somit bereits für unter 20 Euro zu haben

(opens in new tab) Tiny Tina's Wonderlands: Next Level Edition (PS5) (opens in new tab) Du stehst auf hohe Schadenszahlen und kannst dem Cel-Shading-Look der Borderlands-Reihe sowie dem ikonischen Humor etwas abgewinnen? Dann bist du mit Tiny Tina's Wonderland gut beraten. Die Next Level Edition beschert dir hierbei übrigens neben dem Steelbook einige schicke Ingame-Goodies. Um 20 % rabattiert, für 60 Euro ein guter Deal

(opens in new tab) Marvel's Spider-Man (PS4) (opens in new tab) Auch Last-Gen-BesitzerInnen kommen nicht zu kurz und können sich bereits für wenige Euro alsbald durch Manhatten schwingen - insofern ihr euch Spider-Man zulegen wollt. Die Kombination aus hübscher Optik, tollen Kämpfen und einer tollen Spielwelt lässt allerdings wenige Gründe offen, die dagegen sprechen. Dank 22 % Rabatt kannst du dir den Netz-Schwinger schon für 10 Euro auf dein Heimgerät holen.

(opens in new tab) Mafia Trilogy (AT-PEGI-Version) (PS4) (opens in new tab) Man wendet sich nicht gegen die Familie - und seinen Blick auf keinen Fall von diesem großartigen Deal ab. Mit der Mafia-Trilogie erwarten dich Dutzende Stunden voller großartiger Unterhaltung und der rauen Fiktion vom Gangster-Dasein. Satte 54%-Rabatt, Angebotspreis beläuft sich auf knapp 13 Euro (auch für die Xbox-Variante).

(opens in new tab) DualSense Wireless-Controller (PS5) (opens in new tab) Wer nicht gern allein spielt, hat sicher schon mit einer Erweiterung des Controller-Sortiments geliebäugelt. Amazon und Sony kommen euch auch hier freundlicherweise noch einmal einen Schritt entgegen und rabattieren den hervorragenden DualSense Wireless-Controller der PS5 (opens in new tab). 11 % Rabatt, beim Preis von 50 Euro eine Überlegung wert

Amazon Prime Day - Microsoft Xbox-Angebote

Neben dem hauseigenen Game Pass überzeugen auch die physischen Angebote von Microsoft die Nutzerschaft immer wieder. (Image credit: Future)

(opens in new tab) Halo Infinite - Steelbook (Xbox One & Series X) (opens in new tab) Halo ist DER Shooter für Microsoft-Konsolen und hat mit Infinite eine hervorragende Fortsetzung mit schicker Optik, reichlich Action und hervorragendem Sci-Fi-Setting erhalten. Gönn dir dieses Meisterwerk am besten in der Steelbook-Variante, dann hast du auch außerhalb des Bildschirms etwas fürs Auge. Knackige 44% Rabatt und somit für 23 Euro ein echtes Schnäppchen

(opens in new tab) Far Cry 6 - Ultimate Edition (Xbox One, Series X) (opens in new tab) Den vollen Adrenalin-Kick bekommst du mit der Ultimate Edition von Far Cry 6. Im Open-World-Shooter kannst du einmal mehr viel entdecken, viel zerstören und viel erleben. Die Ultimate Edition ergänzt die Hauptstory dabei um den inkludierten Season Pass mit 3 DLC sowie einige kosmetische Inhalte für deinen Charakter. Der Rabatt beträgt 18%, sodass Far Cry 6 für knapp 35 Euro bald dein sein könnte.

(opens in new tab) Marvel's Guardians of the Galaxy (Series X) (opens in new tab) Wenn du dem munteren Trio rund um Peter Quill aka Starlord durch Comic oder Filmvorlage auch nur annähernd etwas abgewinnen kannst, solltest du dir selbst den Gefallen tun und dich auf das Spiel stürzen. Großartige Geschichte und Dialoge trifft hier auf geniale Optik, grandiosen Sound sowie solides Gameplay. 21 % Rabatt und ein Preis von 30 Euro machen das Weltraum-Abenteuer sehr verlockend...

(opens in new tab) Outriders (Xbox One, Series X) (opens in new tab) Apropos Weltraum: Auch in Outriders warten die Weiten auf dich, verschlagen dich allerdings auf abgelegene Planeten und ein Action-Adventure rund ums Fortbestehen der Menschheit - reichlich Effektfeuerwerk und Loot aller Art inklusive. Übrigens: Outriders ist auch für andere Plattformen wie die Sony-Konsolen im Angebot Outriders ist um 50 % rabattiert und für 10 mickrige Euro ein echt guter Deal.

Amazon Prime Day - Nintendo Switch-Angebote

(Image credit: Nintendo)

Zuletzt lockt auch Nintendo einmal mehr durch ganz eigene Angebote im kleinen und großen Stil. Bei Nintendo ist das eine Seltenheit, da viele Titel zumeist recht preisstabil sind und nur selten einen Nachlass erhalten.

Umso mehr lohnt sich also ein detaillierter Blick auf die Perlen des diesjährigen Prime Days im Bezug auf Switch-Titel. Spoiler: Von großen Überraschungen bis echten Geheimtipps ist hier alles dabei.

(opens in new tab) Metroid Dread (opens in new tab) Dread gehört zum Besten, dass die Nintendo seiner Spielerschaft 2021 offerieren konnte und ist gewissermaßen die Rückkehr zu den Wurzeln des Metroidvania-Genre. Flotte Action, knackiger Schwierigkeitsgrad und fantastische Bild- und Soundkulisse machen das aktuellste Abenteuer von Samus zu einem echten Highlight. 10% Rabatt, Gesamtpreis von 35 Euro - dein Geld definitiv wert

(opens in new tab) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (opens in new tab) Der neueste LEGO-Ableger verschlägt SpielerInnen einmal mehr in das Star Wars-Universum und vereint erstmals alle 9 Kinofilme in einem einzigen Videospiel. Dich erwarten folgerichtig mehrere Dutzend Stunden Spielspaß, eine riesige Galaxie sowie unzählige Charaktere und Abenteuer zum Erkunden. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket durch den gewohnten LEGO-Charme und -Humor. Tipp: Das Spiel ist zudem für weitere Plattformen ebenfalls rabattiert und auch dort überaus empfehlenswert. 20% Rabatt, Gesamtpreis von knapp 39 Euro.

(opens in new tab) Gris (opens in new tab) Zuletzt noch eine Herzensempfehlung welche vor einlädt zum Seele baumeln lassen - Mit Gris erhältst du ein wunderschöne, einzigartige Erfahrung auf der Switch, die einmal mehr zeigt, das Videospiele als Medium durchaus den Titel "Kunstform" verdienen. 28% Rabatt und einen Preis von 20 Euro für die physische Version des malerischen Plattformers

Das waren sie - unsere Videospiel-Empfehlungen für den Prime Day 2022.

Insofern sich hier noch etwas tun sollte oder ein weiteres unschlagbares Angebot überraschend ergänzt wird, lassen wir es dich durch diese Liste zeitnah wissen.

