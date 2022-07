Amazon Prime Day Smartphone-Angebote: riesige Rabatte bei Samsung Smartphones und mehr

Wenn du bei den Smartphone-Angeboten des Prime Day (opens in new tab) nach einem großen Rabatt suchst, wirst du eine gemischte Auswahl vorfinden. Bei Amazon gibt es an eigenen Aktionstagen wie dem Prime Day oder am Black Friday nie so hohe Rabatte bei anderen Geräten wie zum Beispiel bei Kindles oder Staubsaugerrobotern.

Trotzdem gibt es immer noch Prime Day-Angebote für Smartphones und Zubehör, und wenn du gerade nach einem neuen Handy suchst, solltest du dir die Rabatte bei Amazon unbedingt ansehen. Gespart ist gespart. Es wäre doch wahrlich seltsam, seine Chance auf kleine Ersparnisse verstreichen zu lassen, in der Hoffnung, auf ein größeres Schnäppchen - und bis zur Black Week (opens in new tab) vergeht auch noch eine Weile. Die beste Zeit ist: jetzt!

Einige Smartphone-Marken wie Xiaomi und OnePlus haben beschlossen, ihre neuesten Produkte zu vergünstigen. Andere Marken bieten Rabatte auf ihre Top-Smartphones an, wie z. B. das Samsung Galaxy S22 Ultra, das einen seltenen und dringend benötigten Rabatt erhält. Es gibt also definitiv Geld zu sparen.

Damit du dich nicht durch all die "1 % Rabatt!"-Angebote und ähnliche Deals wühlen musst, haben wir die besten Rabatte herausgesucht, die wir im Rahmen des Prime Day Sales gefunden haben - wir haben jedes einzelne Angebot getestet und versprechen, dass wir hier keine schlechten Deals veröffentlichen.

Prime Day Smartphone Angebote: Die Top-Deals im Überblick

(opens in new tab) Apple iPhone SE (opens in new tab) 3. Generation, mit 64 GB Speicher, ideal als Einsteiger-iPhone für Kinder oder für technikaffine Senioren Jetzt für nur 488,99 Euro

(opens in new tab) Google Pixel 6 (opens in new tab)

Das ist der niedrigste Preis, den wir für das Pixel 6 Pro gesehen haben - das ist im Grunde ein Mittelklasse-Preis für ein Smartphone, das auf unserer Liste der besten Handys (opens in new tab) steht. Das ist kein schlechter Preis und könnte eines der besten Angebote des Prime Day sein - also, nicht verpassen! Spare jetzt 28 %!

(opens in new tab) MOTOROLA moto g 5G (opens in new tab) Next-Gen-Konnektivität trifft großes 6,7 Zoll-Display, 48-MP-Kamera, 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Ein Akku mit 5000 mAh sorgt für eine lange Akkulaufzeit. Dual-SIM-fähig, kommt out-of-the-Box mit Android 10. Farbe: Schwarz, inkl. Schutzcover + KFZ-Adapter [Exklusiv bei Amazon] Für nur 163,33 Euro + 20 Prozent Rabatt bei Amazon Warehouse

(opens in new tab) Motorola moto g30 (opens in new tab) Großes 6,5 Zoll-Display, 64-MP-Kamera, 4 GB RAM kombiniert mit 128 GB Speicher. Lange Akkulaufzeit dank 5000 mAh-Akku. Dual-SIM, Android 11. Frühlingsgefühle inklusive. Farbe: Pastel Sky, inkl. Schutzcover [Exklusiv bei Amazon] Für nur 204,92 Euro + 20 Prozent Rabatt bei Amazon Warehouse

(opens in new tab) Samsung Galaxy S21 FE (opens in new tab)

Der preisgünstige Cousin des Samsung Galaxy S21 mag bei seiner Markteinführung nicht besonders günstig gewesen sein, aber mit einem Preisnachlass lohnt sich ein Blick darauf - so günstig haben wir dieses Handy noch nie gesehen.

Spare 20 % - exklusiv bei Amazon.

(opens in new tab) Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab)

Samsungs erstklassiges faltbares Smartphone hat einen mächtigen Rabatt - so günstig haben wir es noch nie gesehen. Spare jetzt 17 %!

(opens in new tab) Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab)

Samsungs faltbares Smartphone ist jetzt überraschend günstig, mit dem Preis eines Mittelklasse-Handys. Wir haben es schon einmal so günstig gesehen, aber nur kurz - und wir erwarten, dass dieses reduzierte Gerät schnell ausverkauft sein wird. Spare jetzt 30%!

(opens in new tab) Samsung Galaxy A53 (opens in new tab)

Dieses Smartphone ist erst seit kurzem auf dem Markt, daher ist es eine ziemliche Überraschung, dass es jetzt bereits für unter 300 Euro angeboten wird. Es ist eines der besten Smartphones der Mittelklasse, also solltest du es dir nicht entgehen lassen.

(opens in new tab) Sony Xperia 10 III 5G (opens in new tab) Smartphone mit 15,2 cm 21:9 Wide Full HD+ OLED Display, Triple-Kamera System, Android 11 SIM Free, 6 GB RAM, 128 GB Speicher Für nur 526,64 Euro + 20 Prozent Rabatt bei Amazon Warehouse

(opens in new tab) Xiaomi Redmi Note 10 Pro (opens in new tab)

Dieses günstige Smartphone ist eines der besten Kamerahandys, die wir getestet haben, und mit diesem Rabatt ist es ein wirklich verlockendes Angebot. Mit seinem ausdauernden Akku und dem großartigen Display ist es das wohl beste Angebot, das wir am Prime Day gesehen haben. Spare jetzt 16 %!

Brauchst du Amazon Prime, um Prime Day Smartphone-Angebote zu kaufen?

Technisch gesehen ja, aber die meisten der oben genannten Preise gelten sowohl für Prime-Mitglieder als auch für Nicht-Prime-Mitglieder. Wenn du also noch kein Prime-Mitglied bist, ist es kein schlechter Zeitpunkt, dich anzumelden. Es gibt ein 30-tägiges kostenloses Probeabo, das wir unten verlinkt haben. Damit bekommst du eine kostenlose Expresslieferung und vollen Zugang zu exklusiven Rabatten auf Hunderte anderer Artikel im Prime Day Sale.