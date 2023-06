LG enthüllt StanbyME Go – tragbares Tablet mit stylischem Koffer

Schutz von Smartphone und Tablet hat auch bei den Herstellern der jeweiligen Elektrogeräte einen signifikanten Stellenwert. Normalerweise wird sich hier auf verhärtetes Glas oder Schutzhüllen (von Drittherstellern) verlassen. LG nimmt die Sache nun selbst in die Hand, schlägt zeitgleich jedoch einen neuen Weg ein und bietet dir... ein Tablet im Koffer!

Das StanbyME Go (tatsächlich "Stan" und nicht "Stand") ist ein tragbares Display, welches mit integrierter Reisetasche daherkommt.

Vorerst stammen die folgenden Infos hierzu vom Produktdatenblatt sowie der koreanischen Hauptseite des Herstellers. Das dürfte aber für das finale Produkt in Europa keinen Unterschied machen...

Was beim LG-Tablet direkt ins Auge sticht, sind die Maße. Entsprechend ist das StanbyME Go nicht gerade kompakt, misst gar 26 Zoll in der Diagonale und ist im ausgeklappten Zustand knapp 30 cm hoch sowie 26 cm breit.

Der Koffer hat hingegen Maße von 670 x 433 x 119 mm und wiegt satte 12,7 Kilogramm. Trotzdem dürfte das Tablet aber gut geeignet für Reisen oder dein nächstes Picknick im Park sein.

Wunder-Koffer

Für Nutzer bietet das StanbyME Go insgesamt drei Konfigurationen. Wahlweise kannst du demnach den integrierten Arm hochklappen, um das Display im Quer- oder aber Hochformat wie einen Bildschirm zu nutzen. Als dritte Variante bietet dir das LG-Tablet aber auch einen Tischmodus, bei dem der Bildschirm flach im Koffer liegt. Das bietet sich beispielsweise für digitale Schachpartien oder eine Plattenspieler-Musik-App hervorragend an.

Angeschaltet wird das Tablet beim Öffnen des Gehäuses. Beim Schließen wird es wiederum abgeschaltet.

Das Display begeistert mit LED-Panel in Full HD-Auflösung und 60 Hertz Bildrate. Und auch wenn das StanbyME GO vermutlich nicht der neue Spitzenreiter in puncto Leistung wird, bietet es mit HDR10- sowie Dolby Vision-Support doch einige Qualitätsvorzüge.

Begeistern dürfte zudem die grandiose Audioqualität, die mit zwei Vier-Kanal-Lautsprechern sowie Dolby Atmos sichergestellt wird und so beeindruckenden Surround Sound offerieren will. Außerdem hältst du dir so nervige Hintergrundgeräusche im Freien vom Leib!

Der Tischmodus könnte für einige Anwendungsfälle die perfekte Wahl sein! (Image credit: LG)

Bemerkenswerte Extras

Bemerkenswert ist auch der Support von Spracherkennung (für direkte Befehlseingabe) sowie eine mobile Bildschirmfreigabe, welche die Spiegelung von Smartphoneinhalten gewährt.

Zusätzlich sollen auch Peripheriegeräte wie ein PS5-Controller mit dem Tablet koppelbar sein, womit auch an Gamer gedacht ist. Genauere Angaben zu unterstützen Titeln und Applikationen blieben aber bisher aus.

Einen Haken hat das LG-Wunder aber dennoch: Die Akkulaufzeit. Laut Ars Technica beträgt selbige poblige "drei Stunden im Energiesparmodus, bei einer Lautstärke von 30"... das geht besser!

Vorerst ist das LG StanbyME Go exklusiv in Südkorea erhältlich, kostet dort etwa eine Million Won (etwas mehr als 700 Euro) und ist damit für die gebotenen Inhalte ein fairer Deal. Inwiefern wir auch in Deutschland mit dem LG-Tablet rechnen dürften bleibt abzuwarten und könnte vor allem vom Erfolg in Korea abhängig sein.

Solltest du aber nicht länger warten wollen, gibt es immerhin schon jetzt über Drittanbieter wie Yootoypia die Möglichkeit zum Erwerb.