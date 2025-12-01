Google fjerner måske snart Google Assistant fra Android Auto – se hvad det betyder for dig

En supportside på Google antyder, at Google Assistant vil blive erstattet af Gemini

Ændringen kan finde sted allerede i marts næste år

Der loves en mere naturlig og samtalebaseret stemmestyring

Ifølge en supportside på Googles hjemmeside, som først blev opdaget af 9to5Google, kan det meget snart være slut med for Google Assistant sig med hastige skridt. Her står der, at Googles AI-baserede Gemini er klar til at overtage på flere platforme.

Den pågældende supportside vedrører Android Auto, Googles løsning til spejling af indhold fra en Android-telefon til bilernes infotainmentsystem.

Ifølge Googles oplysninger vil den nuværende version af Google Assistant ikke længere være tilgængelig fra marts 2026. I stedet vil den blive fuldstændig erstattet af Gemini.

Formålet med ændringen er at tilbyde en mere naturlig stemmestyring mellem føreren og bilens infotainmentsystem, hvilket igen vil reducere behovet for fysisk at bruge mobiltelefonen og dermed bidrage til mere sikker kørsel.

For chauffører, der ønsker at kunne snakke med deres AI på turen, kan det være en god udvikling, men det kan også være et problem for folk, der bruger ældre mobiltelefoner, der ikke understøtter Gemini.

Brugere med nyere telefoner og Android Auto-kompatible infotainmentsystemer, vil ifølge Google opleve, at Google Maps får et »kraftigt løft« takket være Gemini. Det vil være muligt at tilføje stop langs ruten ved hjælp af naturligt sprog, for eksempel ved at sige: »Vis mig vejen til det bedste burgersted i området«, og så kan Gemini selv finde ud af at finde et burgersted og justere ruten, uden mere indblanding fra chaufføren.

Med en bedre forståelse af konteksten kan samtalen fortsætte, så du for eksempel helt enkelt kan spørge, hvilke retter der er mest populære, eller om der er gratis parkering i nærheden.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

(Image credit: Google)

Ud over smartere navigation skal Google Gemini også sørge for, at det bliver nemmere at håndtere beskeder under kørslen.

Hvor Google Assistant nogle gange kan blive forvirret og lave fejl, når man indtaler en besked, bør Gemini kunne arbejde mere fleksibelt med stemmekommandoer. Google giver eksemplet, at du kan sige: "Åh, jeg sidder fast i trafikken. Kan du give Leo besked, tilføje min forventede ankomsttid og en trist emoji?" – og Gemini tager sig af det.

Understøttelse af oversættelse til over 40 sprog samt muligheden for at justere beskeder uden at skulle starte forfra, bør være en virkelig god forbedring for brugere, der ofte sender håndfri beskeder.

Gemini kan også opsummere indgående beskeder og e-mails, mens du kører, og udvælge vigtige oplysninger, der ellers kunne være skjult i e-mails, såsom stedet for et forretningsmøde eller afgangstiden for et fly.

Google investerer massivt i førerassistance

(Image credit: Brett Jordan/Unsplash)

Google mener, at tiden bag rattet også kan være mere produktiv takket være værktøjer, der for eksempel gør det muligt at læse e-mails eller brainstorme ideer til en familieudflugt.

Samtidig fortsætter Google med at understøtte Waze, en navigationsapp, som Google købte tilbage i 2013. I stedet for at flytte al innovation til Google Maps, tilføjes der også nye funktioner til Waze.

I denne uge meddelte Waze, at appen får en populær Google Maps-funktion, der gør navigationen nemmere, når en Android-telefon er forbundet til Android Auto, ifølge Android Police.

Opdateringen betyder, at Waze fortsat vil være aktiv på telefonen, selv når den er forbundet til bilens infotainmentsystem. Det lyder simpelt, men det er ofte nemmere at søge efter steder eller navigere på kortet direkte på din mobiltelefon – især i biler, der ikke har en touchscreen eller bruger enklere eftermarkedsudstyr med begrænset touch-funktionalitet. I Danmark er Google Maps mere udbredt og populær, så her kommer ændringerne i Waze sandsynligvis ikke til at betyde det store.